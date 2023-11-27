ДонбассФронт. На передовой перелом чувствует каждый. Осталось дождаться..., - Д.Стешин

18:05 28.11.2023 "На передовой перелом чувствует каждый. Осталось дождаться": Как русские солдаты молятся, бьются и ждут зиму

ОБТФ "Каскад" уничтожил штаб элитного подразделения БПЛА ВСУ "Группа Мадьяра" под Урожайным



Дмитрий СТЕШИН



Военкор KP.RU навестил бойцов ОБТФ* "Каскад", все лето и осень сражавшихся с бандеровцами на "Времьевском выступе". Сегодня здесь тихо - 3 бригады ВСУ остались навсегда в этих бескрайних полях.



ЗАПАХ ВОЕННЫХ ДОРОГ



Летний замысел ВСУ был понятен – основной удар на Запорожье, к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Второй по значимости удар произошел здесь, в районе Угледара, на стыке ДНР и Запорожской области. По военной науке, любые стыки на линии фронта – самое уязвимое место, а значит и самое разумное для атаки. Но, развить успех у ВСУ не получилось. Так называемый "Времьевский выступ" срезать удалось ценой колоссальных потерь противника. А дальше наступление выдохлось. Наши уперлись и не сдвинулись с места. Выступ стал плоскостью. ВСУ записало себе в победы "освобождение" села Урожайное. На самом деле оно в "серой зоне", там нет ни наших, ни врагов. Численность механизированной бригады ВСУ в 2023 году – 3500 человек. Стоила ли эта "победа" 3 бригад - около 10 тысяч погибших и раненых? Вопрос риторический, но ответ на него уже получен. ВСУ, как говорят наши бойцы – "сдулись", а потом началось южное предзимье, поставив окончательную точку в "контрнаступе".



То, что успело замерзнуть – стремительно оттаял



В конце недели, всего за пару часов, градусник перевернулся с -8 на +4 и сразу же пошел дождь и идет до сих пор. Иногда, дождь сменяет метель с бешенным ветром. То, что успело замерзнуть – стремительно оттаяло. Еще сутки, и поля на Угледарском направлении, будут проходимы только для гусеничной техники, причем, исключительно нашей. По словам бойцов, "западные подарки" с трудом преодолевают бездорожье, моторы перегреваются, не справляясь с нагрузкой, броня встает и становится целью.



Дороги войны



Наша "Нива" пока едет, зачастую боком, скользит, как обмылок по стенке ванны. В машине уже пахнет "дорогами войны". Да, они имеют свой характерный запах, а обоняние - самое сильное и запоминающееся чувство человека. И долго хранящееся в памяти, дольше зрительных образов. Запах этот можно уловить, когда машина приходит в место назначения или медленно ползет - на днище коробки, раздатке и мостах начинает подсыхать грязь, выдавая целый букет.



На "Времьевском выступе" размыло дороги, машины застревают в грязи



Главный элемент - химический дух трансмиссионного и моторного масла военной техники и брони. В отличии от гражданских машин она потребляет масло тоннами и чуть ли не треть выливается на дорогу, капает, пропитывая грязь.



Вторая составляющая - запах угольной крошки или даже пыли, рассыпавшейся с углевозов.



И третий элемент, самый мощный – запах парного чернозема великой Дикой степи. Голова кружится, привыкнуть невозможно и будешь помнить всю жизнь.



СНАРЯДЫ КОНЧИЛИСЬ, ПУШКИ ПОЛОМАЛИСЬ?



Бойцы ОБТФ "Каскад" о контрнаступлении ВСУ: "Противник сдулся"



Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин поговорил с бойцами ОБТФ "Каскад" об итогах последнего украинского контрнаступления в направлении Времьевского выступа



В прифронтовой полосе все давным-давно ученые, все подразделения и располаги (места расположения войск) размазаны по местности, "парковки у Ашана" редкость – машины прячут, накрывают и маскируют. Не смотря на затишье, на ЛБС (линию боевого соприкосновения) по-прежнему заходят лишь ночью, на несколько суток. Потом - обратно. Навещаю парней, только что сменившихся с позиций под Новодонецком. Они успели поспать, помыться, а потому бодры и веселы. Стрелок с позывным "Каспер", говорит, что буквально пару недель назад, они поняли, что "контрнаступ – все, сдулись". Потрепанные, но набравшиеся опыта части ВСУ отвели в тыл:



- Появились неопытные, мобилизованные с улиц, дедули, мужички, они не знают, как на позиции заехать без потерь. С фарами ночью ездят!!!



- Как вы тут выдержали "контрнаступ"? Говорят, очень мины помогли?



"Каспер" подтверждает:



- Мы, когда сели в оборону, все, насколько возможно вокруг было закидано нашими минами. Вплотную они подойти не смогли. Как это выглядело? Первый подрыв техники в их штурмовой колонне, броня начинает разворачиваться, и опять подрывается, паника, растерянность, наша артиллерия по ним добавляет – все, атака сорвана.



- На вас же западная техника наступала? Какое мнение о ней?



- Да, британские "Мастифы" на нас шли. Что сказать? Пожгли! Что смогли – затрофеили. Французский колесный танк, например. Осмотрели. Красивая техника. С нашей не сравнить. Кресла кожаные, все аккуратно. Не для боя, а для патрулирования в Африке. В нашу же запрыгнул – и погнал воевать!



С бойцом с позывным "Мук" говорим в блиндаже. Гранатомечик невысок, плотен и в целом понятно, почему у него такой позывной. Рассказывает, что противник на его участке, начал окапываться. Наша задача – не дать ему обустроиться:



- По всем посадкам блиндажи роют, мы не даем. И минировать не даем. Нам же потом тут наступать!



Спрашиваю про артиллерию врага и получаю неожиданный ответ, скорее всего, он верен:



- Летом, как к ним кассетные боеприпасы приехали, они били без остановки. А теперь – молчат. Я считаю, что износ у их артиллерии просто предельный. Натовская пушка "три топора" (гаубица М777. - Ред.), она же максимально-облегченная, а значит, живучесть у нее меньше. А хохлы пушки не берегли, думали, сколько попросят – столько и дадут.



"Мук" хохочет заразительно.



"ОБЕРЕГОВ" МАЛО НЕ БЫВАЕТ



У командира "отделения оперативного назначения" с позывным "Лев" два взаимоисключающих патча на полевой форме. Один сугубо-православный "Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века". Второй патч – родноверческий или языческий. Спрашиваю "Льва", мол, искры не проскакивают между двумя сакральными полюсами? "Лев" хохочет:



- "Оберегов" мало не бывает! – и добавляет серьезно:



- Я всех наших Богов уважаю. Помогают. На данный момент, самое тяжелое мы вынесли…



"Лев" рассказывает, что противник вернулся к старой тактике:



- С пятым июня (начало "контрнаступа" на Угледарском направлении. – Авт.), конечно не сравнить. Сдулись. Техника не гуляет, артиллерия не работает. "Кассеты" по минимуму прилетают, редко, видно, беда у них с обеспечением. Уже не наступают широким фронтом, пытаются взять одну лесополосу, например. А смысл? Взяли и оказались в полуокружении? Похоже, задачи их в штабах нарезают, а выполнение и результат никого не волнует.



Командир "отделения оперативного назначения" с позывным "Лев"



- Как это на земле выглядит?



- Малые группы противника без техники, без явной поддержки артиллерии, пытаются куда-то заходить. Техники вообще не вижу в последнее время. Да и погода, сами видите, западная броня по такому грунту не ходит.



"ЕЩЕ ПОМИРИМСЯ"



Спрашиваю про моральное состояние противника. "Лев" опять выдает готовый афоризм:



- Дураков на Украине немного осталось, а желающих умереть еще меньше. Идейные есть, но большинство, мне кажется, уже отловили на улицах. Добровольцы в ВСУ больше не идут, все же понимают, к чему клонится… Ну а мы за свою землю воюем, согласись, есть разница!



Поговорили немного о будущем, о мирной жизни и о прощении. Такие разговоры теперь охотно поддерживают. Перелом, он сначала в сознании происходит – твоем и противника, и лишь потом воплощается на фронте. "Лев", воюющий с 2018 года, собирается доучиться в институте. По России поездить, конечно. А по поводу примирения и будущего…



- За себя скажу, у меня родственники в Украине остались, сестры двоюродные. Созваниваемся, но по молчаливому уговору о военных делах не говорим. И о политике тоже. Чтобы не ссориться, мы родня, а это превыше всего. Во-вторых, за них боюсь, СБУ все контролирует.



- Как у них там? Мы же не знаем толком…



- Невесело. Самая большая проблема – работа. Со светом проблемы, с газом – проблема просто вечная. Людей жалко, но и мы девять лет терпели.



"Лев" машет рукой:



- Помиримся, лишь бы вновь нас не стравливали.



ОРКИ-ВИТЯЗИ



Боец ОБТФ "Каскад" про эффективность антидронового ружья



Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин пообщался с бойцом батальона ОБТФ "Каскад" Никсоном и узнал действительно ли антидроновое ружье настолько эффективно



Первое, что замечаю в располаге – странный знак, отпечаток ладони измазанной краской. Он везде: на капотах машин беспилотчиков, на флаге, на патче прицепленном к рукаву "Никсона". Он растолковывает мне сакральную суть знака:



- Сначала это была шутка. У командира был такой шеврон на каске: "Родился орком, защищай мордор" (орками киевская пропаганда называет российских бойцов и жителей Донбасса - такая технология "расчеловечивания противника", как когда-то называли "колорадами". - Авт.).



"Никсон" продолжает:



- В шутку начали оставлять эти отпечатки везде. На первом "Ланцете" (беспилотнике-камикадзе. - Ред.), который появился у нас в "Каскаде" оставили след. Потом сделали шеврон и флаги.



Под кофе "Никсон" рассказывает мне историю, которая отбрасывает слушателя назад, в эпоху, когда в бою сходились богатыри, харизматичные атаманы и летчики-асы. Современные общевойсковые бои потеряли элемент индивидуального противостояния сильных личностей или отрядов. Но, бывают исключения.



Странный знак, отпечаток ладони измазанной краской. Он везде: на капотах машин беспилотчиков, на флаге, на патче прицепленном к рукаву "Никсона"



В начале СВО, у противника появилось подразделение беспилотчиков "группа Мадьяра". "Прославились" они тем, что во время боев за Артемовск и Угледар, выложили видео, вызвавшее страшный скандал, в том числе и международный: были показаны десятки странных боеприпасов для сброса с дронов. Их хранили в холодильниках, а перед сбросом покрывали теплоизоляцией. Спецы предположили, что это кустарное отравляющее вещество с нестабильным составом, потому его и хранят при пониженных температурах. Наши бойцы, один за другим, начали фиксировать отравления после бомбардировок с дронов. Летом, во вовремя "контрнаступа", "группу Мадьяра" перебросили под Угледар и случился бой двух воздушных чудо-богатырей и их дружин – темной "группы Мадьяра" и пресветлых витязей-орков "Никсона".



КОНЕЦ ГАСТРОЛЕРОВ



Боец ОБТФ "Каскад" рассказал, как они прогнали командира "Мадьяра"



Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин пообщался с бойцом ОБТФ "Каскад" Никсоном и узнал, как подразделению удалось прогнать со своих позиций командира боевиков "Мадьяра"



"Никсон", посмеиваясь, рассказывает:



- "Мадьяр" давно гастролировал по фронту. Они распиаренные, с Запада им беспилотники везут сотнями, деньги, транспорт. Про их численность не скажу – то ли батальон, то ли полк. У нас они осели в Новоселовке. И сообщили всем в интернете, что участвуют в "контрнаступе" на "угледарском направлении". Мы перехватили несколько видеосигналов с их дронов возвращавшихся в точку "дом", совместили картинки и поняли, где у них логово. Вызвали нашего друга-танкиста, очень точного артиллериста. Дом сложили, причем так качественно, что даже эвакуации не было – все "двухсотые" (ликвидированы. - Ред.). Мы за развалинами следили – вдруг кто выползет или "мадяьровцы" приедут аппаратуру спасать? Нет. Наглухо.



И беспилотники перестали летать, сразу же! Мы мониторили интернет и узнали, что теперь "группа Мадьяра" работает на Херсонском направлении.



Уничтожение штаба элитного подразделения БПЛА ВСУ "Группа Мадьяра" под Урожайным



Я резюмирую фразой из фанатского жаргона:



- Отчислили гадов из пельменной!



Все хохочут, но наготове у меня сложный вопрос:



- Есть объекты, по которым вы не работаете дронами-камикадзе, не сбрасываете на них боеприпасы?



- Была провокационная история… и печальная. Противник пытался колонной прорваться в центр Урожайного, к Дому культуры, поднять флаг и сообщить – "Урожайное освобождено от орков". По наглому хотели заскочить. Но мы обнаружили эту колонну, мы тогда работали с нашими танкистами, перевели огонь. Часть колонны сожгли дронами, часть – артиллерией. Но после укры все-таки подняли свой флаг в Урожайном – на памятнике воинам Великой Отечественной. Прекрасно зная, мы по памятнику бить не будем. Совесть не позволит.



"Никсон" вздыхает:



- Так и висит, видим его с дронов.



Я утешаю "Никсона":



- Пусть болтается, мертвые сраму не имут, потом снимете, аккуратно, будет памятный трофей, со многими смыслами. Можно сказать – проекция всего происходящего за последние 10 лет!



Мы еще коротко, скорее традиционно, обсуждаем штатную тему "как же так вышло с Украиной?". Но, разговор угасает сам собой. Со всем разберемся после Победы. "Контрнаступ" стух, теперь наш ход. Об этом, как мне показалось, уже думают почти все – и в тылу, и на фронте.



*ОБТФ - Оперативное боевое тактическое формирование Источник - КП

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