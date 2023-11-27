Голландцы доставили в Киев крымскую коллекцию скифского золота. РосМИД в очередной раз по-полной обделался

15:22 28.11.2023

СБУ 28 ноября опубликовала первые фотографии прибывшего на Украину из Нидерландов скифского золота. Фото разместило украинское издание "Страна. ua".



Отмечается, что коллекция, которая находится в Киево-Печерской лавре, оценивается в $1,5 млн.



Украинская таможня сообщила 27 ноября о прибытии на Украину из Нидерландов коллекции скифского золота, находившегося в Амстердаме с 2014 года. Экспонаты доставили в Киево-Печерскую лавру. Таможня сообщила, что грузовик доставил 2694 кг золота скифов.



Коллекция крымских музеев в 2014 году отправилась в Амстердам на выставку. После воссоединения Крыма с Россией голландские власти отказались возвращать экспонаты в Крым.



В июне 2023 года нидерландский верховный суд постановил, что коллекцию передадут Украине. Это решение осудили в МИД РФ, напомнив, что золото скифов - часть культурного наследия Крыма.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 ноября заявил, что скифское золото принадлежит Крыму и должно вернуться в музеи российского региона.