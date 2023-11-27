 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 27.11.2023
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Эпидемия кори (которой нет) скосила курсантов Казахстанской Академии Нацгвардии
19:49 28.11.2023

Растет число заболевших корью в Академии Нацгвардии в Петропавловске

Корь стремительно распространяется среди курсантов Нацгвардии в Петропавловске. За неделю количество заболевших увеличилось почти вдвое - с 15 до 29, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Первый случай зарегистрировали 13 ноября. Сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 25 военнослужащих. Четверых выписали на днях.

"С ними контактировали 1 306 человек. Из них подлежат вакцинации 756 человек. Более 600 человек получили вакцину. Состояние у всех курсантов стабильное, среднее. В реанимации тяжелобольных курсантов нет", - сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО Гульнар Сайлау.
Большинство заболевших в Казахстане - дети. Резкий рост заболеваемости корью начался в сентябре.

Ранее сообщалось о 15 заболевших корью курсантах.

Источник - baigenews.kz
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