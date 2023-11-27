Киргизия. Экс-премьер-министр за 1 млн долларов построил здание в Таласе. На открытие приехали глава ГКНБ Ташиев и спикер ЖК Шакиев

18:02 28.11.2023

Turmush - В Айтматовском районе Таласской области 28 ноября прошло торжественное открытие нового здания Аманбаевского айыл окмоту.



Как сообщает корреспондент Turmush, участие приняли спикер Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев, заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, депутаты Жогорку Кенеша, местные жители.







По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, общая площадь нового здания айыл окмоту составляет 780 квадратных метров. Строительство было начато 1 июня 2023 года, сумма финансирования составила более 1 млн долларов.



Кроме айыл окмоту, в этом здании будет располагаться Центр обслуживания населения и музей.



В ходе выступления спикер ЖК Шакиев рассказал о реформах, которые проводятся в стране в течение последних 3 лет. Он сообщил, что ВВП Кыргызстана достиг 1 триллиона сомов.



По данным Шакиева, здание построил бывший премьер-министр Омурбек Бабанов.



Представителям местной власти спикер от имени Жогорку Кенеша вручил сертификат на 300 тыс. сомов.