Нелегальным мигрантам в России могут запретить водить машину и переводить деньги

10:59 28.11.2023

МВД предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Ведомство уже подготовило соответствующий проект закона.



Контролируемое пребывание - правовой режим, применяемый в отношении иностранцев, "не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивших заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета".



Основаниями дня внесения данных в такой реестр могут быть истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, незаконное пересечение границы, аннулирование визы, статуса беженца, временного убежища, гражданства, пишет ТАСС.



Из ограничений для таких лиц можно выбелить запреты: на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; на покупку недвижимого имущества и транспортных средств; на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет; на госрегистрацию транспорта.



Кроме этого их могут ограничить в вождении машины, в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав, в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.



Мигранты будут обязаны отчитываться о своем местонахождении, о смене места пребывания, о дате и маршруте планируемого выезда из РФ. В случае нарушения их могут депортировать или поместить в специальное учреждение.



Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис заявил о том, что в Кандалакшском районе скопились "транзитные" беженцы, которые хотят попасть в Финляндию.