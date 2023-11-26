Как будет развиваться мировая экономика, когда появится альтернатива SWIFT? - "Duvar"

00:27 28.11.2023 Duvar

Турция



Как будет развиваться мировая экономика, когда появится альтернатива SWIFT?



Альтернативная платежная платформа BRICS Pay постепенно начинает раскачивать долларовый трон SWIFT, пишет Duvar. Члены БРИКС заверяют, что не собираются "воевать" с ныне доминирующей системой. Однако поводов для беспокойства у нее предостаточно.



Платформа BRICS Pay постепенно движется к тому, чтобы стать альтернативой в международной системе платежей. Она рассматривается как инструмент, который изменит объем торговых и финансовых транзакций между членами БРИКС, упростив платежи. Но закроют ли глобальные финансовые центры, ориентированные на США и ЕС, глаза на это? Не пострадает ли важнейшее финансовое оружие западного блока SWIFT из-за BRICS Pay?



Мир переживает процесс крупных экономических, политических и социальных перемен. Эти трансформации происходят медленно и болезненно и сопровождаются горячими конфликтами. Два из них уже идут, и в любой момент могут вспыхнуть новые. Чтобы мир не превратился в пепелище, противостояние на данный момент реализуется в форме региональных прокси-войн. Именно так сегодня выглядит политическая и геополитическая борьба. С другой стороны, происходит поляризация, которая не менее, а может быть, даже более важна, чем войны. В борьбе за "новый миропорядок" во главе с западным блоком с одной стороны и Россией с Китаем с другой участвует еще одна сила, которую на этот раз образуют развивающиеся экономики. Такие страны развивающегося мира, как Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика, ищут свое будущее в политике баланса между этими двумя силами или в том, чтобы прямо занять ту или иную сторону. В результате этого процесса БРИКС может стать еще более значимым политическим и экономическим центром притяжения, чем когда-либо прежде.



Показателем этого стал виртуальный саммит БРИКС 21 ноября, на повестке дня которого была израильско-палестинская война. Примечательно, что в саммите также приняли участие страны, которые станут членами БРИКС в первый день 2024 года (Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты). Это можно рассматривать в качестве первого политического саммита БРИКС, который содержит важные ключи к пониманию будущего. А тот факт, что на саммите не было принято итоговой декларации, свидетельствует о том, что пока члены БРИКС далеки от формирования полноценного политического блока.



"Несбыточная мечта", или признак меняющегося миропорядка?



Но, возможно, есть гораздо более важное событие, чем это. И, судя по всему, оно способно серьезно изменить балансы мировой экономики. Платформа BRICS Pay, которую неолиберальные экономисты считают "несбыточной мечтой" с финансовой точки зрения, постепенно движется к тому, чтобы стать альтернативой в международной системе платежей. BRICS Pay была запущена как новая платформа финансовых расчетов. Рассматривается как инструмент, который изменит объем торговых и финансовых транзакций между членами БРИКС, упростив платежи.



Эта альтернативная платежная система может служить многим основным целям, прежде всего международной торговле, трансграничным платежам между компаниями, инвестициям и микрофинансированию. Это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать торговлю между странами-членами простой и беспрепятственной, а также позволить совершать транзакции в режиме реального времени, поскольку система построена на блокчейне. Новая система показывает, что страны БРИКС серьезно относятся к своей цели - максимально отойти от доллара и избежать политического и экономического давления. BRICS Pay была принята различными учреждениями и предприятиями в странах БРИКС, и этот список растет.



Простая интеграция системы



Государственный банк Индии запустил мобильное приложение на базе BRICS Pay для трансграничных транзакций, тем временем российский Сбербанк стал партнером BRICS Pay, чтобы его клиенты могли совершать трансграничные платежи. Аналогичным образом российский банк ВТБ также интегрировал BRICS Pay в свои системы, позволив своим клиентам совершать быстрые и безопасные платежи в другие страны БРИКС. С помощью системы ВТБ российские туристы в Турции смогут осуществлять платежные операции. Заметим, что банк ВТБ серьезно пострадал от санкций на фоне российско-украинского военного конфликта.



Такие банки, как Bank of China и ICBC, один из крупнейших банков Китайской Народной Республики, также интегрировали BRICS Pay в свои системы и внедрили ее для трансграничных транзакций. В Бразилии Petrobras тоже начала использовать BRICS Pay для трансграничных транзакций. В основе платформы лежит Новый банк развития (иногда называется Банком БРИКС, поскольку находится в коллективной собственности стран - членов объединения), где обрабатываются все финансовые операции между странами БРИКС.



Медленными спокойными шагами...



Однако BRICS Pay не ограничивается только БРИКС. Британский банк Standard Chartered интегрировал BRICS Pay в свою цифровую платежную платформу, чтобы позволить своим клиентам совершать платежи в страны БРИКС. Вполне возможно, что его примеру последуют другие банки. В конце концов в эту платежную систему включены гиганты развивающихся экономик. В целом этот новый платежный сервис на основе блокчейна имеет потенциал для роста и играет значительную роль в продвижении торговли и интеграции между растущими странами - членами БРИКС.



Но закроют ли глобальные финансовые центры, ориентированные на США и ЕС, глаза на это? Не представляет ли платформа серьезной угрозы для них? Не пострадает ли SWIFT, важнейшее финансовое оружие западного блока, из-за BRICS Pay? На данный момент БРИКС осторожно относится к возможному кризису. Пока SWIFT останется незатронутым как ключевой маршрут транзакций, выраженных в долларах, и будет продолжать использоваться для этой цели. Иначе говоря, о каких-либо внушениях членам БРИКС в духе "давайте осуществлять все платежи через BRICS Pay, давайте бойкотировать SWIFT" речи не идет, к тому же это невозможно и нерационально в силу структуры мировой экономики. BRICS Pay будет все больше включать другие национальные валюты в странах БРИКС и за пределами объединения, что станет логическим следующим шагом на пути к глобальному многополярному росту, который сейчас происходит прямо на наших глазах.



Доллару будет не так комфортно на троне, как раньше



Тем не менее верно и то, что BRICS Pay серьезно пошатнет господство доллара в международных платежных системах в долгосрочной перспективе. По состоянию на первый квартал 2023 года доминирование доллара среди предпочтительных валют в мировых резервах составляет почти 60%. За долларом следует евро с долей 20%. По данным МВФ, из 12,04 триллиона долларов мировых резервов 6,58 триллиона долларов хранятся в американской валюте, 2,20 триллиона - в евро, 609 миллиардов - в японских иенах, 541 миллиард - в фунтах стерлингов, 288 миллиардов - в юанях. Уже в среднесрочной перспективе эти доли изменятся, и это очевидно.



Угроза системе SWIFT?



Прежде всего события на фоне российско-украинского конфликта, отключение России от системы SWIFT, а также конфискация активов и заморозка счетов многих российских компаний подтолкнули развивающиеся экономики, не желающие молча подчиняться господству западного блока, как раньше, к новым поискам. Показателем этого стало предложение Южно-Африканской Республики о "единой валюте" на саммите БРИКС. Однако для перехода к такой общей валютной системе все страны-члены должны полностью обновить свою финансовую инфраструктуру. Иными словами, это предложение может претвориться в жизнь в долгосрочной перспективе. Однако открытие пути, позволяющего совершать платежи с использованием национальных валют, стало большим шагом вперед. И BRICS Pay также является результатом этих усилий, как и Новый банк развития... Пока это не угроза для системы SWIFT, а защитный щит от санкций данной системы.



Число членов будет быстро увеличиваться



Блок БРИКС, состоящий в настоящее время из пяти стран, похоже, будет стремительно расширяться. Прежде всего к 2024 году объединение благодаря новым членам может стать еще более значимым экономическим и политическим центром влияния. Особенно с присоединением некоторых стран, например, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, возникнет гораздо более сильная структура в финансовом отношении, которая к тому же будет доминировать на энергетических рынках. Также напомним, что эти страны находятся в очень важном с геостратегической точки зрения регионе, таком как Ближний Восток. Пока неизвестно, когда и как к объединению присоединятся многие другие страны, стоящие в очереди после первого расширения, однако можно сказать, что БРИКС будет быстро расти.



Станет центром притяжения Глобального Юга



Привлекательность группы БРИКС обусловлена ее растущей экономической мощью. Совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) пяти стран БРИКС превышает аналогичный показатель G7 по паритету покупательной способности. Номинально страны БРИКС производят 26% мирового ВВП. Несмотря на это, их право голоса в МВФ ограничено всего 15%! Это еще один показатель глобального неравенства... Разумеется, по мере расширения эти показатели будут увеличиваться.



Если посмотреть на страны, подавшие заявки на членство в БРИКС вдобавок к странам, которые присоединятся к группе в 2024 году, можно предвидеть, что в будущем многое изменится. Это Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал, Таиланд, Венесуэла, Вьетнам... Учитывая их население, ВВП, потенциал роста, становится очевидно, что в случае расширения БРИКС глобальные экономические и политические балансы изменятся. Разумеется, будут как случайные помехи, так и вмешательство западного блока. Но одно можно сказать точно: даже если не в ближайшее время и не в среднесрочной перспективе, БРИКС в длительной перспективе выглядит важнейшим кандидатом на то, чтобы стать центром притяжения в многополярном мире.



Почему же нет Турции?



Но почему нет Турции? Почему название нашей страны совсем не упоминается, в то время как турецкие власти настолько обеспокоены западным блоком и делают столь резкие заявления в его отношении? Почему турецкое руководство, имеющее такие тесные отношения с Россией, занимающее позицию против США на Ближнем Востоке, по крайней мере на уровне риторики, и жалующееся на "экономические заговоры Запада", хранит молчание, когда речь идет о БРИКС? Между тем присоединение Турции к БРИКС может принести важные достижения как самой Турции, так и объединению... Если Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты могут продемонстрировать такое мужество, не должна ли Турция сделать то же самое? Источник - ИноСМИ

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