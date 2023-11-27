Банановый саммит. В Акорде состоялись "в узком формате" переговоры Токаева с Президентом Того - Фором Эссозимной Гнассингбе

17:52 28.11.2023

Президенты Казахстана и Того провели переговоры в узком составе



В Акорде состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с Президентом Тоголезской Республики Фором Эссозимной Гнассингбе, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.



