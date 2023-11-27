США атакуют мутанты: Дикие суперсвиньи из Канады и ядовитые пчелы из Африки

12:54 28.11.2023 Плоды генетических экспериментов начинают причинять все больше бед американцам



Михаил Зубов

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Алексей Куликов



Северные штаты США столкнулись с нашествием гигантских диких свиней - гибридных особей кабанов и свиноматок, которые были выведены в Канаде, но разбежались и расплодились. Об этом сообщила The Guardian.



- Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной с канадской "суперсвиньей". Это - гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, - пишет журналист газеты Адам Гэббат.



Начиная с прошлого года от нашествия "суперсвиней" уже воет канадская провинция Альберта. Животные нанесли ущерб хозяйствам как минимум в 28 округах. В канадском минсельхозе даже создано управление по борьбе с дикими свиньями, которое информирует, что животные не только портят лес и сады, но убивают молодых оленят, охотятся на индеек. Ну а теперь еще и пересекают границы США.



Специалист по сельскому хозяйству из Университета Саскатчевана Райан Брук, который и придумал название "суперсвинья", еще несколько лет назад назвал ее самым инвазивным животным на планете.



Откуда ты взялась, инвазивная?



Инвазивными (наиболее точный перевод на русский язык - чужеродными) называются те биологические виды, появление которых серьезно угрожает существующей среде обитания. Это могут быть далеко не только гибриды, но и просто животные и растения, привезенные из другого места и расплодившиеся на новой территории.



Наиболее инвазивными являются насекомые. Например, термиты, саранча и комары. А вот среди млекопитающих самым опасным, если не считать человека и некоторых видов мартышек, является именно кабан. Даже самый обычный, без гибридов.



"Суперсвинья" - это плод экспериментов, которые проводили канадские фермеры в 80-е годы прошлого века. Они скрещивали диких кабанов и домашних свиней. Получившиеся особи давали больше мяса, их использовали и в качестве мишеней для охоты, потому что они были еще наполовину домашними и не умели бегать и прятаться.



Но вскоре многие такие свиньи стали проявлять смекалку и сбегать. От кабана многие из потомков унаследовали скорость - до 60 км в час, а от свиньи - вес, около 150 кг. Удержать такую махину от бегства было невозможно, но эксперты не видели в этом опасности, так как считали, что беглые особи погибнут зимой.



Однако позже стало понятно, что большой размер и жировая прослойка позволяют им стойко переносить даже понижение температуры до минус 50 градусов. Кроме того, они научились прокладывать под снегом туннели глубиной до 2 метров, делать берлоги и даже додумались срубать своими острыми бивнями кустарник и использовать его в качестве утеплителя для своих пещер.



Среди гибридных животных самыми жуткими считаются кошачьи: смеси тигра и льва, тигра и пантеры, льва и ягуара. Но они вовсе не инвазивны: за пределы своей среды обитания не выходят, и являются не более свирепыми и прожорливыми хищниками, чем их разномастные предки.



Заговор кабанов



В любой нестандартной чрезвычайной ситуации теория заговора всегда является самой популярной. И всегда можно найти аргументы в ее подтверждение. Как например - исторический размен советского борщевика, ставшего проблемой для США, на американского скунса, от которого пострадала Башкирия.



Борщевик задумывался, как идеальный корм для скота, но для этой цели оказался непригоден, однако очень живуч и плодовит. В итоге борьба с распространением борщевика ведется уже около 80 лет, а он продолжает завоевывать новые территории, выделяя в почву химические вещества, которые подавляют рост других растений, и вызывая фотодерматит у людей и животных. Наиболее страдает от него, в итоге, не Россия, а Северная Америка, куда он каким-то образом попал.



А Северная Америка отплатила нам стерлитамакским скунсом, который каким-то образом проник в Башкирию. Он соревнуется с местными видами, является переносчикам нетипичных для Европы болезней и наносит ущерб сельскохозяйственным угодьям.



Заведующий лабораторий эволюционной генетики, заместитель директора Института биологии развития им. Кольцова по науке Алексей Куликов рассказал "Свободной Прессе", что не знает ни одного случая, когда враждебные растения, насекомые или животные выводились бы умышленно.



- Ученые прекрасно понимают, что невозможно при помощи генетики или селекции вывести существо, которое нанесет ущерб какому-то врагу, но не повредит тебе. Поэтому случаи, когда бы в природу из лабораторий проникали опасные существа, конечно же были, но это всегда являлось следствием ошибки, - говорит Алексей Куликов.



"СП": Какую из подобных ошибок вы назвали бы самой трагической?



- На ум приходит одна из таких историй - о гибриде медоносной пчелы и африканских пчел, у которых очень высокая устойчивость к заболеваниям. Большинство видов пчел не образуют семьи, поэтому медоносная пчела с ее сложным социальным поведением, иерархией и ульями - удивительное создание. И европейская медоносная пчела терпимо относится к человеку, всей семьей может привыкнуть к пасечнику. А африканские - крайне агрессивны и обладают сильным ядом.



Ученые пытались добиться того, чтобы пчела приобрела устойчивость, научилась по-африкански защищаться от шершней и ос, но сохранила медоносность и доброжелательность к человеку. В процессе выполнения этого эксперимента в США несколько гибридных семей убежали, размножились со страшной силой, причем сохранили всю агрессию африканских пчел.



И сейчас в южных штатах США ежегодно люди гибнут в период роения пчел и отпочковывания новых семей. Они набрасываются на проходящих людей и закусывают их до смерти. Принята программа борьбы с этим гибридом, но пока нашествие только усиливается.



"СП": Нашествие диких канадских свиней может стать не менее опасным?



- Кабаны могут проявить агрессию, когда встретятся с человеком, но в принципе специально на людей они не нападают. Больший ущерб они нанесут природе. Кабаны быстро размножаются, особенно - если у них была специальная селекция как на скорость роста, так и на плодовитость. Много едят, устойчивы к внешним факторам, и нарушают существующее природное равновесие. Будут подрывать и жрать корни деревьев, могут начать губить леса.



До сих пор, как правило, наибольший ущерб наносили не искусственно выведенное животные, а взятые из дикой природы и перенесенные на новое место. Например, у нас в Сибири выпустили енотовидных собак. А там - большое количество птиц гнездилось на земле, при этом лисы и волки их не трогали. А енотовидные собаки стали их пожирать. Начали исчезать мелкие пернатые, увеличилось количество насекомых-вредителей. Чтобы предотвратить природный дисбаланс, пришлось отстреливать енотовидных собак.



Еще один пример подобной ошибки - когда в районе Мурманска выпустили в море камчатского краба. Этот краб - краснокнижный, его вылов запрещен. А через несколько лет оказалось: крабы размножились до такой степени, что в некоторых местах слоями бегали друг по другу и сожрали буквально все, до чего могли дотянуться. Уменьшилось количество рыбы, исчезли многие виды жизни. Источник - СвободнаяПресса

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