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Зачем Узбекистану и Казахстану французские истребители Rafale. Денег не жалко, нищеброды?
14:00 28.11.2023

Эксперт оценил данные об интересе Казахстана и Узбекистана к французским истребителям
Авиаэксперт Гусаров: Французские истребители Rafale не могут конкурировать с российскими самолетами

Эксперт оценил данные об интересе Казахстана и Узбекистана к французским истребителям
Tекст: Евгений Поздняков

Казахстану и Узбекистану невыгодно приобретать истребители Rafale. Их эксплуатация потребует колоссальных затрат на смену инфраструктуры и переподготовку пилотов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее французские СМИ сообщили о переговорах Казахстана и Узбекистана с Францией по вопросу покупки истребителей Rafale.
"Rafale – это ничем не примечательный французский истребитель четвертого поколения. Конечно, данную машину нельзя назвать плохой, но и достоинства, в связи с которыми на нее можно было бы поменять российские образцы, упомянуть трудно. Поэтому новость о желании Казахстана и Узбекистана приобрести эти модели у Парижа выглядит по меньшей мере странно", – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

"Отмечу, Rafale не способен полностью вытеснить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30. У этих машин серьезно отличается функционал, а на универсальность ни один самолет четвертого поколения претендовать не может. К тому же в настоящее время куда большую роль играет не столько сама модель истребителя, сколько радары и боеприпасы, установленные внутри", – отмечает эксперт.

"Конкурентное преимущество авиации на поле боя достигается именно за счет вспомогательных систем. У кого они сильнее, тот и лидирует. Поэтому покупка французских истребителей для стран Центральной Азии не является целесообразной. Гораздо проще и выгоднее сотрудничать с Россией, прокачивая уже имеющиеся самолеты с помощью более современных радаров", – подчеркивает собеседник.

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"Еще одна важная деталь: переход с российских самолетов на натовские аналоги обойдется Казахстану и Узбекистану недешево. Речь идет о полной замене инфраструктуры, о переобучении пилотов и приглашении западных инженеров. Не исключено, что в случае поломки Rafale придется отправлять в Европу", – акцентирует он.

"Потянуть такие затраты способна не каждая страна. В связи с этим новость о переговорах Парижа с Астаной и Ташкентом, скорее всего, является преднамеренным вбросом со стороны Франции. Это государство сейчас активно пытается вернуть себе статус глобального поставщика вооружений", – считает Гусаров.

"Кроме того, в отместку за неудачи в Африке французы хотят "выбить" Россию из Центральной Азии. Неслучайно с официальным визитом недавно туда приезжал Эммануэль Макрон. Однако не думаю, что Парижу удастся расшатать платформу нашего сотрудничества", – рассуждает эксперт.

"Я также исключаю возможность торга со стороны Узбекистана или Казахстана. Да, иногда страны пытаются получить скидку, заявляя о намерении заключения сделки с другим государством. Но это не тот случай. Мы и так даем центральноазиатским государствам небывалые дисконты", – подчеркивает собеседник.

Резюмируя, Гусаров выразил уверенность в том, что слухи не скажутся на взаимоотношениях Москвы, Астаны и Ташкента. "Однако если слухи станут реальностью, России непременно стоит обратиться к партнерам с просьбой разъяснить их дальнейшие намерения", – заключил он.

Ранее стало известно о переговорах Казахстана и Узбекистана с Францией по вопросу покупки истребителей Rafale. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По данным СМИ, европейский самолет в будущем может заменить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30, находящихся в настоящее время на вооружении этих государств.

Подчеркивается, что переговоры ведутся между Астаной, Ташкентом и аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Как отмечает источник СМИ, экспертные группы со стороны производителя истребителей уже неоднократно посещали Узбекистан с рабочими визитами. По информации издания La Tribune, страна планирует приобрести у Франции 24 экземпляра Rafale.

В то же время Казахстан также активно ведет диалог с возможными поставщиками, но перспектива покупки самолетов Астаной называется "более отдаленной". Причиной этого называется "географическая и политическая близость" государства с Москвой, что "не благоприятствует" одновременным закупкам со стороны западных государств.

"В намерение узбеков закупить относительно новые Rafale верится с очень большой натяжкой", – пишут авторы отраслевого Telegram-канала "Рыбарь". Отмечается, что переустройство инфраструктуры, а также обучение пилотов на новых моделях сделает приобретение истребителей крайне невыгодным с экономической точки зрения шагом для Ташкента.

Многоцелевой Rafale – разработка 1986 года, однако совершенствование машины затянулось на два десятилетия, напоминает Sputnik. На вооружение Парижем самолет был принят лишь в 2006-м. Основные характеристики модернизированной версии истребителя позволяют сравнивать его с российскими Су-30М и Су-35С.

Двухдвигательный Rafale интересен конструктивными элементами из углепластика, кевлара и других композитов – до 20% площади поверхности и 25% массы. Максимальная скорость – 1900 км/час. Ударные задачи Rafale способен решать на удалении от базы в 1760 км, боевой радиус в роли истребителя-перехватчика – 1090 км. Полезная нагрузка – около 9 тонн.

Источник - взгляд
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