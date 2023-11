Сосать надо с умом.... Моника Левински выступила с рядом новаторских предложений

10:42 28.11.2023

Звезда секс-скандала Моника Левински выступила с предложениями по поводу президентов США

Экс-любовница Билла Клинтона требует ввести ограничения для хозяев Белого дома



Скандально известная фигурантка сексуального скандала в Белом доме Моника Левински неожиданно проявилась в публичном пространстве – теперь экс-любовница Билла Клинтона выступила с призывом к президентским возрастным ограничениям и запрету для глав США на самопрощение.



Экс-любовница Билла Клинтона требует ввести ограничения для хозяев Белого дома



Политическая активистка, проходившая стажировку в Белом доме Билла Клинтона, призывает к широкомасштабному пересмотру конституции в своей статье в Vanity Fair.



Как пишет The Guardian, Моника Левински призвала к установлению обязательного возраста выхода на пенсию для выборных должностных лиц и запрету президентского помилования самих себя.



Бывшая стажерка Белого дома во времена правления Билла Клинтона, чей роман с президентом в конечном итоге подготовил почву для его импичмента в 1998 году, настаивает на ограничительных мерах в статье, опубликованной в понедельник журналом Vanity Fair.



Моника Левински, политическая активистка и писательница, утверждает, что ее редакционная статья была вдохновлена недавними дискуссиями о том, запрещает ли 14-я поправка к конституции США кому-либо занимать государственные должности, если он участвует в мятеже.



Хотя Левински и не назвала его имени, несколькими днями ранее Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда штата Колорадо, который признал бывшего президента причастным к мятежу из-за подстрекательства к нападению своих сторонников 6 января, но, тем не менее, не мог быть лишен права снова претендовать на Овальный кабинет в 2024 году.



Левински утверждает, что это "безумие", что 14–я поправка, которая известна тем, что распространяет равную защиту по закону на всех людей в США, "является единственным местом, где рассматривается дисквалификация кандидата за такое поведение".



"Как. Это. Возможно? Почему у нас нет большей защиты?" – написала Левински в статье, в которой она назвала себя "конституционным ботаником", который затем начал изучать поправки.



Она сказала, что была удивлена, узнав, что Конгресс принял 27-ю и самую последнюю конституционную поправку только в 1992 году. На нее это изменение не произвело впечатления – оно разъясняло, что предлагаемые Конгрессом повышения не могут вступить в силу до следующего законодательного срока.



Но позже Левински поняла, что за столетие до так называемой поправки о компенсации Конгресс вносил изменения в конституцию "каждые 10-20 лет или около того". Она сказала, что это побудило ее сделать вывод: "Пришло время. Мы запоздали с некоторыми конституционными обновлениями".



Возглавляя список из полудюжины предложенных поправок, статья Левински, далее предлагающая прямой запрет на президентское самопрощение.



Как напоминает The Guardian, Дональду Трампу предъявлено более 90 незавершенных уголовных обвинений в подрывной деятельности на выборах 2020 года, которые он проиграл Джо Байдену, хранении государственных секретов после своего президентства и отправке денежных выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Хотя это непроверенная юридическая идея, теоретически Трамп мог бы помиловать себя, если бы он уже был осужден за какие-либо преступления и переизбран в президенты США.



"Наша конституция - это не игра в монополию, - пишет Левински, благодаря которой Овальный кабинет Белого дома вошел в историю как "Оральный". – Для главы исполнительной власти не должно быть карточки "выйди из тюрьмы свободным"".



Ниже в статье Левински, но все же заметно упоминается идея ввести как ограничения по срокам, так и максимальный возраст пребывания на службе для выборных должностных лиц. Она частично обосновала свой аргумент, отметив, что существует минимальный возраст для членов Палаты представителей, сенаторов и президентов США – 25, 30 и 35 лет соответственно.



"Есть аргументы в пользу опыта", - написал Левински, намекая на преклонный возраст Трампа (77 лет) и Байдена (81 год). "Но для выборных должностных лиц наступает момент, когда такая квалификация рискует быть омраченной ментальной кальцификацией и культурной глухотой".



Другие предложенные Левински поправки предусматривают отказ от системы коллегии выборщиков, которая принимает решения о президентских выборах вместо всенародного голосования, и поправку, подтверждающую репродуктивные свободы женщин после того, как Верховный суд США в 2022 году отменил решение по делу Роу против Уэйда.



Как напоминает The Guardian, загулявшему с юной любвеобильной стажеркой Биллу Клинтону грозил импичмент после того, как он солгал о романе, который был у него с Левински, когда ему было 49, а ей 22. Сенат оправдал Клинтон.



С тех пор Моника Левински получила степень магистра в Лондонской школе экономики и работала над борьбой с кибербуллингом. Она рассказала о том, как ее публично демонизировали и унижали во время скандала, связанного с импичментом Клинтон, заявив, что у нее не было такой власти и влияния, которые защищали тогдашнего президента.



"Я чувствовала себя так, словно с меня содрали каждый слой кожи и мою индивидуальность в 1998 и 1999 годах, - поведала она The Guardian в 2016 году. – Это своего рода сдирание кожи... Стыд прилипает к тебе, как деготь".



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ