Эпидемия кори (которой нет) скосила курсантов Казахстанской Академии Нацгвардии

19:49 28.11.2023

Растет число заболевших корью в Академии Нацгвардии в Петропавловске



Корь стремительно распространяется среди курсантов Нацгвардии в Петропавловске. За неделю количество заболевших увеличилось почти вдвое - с 15 до 29, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".



Первый случай зарегистрировали 13 ноября. Сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 25 военнослужащих. Четверых выписали на днях.



"С ними контактировали 1 306 человек. Из них подлежат вакцинации 756 человек. Более 600 человек получили вакцину. Состояние у всех курсантов стабильное, среднее. В реанимации тяжелобольных курсантов нет", - сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО Гульнар Сайлау.

Большинство заболевших в Казахстане - дети. Резкий рост заболеваемости корью начался в сентябре.



Ранее сообщалось о 15 заболевших корью курсантах.