"Высшее историческое право быть Россией...". Путин продолжает месить воздух ура-патриотизмом

17:38 28.11.2023

Путин выступил на пленарном заседании Всемирного русского собора. Главное

Президент России говорил о поддержке и укреплении государственности.



Президент России Владимир Путин в режиме онлайн принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), посвященного 30-летию организации. Центральной темой форума стало "Настоящее и будущее русского мира". В заседании участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры.



Путин напомнил, что ВРНС появился в 1993 г. - сложное, переломное для страны время. Тогда собор смог объединить вокруг общих целей представителей русской православной церкви, других религиозных организаций, политические партии, движения, деятелей культуры, ученых, предпринимателей - людей разных взглядов, но единых в своей твердой патриотической позиции.



Президент поблагодарил собравшихся за вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, консолидацию общества и за помощь соотечественникам и всем, кого объединяет "большой русский мир", в том числе тех, кто находятся на Донбассе, в Новороссии в рядах воинских подразделений.



"Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией - сильной, независимой державой, страной, цивилизацией", - подчеркнул Путин.