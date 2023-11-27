Рейтинг глав казахстанских региональных департаментов полиции

13:02 28.11.2023 Выделим основные характеристики действующего корпуса руководителей региональных департаментов казахстанских регионов. Средний возраст начальников департаментов полиции составляет 50 лет. Самые возрастные: Аблазимов (61 год), Дуйсенбаев (57 лет), Таев (56 лет). Самые молодые: Скляр (40 лет), Кабдулдинов (44 года), Жусупов (45 лет).



По состоянию на ноябрь 2023 года корпус главных полицейских казахстанских регионов значительно обновился. Все действующие главы региональных департаментов полиции назначены после январских событий 2022 года. В настоящее время нет ни одного главы полиции региона, который был назначен до января 2022 года.



С 27 января 2022 года начальником департамента полиции города Астаны служит 54-летний уроженец Костанайской области генерал-майор Марат ТУЛЕБАЕВ. Начинал карьеру с 1992 году опером, дослужился до должности первого заместителя начальника ДП Костанайской области и г.Астаны. С мая 2019 года руководил ДП Северо-Казахстанской области, где не допустил беспорядки в период январских событий. В итоге возглавил столичный департамент полиции. Отметим, что он сменил на этой позиции Ержана САДЕНОВА, который был назначен заместителем министра, а в сентябре 2023 года – министром внутренних дел. Действующий первый заместитель министра Марат КОЖАЕВ в 2017-2019 годы также возглавлял столичный департамент.



С 28 января 2022 года начальником ДП Северо-Казахстанской области служит 44-летний уроженец Восточно-Казахстанской области Айдын КАБДУЛДИНОВ. Имеет опыт в следственных и оперативных подразделениях. С февраля 2020 года работал заместителем начальника департамента полиции г.Алматы. По имеющимся сведениям, хорошо показал себя при подавлении беспорядков в январе 2022 года в г.Алматы.



С 29 января 2022 года начальником департамента полиции Павлодарской области служит 40-летний уроженец г.Экибастуза генерал-майор Василий СКЛЯР (младший брат первого заместителя премьер-министра страны Романа Скляра). Работал на разных должностях, в т.ч. заместителем начальника управления криминальной полиции ДП Северо-Казахстанской области, начальником отдела внутренних дел г.Аксу, руководителем управления полиции г.Экибастуза. Ранее эту должность с ноября 2019 года занимал генерал-майор Нурлан МАСИМОВ (двоюродный брат экс-председателя КНБ Карима Масимова). 17 января 2022 года освобожден от должности согласно поданному рапорту. В августе 2023 года осужден на 10 лет за взятку и присвоение/растрату вверенного имущества.



С января 2022 года начальником департамента полиции Актюбинской области служит 45-летний уроженец Кызылординской области Абай ЖУСУПОВ. С 2003 года служит в органах внутренних дел в г.Алматы, Жамбылской, Павлодарской областей и г.Астаны. С 2018 года – первый заместитель начальника ДП Туркестанской области. С марта 2020 года – начальник департамента по противодействию экстремизма МВД. Он сменил на нынешней должности Атыгая АРЫСТАНОВА, возглавлявшего актюбинский ДП с апреля 2019 года (переведен председателем комитета административной полиции МВД).



С февраля 2022 года начальником департамента полиции Атырауской области служит 55-летний местный уроженец Нурхат УРАЗБАЕВ. Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году, занимал руководящие должности оперативного и руководящего состава в Атырауской области. С июля 2019 года – заместитель начальника департамента полиции Атырауской области. На нынешней должности он сменил Камзу УМБЕТКАЛИЕВА (1963 г.р.), занимавшего должность главы атырауской областной полиции с мая 2019 года.



С февраля 2022 года начальником ДП Мангистауской области назначен 57-летний уроженец Атырауской области Аян ДУЙСЕНБАЕВ. С 1995 года занимался предпринимательской деятельностью. Службу в органах внутренних дел начал с 1999 года. Занимал руководящие должности оперативного и руководящего состава в Атырауской области, гг. Алматы и Астана. С 2011 года – начальник департамента МВД, заместитель начальника департамента полиции Атырауской области. С августа 2016 года по мая 2019 года – начальник начальника департамента полиции Атырауской области. Работал советником акима Мангистауской области, заместителем председателя комитета противопожарной службы МЧС. На нынешней позиции он сменил Жанарбека БАКТЫБАЕВА, руководившей полицией Мангистау с января 2020 года (с июня 2023 года – руководитель департамента Судебной администрации Северо-Казахстанской области).



С февраля 2022 года начальником департамента полиции Жамбылской области служит 49-летний уроженец Акмолинской области генерал-майор Арманбек БАЙМУРЗИН. С 1997 года служит в органах внутренних дел. С февраля 2004 года работал на руководящих должностях в комитете криминальной полиции МВД. С ноября 2014 года – начальник департамента криминальной полиции МВД. С октября 2019 года - начальник ДП Акмолинской области. напомним, что предыдущий глава ДП Жамбылской области генерал-майор Жанат СУЛЕЙМЕНОВ в январе 2022 года покончил жизнь самоубийством.



С февраля 2022 года начальником департамента полиции Туркестанской области служит 54-летний уроженец г.Шымкента Мурат КАБДЕНОВ. С 1992 года служит в органах внутренних дел. Работал на различных оперативных и руководящих должностях г.Шымкента, ЮКО, Акмолинской и ЗКО. С июля 2008 года руководил ДВД Западно-Казахстанской области. С ноября 2009 года – председатель комитета административной полиции МВД, зампред комитета миграционной полиции. С марта 2012 года – начальник департамента финансовой полиции Павлодарской области. С 2014 года – советник министра внутренних дел. С марта 2017 года – председатель комитета миграционной службы МВД. На нынешней должности он сменил Кайрата ДАЛЬБЕКОВА, возглавлявшего полицию региона с июля 2018 года.



С июля 2022 года начальником департамента полиции города Алматы служит 54-летний уроженец Жамбылской области генерал-майор Арыстангали ЗАППАРОВ. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году на должностях оперативного состава Жамбылской, Алматинской областей и г.Алматы. Занимал руководящие должности в ДВД Алматинской и Акмолинской областей, был первым заместителем начальника ДВД Актюбинской области, начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД. С апреля 2019 года – начальник департамента полиции Кызылординской области. Получив нужную запись в послужном (руководитель регионального подразделения) его уже через три месяца назначают заместителем министра внутренних дел. После "январских событий" в 2022 году он переброшен на департамент полиции Алматинской области (его предшественник Серик КУДЕБАЕВ осужден на 10 лет за то, что во время беспорядков покинул здание департамента полиции, а потом сбежал в Турцию). Через шесть месяцев Арыстангали Расисханович возглавил полицию южной столицы. Здесь он сменил Каната ТАЙМЕРДЕНОВА занимавшего эту должность с января 2020 года, и после январских событий переведенного в центральный аппарата начальником департамента по противодействию экстремизму МВД. В СМИ и соцсетях прошла информация о назначении Таймерденова начальником нового объединенного департамента уголовно-исполнительной системы по Алматы, Алматинской и Жетысуской областям. Информация не нашла своего подтверждения.



С июля 2022 года начальником департамента полиции области Абай служит 49-летний уроженец Туркестанской области Бекторе СУЛТАН. С 1994 года служит в органах внутренних дел. С мая по сентябрь 2008 года – заместитель начальника ДВД СКО, с сентября 2008 года – заместитель начальника ДВД ЮКО, Туркестанской области. С июля 2019 года – начальник ДП Кызылординской области.



С августа 2022 года начальником департамента полиции области Улытау служит 47-летний местный уроженец Кайркен АЛИЕВ. С 2000 года служит в органах внутренних дел Карагандинской области. с 2018 года – заместитель начальника ДП Карагандинской области.



С августа 2022 года начальником департамента полиции Алматинской области назначен 46-летний уроженец Акмолинской области Бауржан АЛЕНОВ. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. Занимал должности оперативного и руководящего состава в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. С 2015 года – заместитель, первый заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области (в 2016-2019 годах – ДП региона руководил Ержан САДЕНОВ). С 2020 года – заместитель, начальник департамента оперативной службы МВД. Уроженца северного региона перебросили в Алматинскую область, после перехода Арыстангали Заппарова в ДП г.Алматы. Как справедливо отмечают журналисты, в своей работе Бауржан Толегенович активно используют современные коммуникационные технологии, оперативно информируя и реагируя в социальных сетях на все резонансные происшествия.



С мая 2023 года начальником департамента полиции Западно-Казахстанской области служит 48-летний уроженец города Шымкента генерал-майор Арман ОРАЗАЛИЕВ. Кандидат юридических наук. Является сыном генерал-майора Молдияра Оразалиева, который занимал позиции первого вице-министра внутренних дел, председателя комитета административной полиции МВД, возглавлял департаменты полиции Костанайской области (дважды), г.Алматы. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году в Южно-Казахстанской области, где занимал должности оперативного и руководящего состава. С 2006 года - начальник управления в комитете административной полиции. С 2007 года – первый заместитель начальника департамента полиции ЮКО; с 2009 года - первый заместитель начальника департамента полиции г.Астаны. С сентября 2010 года в возрасте 35 лет назначен начальником департамента полиции Павлодарской области. С 2012 года - заместитель председателя комитета криминальной полиции МВД. С июля 2018 года по февраль 2020 года – начальник департамента полиции Жамбылской полиции. Был освобожден от должности по поручению Главы государства в связи с событиями в Кордайском районе, повлекшим человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан. Ранее в ноябре 2019 года после инцидента с изнасилованием семиклассницы в школьном туалете в Таразе Оразалинов был предупрежден о неполном служебном соответствии. Зачисленный из резерва МВД Арман Молдиярович сменил на нынешней должности Максудхана АБЛАЗИМОВА (возглавлял полицию ЗКО рекордные 6 лет 8 мес.), и который сейчас возглавляет полицию Кызылординской области.



С мая 2023 года начальником департамента полиции Восточно-Казахстанской области служит 52-летний уроженец г.Семея Ерлан ОМАРБЕКОВ. В правоохранительных органах служит с 1993 года. Работал на руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Занимал должности заместителя председателя комитета криминальной полиции, начальника департамента по противодействию наркопреступности. С января 2022 года – начальник департамента полиции Костанайской области. Напомним, что с января 2022 года на должность начальника ДП ВКО занимал уроженец г.Тараза Серик ДЖУНИСБЕКОВ (с марта 2021 года - первый заместитель начальника ДП ВКО; с 5 января 2022 года назначен и.о. начальника департамента полиции - комендант ВКО). Сейчас возглавляет Костанайскую академию МВД.



С мая 2023 года начальником департамента полиции Карагандинской области служит 47-летний уроженец Алматинской области Санжар АДИЛОВ. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 года в г.Алматы. В 2009-2012 годах – начальник следственного управления финансовой полиции г.Алматы. С 2013 года - заместитель начальника департамента полиции г.Алматы. С 2018 года – начальник Следственного департамента МВД.



С мая 2023 года начальником департамента полиции Костанайской области служит 50-летний уроженец Тургайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 года в Костанайской области. Работал директором департамента оперативно-розыскной деятельности службы экономического расследования Минфина. С декабря 2018 года – первый заместитель начальника ДП Карагандинской области. С мая 2019 года – начальник ДП Карагандинской области. С января 2022 года главой костанайской полиции служил Ерлан ОМАРБЕКОВ, ротированный возглавлять ДП ВКО.



С мая 2023 года начальником департамента полиции Кызылординской области служит уроженец Туркестанской области 61-летний Максудхан АБЛАЗИМОВ. Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году в Мангистауской области. С 2004 года – заместитель начальника ДВД Мангистауской области. С 2009 года – начальник департамента тыла МВД. С 2010 года – руководитель аппарата МВД. С сентября 2014 года – начальник ДВД Актюбинской области. С августа 2016 года – начальник ДП Западно-Казахстанской области. На нынешней должности он сменил Мухтара КОЖАБАЕВА, который возглавлял полицию Кызылординской области с августа 2022 года.



С мая 2023 года начальником департамента полиции г.Шымкента служит 56-летний уроженец Северо-Казахстанской области Думан ТАЕВ. Службу в органах внутренних дел начал в 1988 года. Занимал руководящие должности в органах полиции Северо-Казахстанской области. С июля 2011 года – первый заместитель ДП СКО. С января 2020 года – начальник департамента криминальной полиции МВД. С мая 2022 года – начальник ДП Акмолинской области. Занимавший с февраля 2022 года главу департамента полиции г.Шымкента Кайрат ДАЛЬБЕКОВ назначен руководителем ДУИС по г.Алматы, Алматинской области и области Жетысу.



С сентября 2023 года начальником департамента полиции Акмолинской области служит 46-летний уроженец г.Караганды Нурсултан МУКАШЕВ. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году. Занимал руководящие должности в органах полиции Карагандинской области. С ноября 2020 года – заместитель начальника ДП г.Астаны. С февраля 2022 года – заместитель начальника ДП Акмолинской области.



С ноября 2023 года и.о. начальника департамента полиции области Жетысу назначен генерал-майор 48-летний уроженец Кызылординской области Арман САДАНОВ. С 1996-2017 гг. работал на руководящих должностях в органах КНБ. С 2017 года – заместитель председателя комитета миграционной службы МВД. С июля 2019 года – начальник департамента собственной безопасности МВД. Предыдущий глава ДП региона Атыгай АРЫСТАНОВ вынужден был покинуть свою должность после резонансного инцидента, когда начальник полиции г.Талдыкоргана Марат Куштыбаев попал под подозрение в изнасиловании 27-летней девушки. Своих должностей также лишились первый заместитель ДП области Жетысу Талгат Жумабеков и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов.



Автор:

Сулейменова Айгуль Источник - Turanpress.kz

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