Беженцы как инструмент давления на талибов,- А.Рыбин

13:06 28.11.2023 Беженцы как инструмент давления на талибов

Почему Пакистан стал массово выдворять афганцев со своей территории на их родину



АЛЕКСАНДР РЫБИН



В Афганистане может значительно ухудшиться гуманитарная ситуация из-за решения властей Пакистана выдворить на родину сотни тысяч афганских беженцев. Об этом заявило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).



К 22 ноября на родину из соседней страны вынуждены были вернуться 374 тысячи афганцев. Как отметили в ООН, массовое возвращение людей "усугубляет продолжающийся [в Афганистане] гуманитарный кризис, поскольку зимние температуры начинают падать - в некоторых местах минимум уже достигает -4°С". Международная организация сообщает, что значительное количество афганцев вынуждены были переселиться в Пакистан еще в период присутствия советских войск в Афганистане - то есть с 1979 по 1989 годы. Они не могут или не хотят вернуться на родину из-за непрекращающихся там с 1979 года боевых действий. Многие интегрировались в пакистанскую жизнь, получили официальные местные документы, у них родились дети. Но теперь их это никак не ограждает от давления пакистанских властей, которые пытаются разрешить свои противоречия с контролирующим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан"*.



"Любой, кто живет в стране нелегально"



О решении выдворить афганских беженцев пакистанские власти объявили 3 октября. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Пакистана Сарфраз Бугти сообщил, что мера направлена не только против афганцев, она распространяется на мигрантов всех национальностей. "Любой, кто живет в стране нелегально, должен вернуться на родину", - сказал он.



Бугти добавил, что все незарегистрированные мигранты должны добровольно вернуться в свои страны до конца октября, чтобы избежать массовых арестов и принудительного выдворения. И уточнил, что правительство планирует конфисковать имущество и активы выдворяемых людей, а также создать специальную телефонную линию, на которую представители общественности смогут сообщать властям о нелегалах за вознаграждение.



Очевидно, что под нелегалами министр подразумевал именно афганцев. Их, по разным оценкам на начало октября, в Пакистане насчитывалось от 1,1 млн до 1,7 млн человек. Свое решение пакистанские власти принимали на фоне ухудшения отношений с талибами.



По данным УВКБ ООН, большая часть афганских беженцев перебралась в Пакистан во время войны моджахедов против советских войск и просоветского правительства в Кабуле - то есть в 1980-х годах. Пребывание значительного числа афганских беженцев на пакистанской территории было даже выгодно местным властям. Пакистан поддерживал антисоветские группировки, а из числа беженцев можно было вербовать для них новых бойцов.



Вторая большая волна беженцев приходится на период после 1992 года, когда моджахеды свергли просоветское правительство и устроили гражданскую войну между собой. В первые годы правления проамериканских властей, то есть после 2001 года, беженцы возвращались в Афганистан из разных стран - они надеялись, что теперь-то ситуация точно стабилизируется. Однако к концу 2000-х стало ясно, что талибы снова усиливаются - американской армии не удается с ними справиться. После захвата власти в Кабуле талибами в августе 2021 года в Пакистан прибыло около 600 тысяч афганцев.



Ухудшение отношений Исламабада и талибов



Столкновения между подразделениями талибов и пакистанскими военными периодически происходили на границе, которую в конце XIX века провели британцы, - так называемая Линия Дюранда. Из-за этой, по сути, колониальной границы конфликты происходили у пакистанцев и с предыдущим проамериканским политическим режимом Афганистана, дело доходило до полноценных боев. Так что тут талибы ничего нового не натворили.



В последнее время отношения между Исламабадом и талибами ухудшилось из-за участившихся атак террористов из группировки "Техрик-и-Талибан"* ("Движение талибов Пакистана", ТТП). Например, 29 сентября в результате двойного теракта в городе Мастунг провинции Белуджистан и городе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва погибли более 50 человек. В течение лета террористы неоднократно совершали нападения на военные и полицейские подразделения.



Пакистанские власти обвиняют афганских талибов в том, что они активно поддерживают ТТП. Афганские радикалы, в свою очередь, это неоднократно отрицали. Отрицали свою связь с афганским "Талибаном" и сами представители ТТП. Исламабад призывал власти в Кабуле решить вопрос с "Движением" - пресекать их нахождение на своей территории, не поставлять оружие и не позволять вербовать себе новых боевиков из числа афганцев. Однако, как считают пакистанские силовики, афганские радикалы этим призывам не вняли.



Кстати, стоит отметить, что параллельно с заявлением о необходимости выдворения нелегальных мигрантов представители властей Пакистана сообщили, что с января нынешнего года в стране смертниками было совершено 24 взрыва, 14 из которых осуществили граждане Афганистана.



Как происходит выдворение



В качестве крайнего срока для добровольного выезда с территории Пакистана власти обозначили 31 октября. И пообещали, что после указанного срока будут выдворять нелегалов силой. До 31 октября из Пакистана выехали от 100 до 165 тысяч афганцев - в том числе, те, кто прожил в стране по несколько десятков лет.



Принудительное выдворение началось 1 ноября. Для этого на границе с Афганистаном даже были развернуты дополнительные пункты пропуска. По данным ООН, депортация афганцев на родину, которая продолжается по сей день, сопровождается "неправомерными действиями властей". Верховный комиссар по правам человека этой организации Волкер Тюрк рассказал, что многие афганцы, располагающие минимальными финансовыми ресурсами, были вынуждены покинуть свои дома и оставить свое имущество. Кроме того, по его словам, выдворяемых принуждают к даче взяток или отказу от своих активов.



Высылка афганцев из Пакистана еще больше обострила двустороннюю напряженность между Кабулом и Исламабадом. Афганские радикалы раскритиковали действия соседнего государства и призвали пакистанское правительство "дать больше времени" афганцам, покидающим страну.



Обеспокоенность международных организаций по поводу выдворения связана еще и с тем, что сотни тысяч человек оказались в Пакистане, спасаясь от режима талибов. Депортированные граждане Афганистана могут столкнуться с репрессиями и на родине, полагают в УВКБ ООН.



"Мы считаем, что многие из тех, кому грозит депортация, по возвращении в Афганистан подвергнутся серьезному риску нарушений прав человека, включая произвольные аресты, задержания, пытки, жестокое и иного рода бесчеловечное отношение", - отмечается в заявлении УВКБ ООН, опубликованном в конце октября. В нем отмечается, что с подобными угрозами могут столкнуться "общественные активисты, журналисты, правозащитники, бывшие государственные деятели и сотрудники сил безопасности, а также женщины".



*Организация запрещена в России и многих других странах как террористическая (указываем по требованию российского законодательства). Источник - fergana

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