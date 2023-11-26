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КырВласти раскулачили, обвинив в связях с мафией, элитную и состоятельную корейскую семью Сан
07:27 28.11.2023

ГКНБ: Задержан сын экс-депутата ЖК Бориса Сан. У семьи обнаружено незаконно нажитое имущество на $80 млн (фото)
13:13, 28 ноября 20231 458

Tazabek - ГКНБ задержал сына бывшего депутата ЖК КР Сан Бориса Анатольевича - Сан Александр Борисович. Об этом 28 ноября сообщили в ведомстве.

Александру Сан 21 ноября 2023 года предъявлено обвинение в соучастии совершения преступления с водворением в СИЗО ГКНБ КР до 4 января 2024 года.

Обвиняемый задержан в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Асанбека и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование ОПГ.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что на территории бывшего детского сада (ныне оздоровительный комплекс "Роял спорт"), принадлежащем Турсунтаю Салимову (лидер уйгурской диаспоры ИТТИПАК, основатель рынка "Мадина") планировали построить многоэтажный жилой дом премиум класса.

Одним из условий начала строительства было предоставление стройкомпанией в качестве гарантии и залога дорогостоящей квартиры. В последующем, ввиду невозможности получения разрешительных документов на строительство, договор был расторгнут.

При этом Салимов Ильшат Турсунтаевич в сговоре с Сан А.Б и К.Асанбеком в январе 2020 года путем оказания давления и угрозы применения силы незаконно завладели недвижимым имуществом премиум класса (площадью 300 кв.м. в ЖК "Магнат", стоимостью 300 000 долларов США), принадлежащим стройкомпании.

Позже указанная квартира была использована К.Асанбеком для обмена на земельный участок со строением в городе Чолпон-Ата (бывшее казино "Зодиак", принадлежащее Сан Б.А.), в целях дальнейшего строительства торгового центра.

Вместе с тем, вышеуказанная квартира была оформлена на сына экс-депутата ЖК КР Сан Борис Анатольевича (владелец комплекса "Сан-Сити", ресторана "Золотой Дракон", бывшего казино "Сан-клуб") - Сан Александра Борисовича, который занимался финансированием членов ОПГ К.Асанбека, а также легализацией преступных доходов.

При этом, ГКНБ получены сведения о том, что семья Сан владеет 59 единицами дорогостоящего недвижимого имущества, в т.ч. коммерческого назначения, общей стоимостью 80 млн долларов США.

В частности, по городу Бишкек объекты недвижимости общей площадью 61 918 кв.м., на сумму 50 млн. долларов США, в т.ч. бывший комплекс "Сан сити", площадью 20800 кв.м., где в настоящее время ведется строительство.
По Иссык-Кульской области – объекты недвижимости (коттеджи, расположенные в ЦО "Ак-Марал" по соседству коттеджами К.Асанбека, что свидетельствует об их устойчивых связях), а также земельные участки, расположенные на курортно-рекреационных зонах, общей площадью 12 9096 кв. м. (12,9 Га) на сумму 15 млн. долларов США.
По Чуйской области – земельные участки общей площадью 201 000 кв. м. (20,1 Га) на сумму 15 млн. долларов США. Также установлено, что члены семьи Сан являются соучредителями 11 ОсОО в сферах строительства, общепита, гостиничного бизнеса и оптово-розничной торговли, а также располагает бизнесом за пределами КР.
В ГКНБ сообщили, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных лиц, аффилированных с ОПГ К.Асанбека, а также активов, нажитых преступным путем.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:2026937?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
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