Российский газ продолжает течь в Европу, - Михал Коцурек

00:45 28.11.2023

e15.cz

Чехия



Треть газа, импортированного в Чехию, добыта в России, говорит эксперт в области энергетики Коцурек



Эксперт Коцурек: российский газ составляет до 40% чешского импорта



Если судить по заявлениям политиков, то в Европе полностью избавились от зависимости от российского газа. Однако это не так, заявил Е15 эксперт Михал Коцурек. Он объяснил, почему объемы импорта голубого топлива из России в Австрию, Чехию и Словакию достаточно велики.



В соседней Австрии сейчас ведутся политические споры о сохраняющейся зависимости страны от российского газа. Еще в сентябре газ, поступающий в Австрию, на 80% был российским, и ровно столько же российского газа Австрия получала до вооруженного конфликта на Украине. Сейчас объемы импорта из Российской Федерации сократились, но держатся по-прежнему высоко - на уровне 60%. Как говорят эксперты, в последнее время российский газ появился и в Чешской Республике. На него приходится до 40% чешского импорта газа. Как такое возможно, объясняет Михал Коцурек, специалист в газовой отрасли и управляющий консультант компании EGÚ Brno.



Е15: Австрийцы спорят, можно ли сократить зависимость от российского газа или нет. Импортеры утверждают, что для замены российских поставок немецкими пока не построена достаточная инфраструктура, то есть трансграничные газопроводы. Поэтому и приходится продолжать импортировать газ из России. Это правда?



Михал Коцурек: Лишь отчасти. Действительно, мощностей для замены импорта российского газа импортом из Германии в Австрию через границу двух стран недостаточно. Однако австрийцы могут импортировать газ от немецких соседей через Чехию и Словакию. С технической точки зрения проблем тут нет.



- Тогда почему Австрия этого не делает?



- По-видимому, из-за цен. Поставки газа из Германии через Чешскую Республику и Словакию обойдутся, конечно, дороже, чем напрямую через австрийско-немецкую границу. Расходы на импорт, по предварительным подсчетам, увеличились бы примерно на три евро на один мегаватт-час, а это значительная разница. Импортировать газ из России сегодня для австрийцев, по всей видимости, дешевле.



- Но газ поступает в Австрию по трубопроводам через Украину и Словакию, что некоторые эксперты считают очень опасным. Как вообще сегодня противоборствующие стороны, то есть Украина и Россия, решают вопрос транспортировки российского газа через украинскую территорию?



- Пока российский газ, направляясь в Словакию и Австрию, поступает через Украину, и русские Украине платят за транзит. Но украинское правительство объявило, что с конца следующего года не будет продлевать транзитные соглашения с русскими.



- Получается, что перекачивать российский газ через Украину уже будет нельзя? Австрийская пресса сообщает, что украинский вице-президент Ольга Стефанишина заверила австрийцев, что они смогут получать российский газ через украинскую территорию и в будущем. Как это понимать?



- Хороший вопрос. Если Украина откажется от договора о транзите газа с российским "Газпромом", то газопровод можно будет теоретически использовать для перекачки российского газа и дальше, но на других условиях и по другим договорам между сторонами. Однако импортерам придется труднее, чем сегодня при любом раскладе.



- У вас есть представление о том, сколько российского газа сейчас получает Чешская Республика?



- С начала октября мы следим за постепенно растущим импортом в Чешскую Республику и Словакию. В последние дни мы отмечаем увеличение поставок из России до 30 - 40% от всего объема импортного газа. Ориентируясь на поток газа, поступающего в Словакию, можно достаточно точно определить его происхождение. Это российский газ, который попадает в Словакию либо через Украину, либо через Венгрию из Турции.



- Как же так? Если судить по заявлениям политиков, мы полностью избавились от зависимости от российского газа и заменили его поставками из других регионов…



- Тут произошла путаница. Никакого эмбарго на импорт российского газа в Европейский Союз нет и не было. Это сама Россия решила прекратить поставки в некоторые страны, включая Чехию, которые снабжались газом по газопроводам "Северный поток" и "Ямал" и не захотели выполнить российские требования, например, об оплате в рублях. Некоторые государства, такие как, например, Австрия, Словакия или Венгрия, продолжают импортировать российский газ даже на таких условиях, и им этого никто не запрещал.



- А как обстоят дела с импортом в Чехию? Кто сюда импортирует российский газ и на каких условиях?



- Тут опять-таки нужно понять, что торговля российским газом не подлежит эмбарго, и компании могут свободно покупать и продавать его, в том числе, в нашей стране. Но если им это невыгодно, они этого и не делают. Чтобы не подвергаться прямой критике по этическим соображениям, официально они закупаются через турецкие фирмы, а иногда заявляют, что газ вообще азербайджанский. На самом деле это все тот же российский газ.



- И все это совершенно законно?



- Да. Я повторю, что никакого эмбарго на импорт российского газа в Европейский Союз нет. ЕС хочет добиться полного прекращения импорта из России только к 2027 году, да и то еще вопрос, удастся ли это. Поскольку у Чешской Республикой нет одного монопольного государственного импортера, власти не могут диктовать, кто и откуда будет импортировать к нам газ. Пока нет общих для всего Европейского Союза санкций, государство фактически не имеет возможности помешать торговле с Россией.



Автор: Марек Керлес (Marek Kerles)