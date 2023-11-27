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Казахстан получил два танкера для перевозки нефти по Каспию в обход России
18:00 28.11.2023

В порту Актау (город на западе Казахстана) прошла торжественная приемка двух танкеров Taraz и Liwa, которые будут осуществлять перевозку казахстанской нефти в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба "КазМунайГаза" (КМГ).

Суда дедвейтом 8 тыс. тонн приобрели минувшим летом в рамках сотрудничества с Abu Dhabi Ports Group (ADP). Теперь ими владеет совместное предприятие Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd, акционерами которого являются "Казмортрансфлот" ("дочка" КМГ) и International Maritime Investments Ltd (дочерняя компания ADP).

Суда построены на верфи нидерландского концерна Damen. Их длина составляет 140 м, ширина - 16,7 м, осадка - 4,2 м, скорость - 10 узлов. Танкеры соответствуют всем международным стандартам безопасности и экологическим требованиям. Их планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.

"C приобретением новых танкеров мы сделали важный шаг в развитии Транскаспийского маршрута. В этой связи хочу выразить благодарность нашему стратегическому партнеру ADP за успешную реализацию совместного проекта. Новые танкеры открывают дорогу для расширения нефтяного флота нашего совместного предприятия CIMS, которое имеет амбициозные цели по продвижению своих услуг на глобальный логистический рынок", - отметил на церемонии приемки глава "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев.

"По возможности, мы будем увеличивать количество судов, - сказал председатель Правления ADP Мохаммед Джума Аль-Шамиси. - В наших намерениях работать с Казахстаном в плане обмена опытом капитанского и инженерного составов".

Как передает Lada.kz, сейчас экипаж каждого судна составляет 13 человек. Специалисты здесь работают преимущественно из Казахстана.

В течение последних 20 лет поставки нефти из Казахстана велись по трубопроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) в российский город Новороссийск. По нему в среднем проходили 1,3-1,4 млн баррелей в сутки. Это и сейчас - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. До недавнего времени он работал без сбоев, но на протяжении последних нескольких лет система периодически сталкивается с ограничением прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов. Накануне КТК остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за сильнейшего шторма.

Год назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать поставки нефти, и уже с марта 2023-го началась отгрузка казахстанского сырья по маршруту Актау - Баку - Тбилиси - Джейхан в обход РФ в ежегодном объеме 1,5 млн тонн. Казахстан и Азербайджан на паритетной основе транспортируют нефть по морскому маршруту Актау - Баку. Новые танкеры, как ожидается, позволят полностью покрыть обязательства казахстанской стороны по перевозке 750 тыс. тонн нефти в год.

Источник - fergana
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