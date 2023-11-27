Приговор 4 участникам "Народного совета трудящихся" огласили в Петропавловске: одного на 9 и трех женщин - на 7 лет!

17:30 28.11.2023

Петропавловский городской суд вынес приговор четверым участникам "Народного совета трудящихся", которые на собрании в марте провозгласили отказ от "корпорации Казахстан" и ее "агентов" и изъявили желание вернуться к "конституционному строю КазССР", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.



На скамье подсудимых из 19 членов совета оказались четверо. Им предъявлено обвинение в сепаратизме. Все они - граждане Казахстана и жители Петропавловска.



Имя одного из них известно по предыдущим публикациям в СМИ - Вячеслав Зудерман. Он единственный из подсудимых, кто в ходе судебного разбирательства разрешил называть в прессе свои анкетные данные. С ним три женщины – 40-летняя Елена Болдырева, 52-летняя Мадина Капарова и 37-летняя Ольга Бережнова.



Организатора "Народного совета" Вячеслава Зудермана суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Активисткам-участницам суд назначил по семь лет лишения свободы.



Напомним, Зудермана, Болдыреву и Капарову взяли под стражу еще весной. В действиях этих участников "совета" эксперты усмотрели признаки сепаратизма и пропаганды подрыва безопасности государства.



В отношении Бережновой суд в качестве меры пресечения назначил содержание под домашним арестом, ее взяли под стражу в зале суда. В отношении остальных членов совета шла проверка.



Приговор не вступил в законную силу. Подсудимые намерены подавать жалобу в апелляционную инстанцию.