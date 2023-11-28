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Среда, 29.11.2023
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К чему ведет сравнение жизненных ценностей мигрантов и москвичей, - Петр Акопов
00:02 29.11.2023

28 ноября 2023

Чему москвичи должны научится у мигрантов?

На первый взгляд, странная постановка вопроса… Зачем вообще столичным жителям учиться у среднеазиатских гастарбайтеров (а именно они составляют большинство трудовых мигрантов)? Они могут их терпеть или не любить, возмущаться нашествием или смириться - но брать с них пример? В чем?

Как выяснилось - в базовых ценностях и жизненных ориентирах. По крайней мере, если мы поверим данным опроса, проведенного демографами из РАН, в котором сравнивались ценностные ориентиры жителей столичной агломерации (Москвы и Подмосковья) и живущих рядом с ними гастарбайтеров из Средней Азии.

Главной ценностью среднеазиатские рабочие назвали крепкую семью и хороших детей - это выбрали 57 процентов. Многодетную семью хотят 42 процента мигрантов. Для 35 процентов из них важно уважение со стороны окружающих, 30 процентов хотят "жить в мире, чувствовать себя в безопасности и не ощущать угрозы насилия", 27 процентов считают правильным "жить по правде, совести, справедливости", каждый четвертый хочет "иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности и таланты", столько же "быть богатым человеком, чтобы ни в чем себе не отказывать", а каждый пятый стремится к Богу и следованию заповедям.

А что москвичи? У них на первом месте "интересная работа" (42 процента), потом идет безопасность (29), стремление к богатству (26) - и только на четвертом месте крепкая семья (25). Многодетными хотят быть всего 17 процентов - еще меньше (15) считают важным жить по совести, и только для 9 процентов важно уважение со стороны окружающих.

То есть что мы видим? Москвичи индивидуалисты, карьеристы и эгоисты - а гастарбайтеры коллективисты, семейные и совестливые.

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Скажете, это же русофобия и промигрантская пропаганда? Нет, это данные опроса, которые, боюсь, в основном близки к истине.

Конечно, можно попытаться объяснить все неумолимыми законами урбанизации - мегаполис убивает семью, и национальность тут ни причем: просто русские уже давно стали жителями больших городов, а киргизы и таджики только вчера приехали из аула. Но это оправдание будет неполным - и, самое главное, опасным для русской цивилизации.

Если мегаполисный гедонистически-потребительский уклад действует одинаково разрушительно на все народы и цивилизации, то русские обречены - и нужно просто смириться с тем, что мы пойдем по пути западных народов: отказ от традиции, национальной культуры, атомизация, крайний индивидуализм, отсутствие воли к жизни и продолжению рода. И через несколько поколений нас вытеснят и заместят на нашей же территории более витальные и пассионарные народы - те же среднеазиатские и кавказские. Из православно-мусульманской Россия станет сначала постправославной, а потом и просто мусульманской. Эта перспектива вполне реальна - если мы согласимся с тем, что ценности москвичей равнозначны ценностям русских как таковых.

Но в том и дело, что это не так - москвичи во многом представляют собой особый народ в составе России. Потому что большая часть из них является москвичами в первом, максимум во втором поколении - то есть людьми, оторвавшимися от своей среды, семьи, родного города. Оторвавшиеся ради карьеры, заработка, новой жизни в столице - и поэтому изначально настроенные на выживание и борьбу за место под солнцем. Конечно, не все приезжие таковы. Но среди них таких гораздо больше - и чем среди коренных москвичей, и чем среди русских в целом. Поэтому и шкала ценностей москвичей сильно отличается от шкалы ценностей всего русского народа. У русских в целом приоритет крепкой семьи и жизни по совести сохраняется - и в этом залог нашего исторического оптимизма.

Если вся страна пойдет по пути Москвы - то есть постепенно переняла бы столичную модель ценностей - то надеяться было бы действительно не на что: рождаемость падала бы все ниже и ниже, а редкие дети росли бы в основном в разведенных и неполных семьях. Но если Москва - это особый случай, то вполне можно развернуть все в другую сторону - не страна подражает столице, а столица постепенно начинает сближаться с провинцией. Не в плохом смысле слова - а в ценностном, в приоритетах и жизненных целях. То есть москвичи становятся более русскими - а значит и более похожими на нынешних среднеазиатских мигрантов: не внешне, конечно, и уж тем более не через принятие ислама, а ценностями.

Это не значит, что в ожидании этого преображения нам нужно завозить все новых и новых мигрантов из Средней Азии (Кавказа и т.д.) - раз уж со временем ценностное различие между ними и москвичами сгладится. Конечно, не нужно - наоборот, нам необходим четкий курс на уменьшение и минимизацию трудовой миграции. Понятно, что сейчас это во многом вынужденная мера (нехватка рабочих рук плюс недостаточная мобильность коренного населения) - но продолжающаяся уже почти три десятилетия массовая трудовая миграция (легальная и не очень) должна уже выходить на финишную прямую. Причем не через предоставление всем подряд российских паспортов - это тоже крайне опасная политика.

Российское гражданство нужно давать тем, кто действительно готов к ассимиляции - а таких всего несколько процентов от миллионных масс мигрантов. Большинство изначально хотят вернутся домой - но есть и те, кто готов стать гражданином России ради жизни в полузакрытых и саморегулируемых национальных диаспорах. И как раз с возникновением и укреплением таких диаспор и должно бороться наше государство - в противном случае мы рано или поздно получим взрыв межнациональных отношений.

И еще одно. Надо понимать, что вроде как правильная ценностная шкала наших среднеазиатских мигрантов на самом деле применима в первую очередь к своим соплеменникам, но не к коренному населению.

Кто-то говорит, что мигранты ощущают себя чужими, потому что так к ним относится большинство местных. Но даже если это так - это нормально: любой народ защищает свой уклад от чужаков. Причем независимо от ценностных установок - здесь первично различие культур, языков, манер и даже внешности. В этом нет ничего расистского и плохого - это объективные законы мироздания, за нарушение или игнорирование которых расплачивались все цивилизации. Расплачивались перерождением, внутренними конфликтами и, в итоге, гибелью.

Русские не должны повторять чужие исторические ошибки - даже если часть из них мы уже успели сделать сами, пока еще не поздно исправить то, что нас не устраивает. Исправить, взяв курс как на сокращение миграции, так и на возвращение и укрепление семейных ценностей собственного народа - среди москвичей в том числе. Никакого противоречия в этом нет - мы можем одновременно признавать наличие правильных ценностей у мигрантов, укреплять те же самые ценности в своем народе - и считать правильным минимизировать миграцию. Это и называется жить по справедливости - бороться за сохранение и приумножение собственного народа.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701205320


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