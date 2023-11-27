 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырГКНБ нашло себе занятие: громит притоны с проститутками
12:59 28.11.2023

"Сводка" (АКИpress) – В Бишкеке и Чуйской области выявили 10 притонов и 1 салон. Об этом сообщает ГКНБ.

Притоны предоставляли интимные услуги для иностранцев и граждан Кыргызстана. В возрасте от 18 до 25 лет были вовлечены девушки. Они были выявлены по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса (содействие проституции и разврату).



Притоны расположены в Бишкеке, а также в городах Шопоков, Кант, Токмок и в селах Сокулук, Беловодск Чуйской области.

По результатам проведенных следственных мероприятий так называемые "сутенеры", задержаны 7 человек, владельцы, организаторы и администраторы указанных заведений "А.Т.", "М.Х.", "Р.Е.", "Ж.Дж", "Т.Б.", "Г.Д.", "Б.Т." и в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ сообщил, что в указанных интим-притонах предоставлялись услуги для граждан Южной Кореи и Китая, которые осуществляли свою деятельность под видом караоке-клуба. Общее число выявленных девушек, занимавшихся предоставлением интим-услуг, составило 67 человек.

Идет следствие для установления причастности должностных лиц из числа правоохранительных органов к покровительству вышеуказанной незаконной деятельности притонов с целью привлечения их к уголовной ответственности.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией и организацию интим-притонов.

Источник - АКИpress
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