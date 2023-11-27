Правые и евроскептики Запада поймали волну и устремились во власть, - СП

00:39 28.11.2023 Оппозиционеры побеждают на выборах, выступая против миграционной политики ЕС и помощи Украине

Ирина Гусева

27.11.23

На фото: лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс, вице-премьер Италии, партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, один из лидеров партии "Альтернатива для Германии" Йорг Меутен и глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен



Правые партии все чаще приходят к победе на выборах разного уровня. В Аргентине президентские выборы буквально неделю назад выиграл крайне правый политик и весьма одиозная личность Хавьер Милей, и вот уже подводят итоги выборов в Нидерландах, где уверенную победу на парламентских выборах одерживает крайне правая Партия свободы (ПС). И хотя официально итоги будут объявлены лишь 1 декабря, уже понятно, что возглавляема Гертом Вилдерсом ПС получит 37 из 150 мест в национальном парламенте.



Убедительную победу Партии свободы ряд экспертов объясняет высказываниями Вилдерса, имеющего репутацию евроскептика и националиста, которые звучали в последнюю неделю, в частности, о том, что на первый план в стране сейчас выходят темы миграции и беженцев, а также социальная защита и здравоохранение.



После объявления официальных итогов начнется формирование правящей коалиции, которой необходимо будет 76 мест в парламенте страны. Наиболее вероятно, что ПС объединиться с умеренно правыми партиями.



По мнению главы фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, результаты Партии свободы говорят о растущем недовольстве миграционной политикой Европейского союза.



"Эта победа показывает, что все большее число государств внутри ЕС не довольны тем, как он справляется со своими обязанностями, и требуют взять под контроль миграционную политику", - заявила она, добавив, что ПС является союзником Национального объединения.



В Германии тем временем набирает силу также правая партия - "Альтернатива для Германии", которая в четверг призвала к отставке правительства страны и досрочным выборам. Основанием для этого требования послужили результатов опроса института изучения общественного мнения Forsa, согласно которому 66% респондентов считают, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии и 69% уверены, что правительство не справляется с кризисом в сфере бюджета.



"Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству „светофора". У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы!" - считают в АдГ.



Оппозиционные партии в последнее время вообще набирают силу. Месяц назад на парламентских выборах в Словакии победила партия бывшего премьера Роберта Фицо "Направление - социальная демократия". Как и представители оппозиции в других странах, он известен критикой оказания военной помощи Украине, ее вступлению в НАТО, кроме того, Фицо намерен всячески способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.



Очевидно, что и евроскептиков в ЕС становится все больше. Идею о выходе из Евросоюза озвучивал в том числе и Вилдерс, однако в Брюсселе надеются, что этого не произойдет.



"Мы продолжаем рассчитывать на активное участие Нидерландов в ЕС, безусловно… Нидерланды - это одна из стран - основателей Евросоюза, очень сильная страна. Выборы проходят регулярно в странах ЕС, и это не ставит под сомнение членство какой-либо страны в ЕС", - сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.



Тем временем член Европарламента от Швеции Чарли Ваймерс выступил за выход из ЕС, если право вето, согласно которому все страны должны согласовывать решения, в ЕС будет отменено.



"ЕС - это политический проект, который движется в неправильном направлении… Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить тенденцию… Я требую немедленного Swexit (выхода - Швеции из ЕС - „СП")", - заявил он.



Ранее с подобным заявлением выступил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.



К.э.н., эксперт по Нидерландам Анастасия Невская считает приход во многих странах к власти правых партий циклическим процессом.



- Мы уже видели в середине 2010 годов взлет популярности правых. В Нидерландах тогда Вилдерсу не хватило немножко голосов для победы. В США Трамп одержал победу. В ряде европейских стран правые силы набирали вес, и сейчас этот цикл повторяется. Это связано с общей политико-экономической, социально-экономической ситуацией в мире. Правые силы набирают вес и влияние, когда мы видим нестабильность, люди ощущают неуверенность в завтрашнем дне.



Если смотреть кейс Нидерландов, то это усиление социально-экономического расслоения, связанное с усилением инфляции в последние полтора года, ростом цен на какие-то базовые продукты. Соответственно, коренные жители чувствуют себя уязвимыми, им необходимо ощущение сплоченности перед внешней угрозой.



Олицетворением этой угрозы многие политики предлагают как раз мигрантов, тем более что идет усиление миграционной волны в ЕС из Северной Африки, Восточной Европы, Украины в последние полтора года. Наложение всех объективных и субъективных факторов в восприятии населением своего положения способствует росту популярности таких (правых - "СП") политиков. Они умело пользуются этим. Если говорит о Вилдерсе, то он уже более 20 лет в политике, соответственно, знает, как достучаться до избирателя, поэтому его результат довольно логичен и объясним.



"СП": Вилдерс относится к евроскептикам, которых становится все больше. Насколько силен евроскептицизм и чего же хотят евроскептики?



- Я бы не сказала, что здесь стоит занимать алармистскую позицию, что евроскептицизм нарастает критически, ЕС будет испытывать проверку на прочность.



Да, настроения растут. Связано это с тем, как уже сказала, что в ведущих европейских странах растут социально-экономические сложности. Например, в Германии, в Великобритании, которая из ЕС вышла, но тесно с ним связана и где серьезнейшие проблемы в экономике, безработица.



Люди все больше задаются вопросом о том, какие выгодны они получают от этого объединения, почему ЕС тратит деньги на какие-то инициативы вроде "зеленой повестки" или оказания помощи другим странам. Это все выливается в том числе и в евроскептические настроения.



"СП": В последнее время политики все чаще заявляют о том, что тем или иным странам следует выйти из ЕС, при этом оппозиционные партии набирают силу и их представители также озвучивают подобные идеи.



- Я бы говорила здесь больше о правилах политического торга, политического поведения, потому что они пытаются реагировать на настроения избирателей, озвучивать то, что резонирует с настроениями.



Вполне возможно, что серьезно проработанных планов выйти из ЕС и что делать в ситуации выхода у них нет, потому что все-таки европейская модель показала устойчивость и сейчас, наверное, безальтернативная для большинства европейских стран, которые очень тесно интегрированы в рынки друг друга.



Сейчас возводить какие-то барьеры, особенно для таких стран как Нидерланды, которые завязаны на логистику и не смогут выдержать такой экономический шок, если будут отрезаны от торговых потоков стран ЕС, себе дороже.



Я бы говорила о популистских попытках сыграть на настроениях, но возможно, это приведет к незначительным практическим шагам в эту сторону, чтобы найти какой-то баланс в европейской интеграции.



"СП": России выгоден приход к власти правых в Европе? Ожидать ли изменения политики европейских стран в отношении Украины, России, учитывая то, то оппозиция все громче выступает за прекращение военной помощи Киеву, против вступления Украины в ЕС, НАТО?



- Здесь больше не столько приход их к власти, сколько их усиление и влияние. Возможно, политики, которые будут у власти, будут и центристские, но все равно они будут менять риторику угоду существующим настроениям.



Наверное, стоит ожидать более умеренного дискурса в отношении России. Все зависит от развития реальной ситуации на украинском направлении. С этим будут работать европейские политики, но их риторика станет более осторожной, объемы экономической и военной помощи, думаю, будут уменьшаться.



Со стороны США эта помощь, на мой взгляд, сейчас начнет сокращаться. Врад ли европейский избиратель будет доволен, если поймет, что основное бремя помощи ляжет на него. Впрочем, говорить о выстраивании какого-то нового формата отношений с Россией я бы не стала. Скорее, будет на уровне риторики. Источник - svpressa.ru

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