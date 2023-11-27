С добром ли пожаловал: спецпослаец ЕС О’Салливан в третий раз с начала года едет в Центральную Азию из-за санкций против РФ

18:09 28.11.2023 Эта встреча станет уже третьей с начала года



Ксения Логинова



Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан в третий раз за год посетит Центральную Азию. На этот раз его визит в Астану и Ташкент пройдет с 28 по 30 ноября. Цель встречи - "продолжить конструктивный диалог с властями Казахстана и Узбекистана касательно санкций ЕС в отношении РФ". Незадолго до этого в Астану на переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым прилетал российский лидер Владимир Путин, назвавший Казахстан "не просто союзником, а наиболее близким союзником". Почему представитель ЕС столь спешно засобирался в регион, разбирались "Известия".



Снова здравствуйте



"28 ноября 2023 года международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан совершит официальный визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами", - сообщила пресс-служба представительства Евросоюза в Казахстане.



В публикации также отметили, что Еврокомиссия учредила должность международного специального посланника ЕС по санкциям для того, чтобы "обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или обхода ограничительных мер, введенных в отношении России".



Это уже второй визит европейца в Астану с начала года. Прошлая его поездка состоялась в апреле, когда О’Салливан попытался обвинить Казахстан в несоблюдении санкций против Москвы. Внимание Евростата привлек рекордный рост потребления дорогих товаров в сфере высоких технологий в регионе.



Тогда приезд еврочиновника ждали с трепетом, поскольку опасались попасть под вторичные санкции и тем самым лишиться доступа к важнейшим мировым рынкам. Однако тогда Дэвид О’Салливан ограничился предупреждением и обещал разобраться с этим вопросом.



Он заявил на пресс-конференции, что Брюссель не обнаружил случаев нарушения Казахстаном санкционного режима против России, и добавил, что в настоящий момент у Евросоюза "нет достаточно подробной детальной информации" для того, чтобы говорить о помощи каких-либо казахстанских компаний в обходе антироссийских санкций.



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Резкий ответ из Москвы



В российском МИДе тогда заявили, что западные страны хотят нанести ущерб экономическому сотрудничеству РФ с центральноазиатскими государствами. При этом, как подчеркнули в Москве, Брюссель оказывает "неприкрытое давление" на отдельные страны, чтобы они не помогали Москве обходить санкции.



"В ход идут любые инструменты - от политического шантажа и запугивания экономоператоров до обещаний выделить многомиллионные инвестиции на инфраструктурные проекты. Расцениваем это как вопиющее неуважение к суверенным государствам, их интересам и перспективам развития, грубое пренебрежение нормами дипломатического общения", - отреагировали на Смоленской площади.



В Министерстве иностранных дел тогда предупредили, что это может подорвать региональную и внутриполитическую стабильность, а также угрожает международной экономической системе. В МИДе также уверены, что "ЕС хочет не только нарушить торгово-экономические отношения РФ с партнерами, но и втянуть их в навязываемое Западом во главе с США мировому сообществу новое блоковое противостояние на основе искусственного противопоставления "демократий" и "автократий".



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Многовекторность и нейтралитет



Дэвида О’Салливана назначили на должность спецпосланника Евросоюза по санкциям в январе 2022 года. Этот пост утвердила Еврокомиссия для обеспечения непрерывного обсуждения на высоком уровне с третьими странами ограничительных мер против России для того, чтобы избежать уклонения от них.



Отмечается, что в этой поездке еврочиновника будут сопровождать официальные лица из Британии и США. Как пояснил сам О’Салливан в комментарии изданию Politico, их задача заключается в том, чтобы попытаться "свести к минимуму возможность обхода Россией западных санкций". По его словам, чтобы это было сделать "дороже и сложнее".



Астана не раз отмечала, что придерживается политики многовекторности и нейтралитета, поэтому соблюдает западные ограничения. К тому же не было зафиксировано никаких нарушений со стороны Казахстана.



Вдобавок власти страны решили ужесточить таможенный контроль и досмотр грузов на границе с Россией, а также расширить перечень товаров, которые необходимо особо контролировать.



Однако несмотря на это, партнерство России с центральноазиатскими государствами активно продолжается.



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Российско-узбекские связи



В начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встречался в Казани с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств подписали по итогам переговоров 11 документов. В частности, они договорились об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух государств, учреждении генерального консульства РФ в Самарканде и утвердили программу сотрудничества между МИДами России и Узбекистана на два года вперед.



Помимо этого президенты приняли решение реализовывать проект скоростных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс", а также проекты в ряде других - в сферах транспорта, науки, образования и культуры. Особое внимание лидеры уделили соглашению о начале поставок газа в Казахстан и через него в Узбекистан.



Это соглашение стало прообразом "газового союза", который Москва предложила еще в прошлом году. У Казахстана и Узбекистана есть свои газовые месторождения, однако большая их часть поставляется в КНР. В результате объем добычи не успевает за ростом внутреннего потребления и ростом экономики. Этот дефицит может восполнить российский газ.



В прошлом году товарооборот между РФ и Узбекистаном вырос на 36%, достигнув $6 млрд. В итоге Москва обогнала Пекин, став первым торговым партнером Ташкента. Объем российских инвестиций в страну достигает порядка $10 млрд. За год в стране было создано 967 предприятий.



РФ импортирует из Узбекистана текстиль, обувь, сельхозпродукцию, а также продукцию химической промышленности, а поставляет - металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, сельхозсырье, продукты, древесину и целлюлозу, продукцию химической промышленности, нефтепродукты, лекарства.



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Близкие союзники



В начале ноября в Астану с официальным визитом прилетал президент России Владимир Путин. Встреча стала шестой за 2023 год. По словам казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, секрет успеха двусторонних отношений - конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. "Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они - учитывать наше мнение", - рассказал глава государства.



За последнее время РФ и Казахстан активно наращивают торговые расчеты в национальных валютах. "За январь–август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", - пояснил Путин.



В целом товарооборот между странами увеличился более чем на 10% - до $28,2 млрд. К тому же, по словам Токаева, "в жизнь успешно претворены 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд". "В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тыс. рабочих мест", - пояснил президент Казахстана.



Особое внимание уделяется энергетическому сотрудничеству. В середине января этого года "Газпром" и Астана подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой сфере. Летом был подписан договор о транспортировке российского газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана. В октябре начались поставки.



К тому же стороны активно сотрудничают в нефтяной сфере. В Казахстане работают российские концерны "Лукойл", "Татнефть". В феврале АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участков месторождений Каламкас-море, Хазар, Ауэзов в казахстанском секторе Каспийского моря.



Транспортировка нефти через территории обоих государств "занимает значительную долю в топливно-энергетических комплексах" двух стран. По территории РФ на внешние рынки экспортируется около 80%, также российская нефть поставляется в Китай через территорию Казахстана. "В период до 2033 года планируется осуществить транзит более 100 млн т российской нефти", - отметил Токаев.



Президент России заявил, что переговоры с казахстанским коллегой прошли в деловом ключе и были весьма результативными. Он добавил, что Москва считает Астану "не просто союзником, а наиболее близким союзником".



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Плановый визит



Секретарь Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым отметил, что объем прямых инвестиций из России в Казахстан превысил $20 млрд. По его словам, в стране свыше 42 тыс. иностранных предприятий, почти половина (19 тыс.) составляют российские. При этом они представлены в самых разных отраслях экономики: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура. Эксперт считает, что двустороннее сотрудничество не только выгодно, но и безопасно.



"За этим стоят интересы миллионов наших граждан, миллиарды налогов, из которых выплачиваются пенсии, зарплаты, финансируются проекты, в целом поднимается экономика Казахстана. Отношения между Казахстаном и Россией в любое время должны быть добрососедскими. Россия - огромная страна с большими возможностями. И задача любого нашего политика - находить необходимые инструменты для выстраивания с нею особых отношений, которые соответствуют нашей истории, самой длинной границе и живым интересам людей", - считает аналитик.



Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в беседе с "Известиями" подчеркнул, что "плотность визитов со стороны представителей европейских стран в государства Центральной Азии увеличена".



- В политическом плане ситуация понятна, она связана с изменениями, связанными с Россией. К тому же Казахстан является значимым поставщиком углеводородного сырья в Европу. Какие-то связи, контакты необходимы. Если говорить о зоне применения французской мягкой силы, то это связано с вопросами поставок урана, - отметил политолог.



По словам специалиста, визит О’Салливана плановый, он посвящен санкциям, а не тому, соблюдают ли их центральноазиатские страны, ведь они не должны их соблюдать - юрисдикция принимаемых ограничительных мер не распространяется в данном случае на эти государства.



- Вопрос в том - не идет ли речь об обходе этих ограничений со стороны России. В любом случае это вряд ли вызовет прямую реакцию. Разве казахстанский лидер будет обсуждать с О’Салливаном то, что они обсуждали с Путиным и насколько это соответствует политике ЕС? Это еврочиновник, он четко привязан к вопросу санкций и поддержанию их со стороны ЕС. Это чисто бюрократическая фигура и будут решаться чисто бюрократические вопросы, - резюмировал эксперт. Источник - Известия

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