Лютый бой под Ясиноватой: двум амер-инструкторам прострелили ноги, но потом... взяли в плен

00:00 29.11.2023

100 пленных, 700 убитых: стали известны детали проигранного боя ВСУ

В плен попали и два американских инструктора с простреленными ногами



Подробности разгрома группировки ВСУ и взятия в плен двух американских инструкторов в районе поселка Ясиноватая стали известны во вторник, 28 ноября. Потери ВСУ в "мясорубке", которую противнику устроили наши десятники и бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" под Донецком, составили 700 человек. Более ста, включая американских военных, попали к нам в плен.



В плен попали и два американских инструктора с простреленными ногами



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Напомним, что сначала в сети появилась информация о двух американцах из ЧВК "Моцарт", которые попали в плен в результате боя под Артемовском. Вскоре появились подробности боя, который оказался еще более трагичным для ВСУ.



Итак, в ночь на 25 ноября противник предпринял попытку завести подкрепления и легкую военную технику в район Ясиноватой. Как выяснилось позже, украинские солдаты, мобилизованные в Черниговской, Винницкой, Ровенской и Закарпатской областях, под прикрытием сил специальных операций ВСУ начали наступать на наши позиции. При этом одна из польских частных военных кампаний в этой операции выполняла роль заградотряда.



В ходе боя украинские солдаты попали в огневой мешок и, не долго думая, начали массово сдаваться в плен. Тогда в бой вступила польская ЧВК, которая начала наносить удары по украинским солдатам из минометов. Впрочем, и поляки вскоре начали массово покидать свои позиции, после того, как наша артиллерия нанесла серию ударов из реактивных систем "Смерч" и "Град". Массовый побег из Ясиноватой был зафиксирован с помощью беспилотников.



"Части ВДВ, доукомплектованные бывшими бойцами ЧВК "Вагнер", перешли в наступление и ...взяли более ста пленных, включая двух инструкторов ЧВК "Моцарт". Оба инструктора были ранены с простреленными ногами. Это сделали специально свои", - написал один из Telegram-каналов, добавив, что потери ВСУ в этом бою составили более 700 человек убитыми.



Дарья Федотова