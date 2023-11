О стерилизации информации "министерством правды" в США. Ч. 1, - В.Прохватилов

Оценив успех информационной изоляции Трампа, Госдеп мечтает повторить свой успех на предстоящих президентских выборах



27 апреля 2023 года в США была официально введена цензура: при администрации Байдена был создан совет по управлению дезинформацией (Disinformation Governance Board – DGB).



В задачу входящего в структуры Министерства внутренней безопасности (DHS) совета входила выработка рекомендаций по борьбе с дезинформацией, угрожающей национальной безопасности США. Источниками такой дезинформации названы "контрабандисты, распространяющие ложную информацию, побуждающую мигрантов хлынуть к границе Мексики и США", а также "дезинформация российского государства" в отношении вмешательства в выборы в США и военного конфликта на Украине.



Чтобы понять истинные цели структуры, достаточно посмотреть, кто ее возглавил. Это Нина Янкович – ранее консультант МИД Украины, куратор "российских и белорусских программ" Госдепа США. В 2017 она была стипендиатом Программы Фулбрайта в Киеве и работала в украинском МИД. В 2020 году вышла ее книга "Как проиграть информационную войну: Россия, фейковые новости и будущее конфликта".



В своей автобиографии на сайте Сиракузского университета (США, штат Нью-Йорк) Янкович откровенно признает, что является "экспертом по дезинформации и демократизации", ставя знак равенства между этими понятиями.



"Правительство США создало то, что по сути является Министерством правды. Его возглавляет цензурный воин холодной войны, который работал на ЦРУ и курировал операции по смене режима, нацеленные на Россию и Белоруссию", – отметил антивоенный журналистский портал Geopolitical Economy.



Сенатор-республиканец Марко Рубио (штат Флорида) назвал совет "первой федеральной полицией свободы слова".



Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури), написал в "Твиттере"* (заблокирован в РФ): "Администрация, которая задействовала ФБР против родителей на заседаниях школьного совета, теперь создала правительственный совет по дезинформации для мониторинга высказываний всех американцев. Это позор. Джо Байден и министр Майоркас: немедленно распустите это чудовище".



Сенатор-республиканец Рэнд Пол на своей странице в "Твиттере"* написал: "Мы решаем наши проблемы, обсуждая их, а не делая власти страны арбитром истины" (We work our issues out by debating them, not by making the government the arbiter of truth).



К своему посту он приложил также видео заседания сената, на котором Пол дискутирует на эту тему с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом и называет американское правительство "главным распространителем дезинформации в мировой истории".



В качестве одного из примеров распространяемой США дезинформации Рэнд Пол привел ранние заявления Вашингтона о наличии у Ирака оружия массового уничтожения и скандал "Иран – контрас".



"Вы понятия не имеете, что такое дезинформация. Знаете, кто является главным распространителем дезинформации в мировой истории? Правительство США! И этот совет будет защищать их ложь. Мне не нужны правительственные защитные механизмы, я не хочу, чтобы власти страны имели хоть какое-то отношение к свободе слова. По-вашему, американцы настолько глупы, что нуждаются в том, чтобы вы говорили им, что является правдой?" – сказал Рэнд Пол.



Критика совета по управлению дезинформацией исходила не только от республиканцев. Бывший член палаты представителей от Демократической партии на Гавайях Тулси Габбард сравнила новый офис с Министерством правды из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".



Габбард заявила, что Байден – лишь прикрытие, а реальным инициатором создания "министерства правды" является Барак Обама, который в своем выступлении в Стэнфордском университете 21 апреля 2023 года сказал, что корпоративные цензоры дезинформации "не заходят слишком далеко и правительству следует вмешаться и выполнить эту работу".



"Шесть дней спустя Министерство внутренней безопасности создает "министерство правды" (также известное как совет по управлению дезинформацией), – написала Габбард.



Поднявшаяся в США волна критики, направленная против созданного администрацией Байдена министерства правды и конкретно против одиозной Нины Янкович, вынудила специалистку по "дезинформации и демократизации" подать в отставку, а 24 августа глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас распустил DGB.



Мощный протест республиканцев против совета по управлению дезинформацией и его главы Нины Янкович в первую очередь был связан с их опасениями, что байденовское "министерство правды" станет грозным оружием в руках демократов в ходе грядущих президентских выборов, а Нина Янкович, в 2020 году страстно клеймившая Дональда Трампа как бандита и подстрекателя к насилию и расправам с мирными протестующими из числа BLM, станет грозным "царем дезинформации" (disinformation czar) и сможет обеспечить переизбрание Байдена на второй срок.



Кампания по выборам президента США в 2020 году оказалась на редкость ожесточенной и скандальной. Кандидат от демократов Джо Байден победил Дональда Трампа благодаря доминированию демократов в телеканалах и СМИ, а также жесточайшей цензуре в соцсетях.



После выборов 3 ноября 2020 года, победителем которых был объявлен Джозеф Байден, Трамп неоднократно заявлял о мошенничестве при подсчете голосов. Эти сообщения в аккаунтах Трампа и его избирательного штаба контролируемые демократами соцсети стали помечать как "недостоверные". А в декабре "Твиттер"* ограничил возможность подписчиков Трампа ставить лайки под рядом его сообщений, отмеченных как "спорные". Эти ограничения касались, в частности, его постов с критикой решения Верховного суда США, который не принял к рассмотрению иск об аннулировании результатов голосования на президентских выборах в ряде штатов.



Затем глава Facebook* (запрещен в РФ) Марк Цукерберг заявил, что учетные записи Трампа в Facebook и Instagram будут заморожены до конца его президентского срока. 9 января аккаунт Трампа навсегда заблокировал "Твиттер"*, который использовался им в качестве основной политической трибуны. Представители соцсети заявили, что будут также блокировать аккаунты любого пользователя, который предоставит слово Дональду Трампу. Блокировку профилей Трампа и его сторонников ввели соцсети Twitch, Snapchat, Reddit и Discord. Google и Apple удалили из своих магазинов Google Play и App Store приложение Parler, поскольку соцсеть не цензурировала размещаемые на ней посты и пользовалась популярностью не только у сторонников Трампа, но и у консерваторов и представителей правых движений. YouTube обещал удалять каналы, которые распространяют дезинформацию о прошедших выборах, TikTok и Pinterest стали удалять контент с хештегами с поддержкой Трампа, сервис Shopify заблокировал магазины, которые продают товары с символикой Трампа.



Примеров беззастенчивой цензуры в "Фейсбуке" и "Твиттере" в ходе президентской гонки 2020 года, как мы писали, – огромное множество. Так, когда симпатизирующая республиканцам газета The New York Post написала о сомнительных махинациях Хантера Байдена на Украине, "Твиттер" начал блокировать ссылки на эту публикацию, а затем и аккаунты республиканцев, распространявших статью.



Другой цифровой гигант дал столько примеров скандальной цензуры, что Google и "цензура в Интернете" стали синонимами. Из-за блокировок, внесенных компанией Google, резко упала посещаемость интернет-ресурсов антивоенной направленности. Вице-президент компании Бен Гомес причиной изменений алгоритмов Google назвал "стремление защитить пользователя от оскорбительной и недостоверной информации, а также от безосновательных теорий заговоров". На 67% упала посещаемость wsws.org, на 67% – alternet.org, на 62 – globalresearch.ca.



Реальный контроль над общественным мнением через насаждаемую цензуру в США сосредоточен в руках американских спецслужб, в первую очередь ФБР.



"Такое чувство, что роман [Оруэлла] "1984" написан прямо про эпоху Байдена. В его основе лежит дезинформация, пропаганда и контроль над разумом. Ровно это мы и наблюдаем в 2023 году. Спросите хотя бы директора ФБР Криса Рэя", – пишет пожизненно заблокированный "Твиттером" американский писатель, бывший сотрудник Госдепа США Питер ван Бурен в своей статье Disinformation and Censorship, 1984–2023 в издании The American Conservative.



"Министерство правды - это исполнительная власть, прежде всего ФБР. Среди тем, которые ФБР в какой-то момент объявило дезинформацией и попыталось убрать из медиаполя во имя защиты американцев от дезинформации, следует упомянуть следующие: содержимое ноутбука Хантера Байдена, теорию лабораторной утечки коронавируса, эффективность масок, карантинов и вакцин в пандемию, сомнения в честности американских выборов вообще и особенно президентских 2020 года (включая безопасность голосования по почте и даже пародийные аккаунты, высмеивающие президента..." – отмечает Ван Бурен.



Когда в Конгрессе США попросили дать определение дезинформации, директор ФБР Кристофер Рэй не смог этого сделать, хотя это основа кампании ФБР по цензуре американцев.



Этот выдуманный, размытый и лишенный конкретного смысла термин стал основным оружием американских спецслужб в деле информационной стерилизации западного общества, ограничения свободы слова и насаждения цензуры в соцсетях и СМИ.



Обвинение в дезинформации, как и во внутреннем терроризме можно наклеить на кого угодно. В разгар борьбы с политическими конкурентами промывание мозгов американцев было направлено против Трампа и его сторонников. После начала военного конфликта на Украине ударное информационное оружие Госдепа сосредоточилось на России.



О методах политической цензуры, которые практикуют в США в ходе освещения военных действий на Украине, мы расскажем в следующей статье.



(Продолжение следует) Источник - fondsk.ru

