Близ греческого Лесбоса лег на дно следовавший на Украину (с грузом оружия?) "коморский" сухогруз Raptor

13:49 28.11.2023

Tекст: Ольга Никитина



Грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов и затонувшее вблизи греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщили греческие СМИ со ссылкой на показания спасенного моряка.

Затонувшее судно, по данным газеты Kathimerini, находилось в черном листе международных контрольных органов. Ранее Raptor был уличен в работе с недействительными документами на членов экипажа. Кроме того, как сообщает газета, "в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи", передает РИА "Новости".



По словам спасенного моряка, судно следовало в Стамбул для заправки, а конечным пунктом назначения была Украина. В этой связи, как добавляет газета, "подозрения властей усиливаются".



Грузовое судно Raptor, на борту которого находились 14 членов экипажа (один индиец, 11 египтян и два сирийца), затонуло в воскресенье. Одного моряка, египтянина, удалось спасти. Афинское агентство новостей АМНА сообщало, что судно перевозило соль из Египта в Стамбул. Несмотря на поступление воды в трюм, экипаж, вероятно, по указанию судовладельца, не обратился за помощью. Сигнал бедствия был подан лишь за несколько минут до гибели судна.