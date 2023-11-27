Cи, возможно, наметил преемника. Премьера Ли повысили в звании , - В.Скосырев

00:04 29.11.2023

27.11.2023



Председатель КНР не хочет концентрации всей власти в одних руках

Владимир Скосырев



На премьер-министра КНР Ли Цяна возложена дополнительная ответственность.

Премьер-министра Ли Цяна повысили в звании. Он стал главой Центральной финансовой комиссии. Такой чести не удостаивался ни один премьер. Часть наблюдателей связывают это назначение с трудностями в экономике. Другие говорят, что председатель КНР Си Цзиньпин начал передавать больше полномочий чиновникам, понимая, что чрезмерное сосредоточение компетенций у одного человека не отвечает интересам государства.



О новой роли Ли Цяна сообщило в понедельник информагентство "Синьхуа". Эндрю Лон, предприниматель и финансовый консультант из Гонконга, сказал, что Си Цзиньпина возложить больше ответственности на премьера побудили два фактора. Во-первых, пузырь, вздувшийся на рынке недвижимости, когда строительные гиганты не могут покрыть свои издержки; во-вторых, огромные долги местных правительств.



То есть главная цель перестановки – вернуть стабильность финансового сектора, где действуют теневые банки и существует коррупция.



А полагать, что Си передает полномочия близкому человеку, которому доверяет, чтобы исключить соперничество за высший пост, совершенно неверно. У Си нет соперников внутри элиты. Высшая власть останется за ним. Недаром его называют корнем партии, заключил Лон.



Однако газета South China Morning Post напоминает, что Си начал формировать комиссии по разным сферам, например комиссию Компартии по безопасности. Он сам ее и возглавил. Задача была – создать для партии новые инструменты для решения политических задач. И многое говорит о том, что Ли Цяну предстоит сыграть в будущем особую роль. Недаром Ли представлял Китай на международных конференциях, таких как саммит G20 в Индии в сентябре и форум Боао на острове Хайнань, который называют азиатским Давосом. А ведь раньше на нем председательствовал сам Си.



Ленин, как мы помним, в своем "завещании" обвинил Сталина в том, что он сосредоточил в своих руках огромную власть. В КПК очень пристально изучили историю КПСС. Спрашивается, может, Си и его соратники опасаются, как бы такой же оборот не приняли события в Поднебесной?



Нис Грюнберг, ведущий аналитик мозгового треста Mercator Institute for China Studies в Берлине, говорит, что слишком рано делать выводы о желании Си передать полномочия другим партийцам, а также окончательно давать оценку повышению Ли Цяна. Может быть, пленум ЦК, который ожидается вскоре, даст более ясные сигналы. К тому же неизвестно, насколько независимой в действительности будет Центральная финансовая комиссия.



Одной из целей назначения премьера могло бы быть то, что он сможет лучше координировать работу министерств и финансовых институтов. А это необходимо. Ведь банковская система Китая, особенно малые региональные банки, пострадала от падения рынка недвижимости и увеличения долгов местных правительств. "Китаю нужны более структурные и долгосрочные решения. Но чиновники, в том числе Си, очевидно, не желают структурных изменений", – утверждает Грюнберг.



Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и стран современной Азии РАН, в беседе с "НГ", как и финансист из Гонконга, сказал, что Си Цзиньпин не занимается подбором преемника. "Ли Цян в качестве премьера должен заниматься экономикой. Его новое назначение показывает, что эта область вызывает беспокойство Пекина. Си Цзиньпин концентрировал власть и прежде, ставя на ведущие посты людей из своей группы. Ли Цян тоже его человек. Но поскольку речь об экономике, логично, что премьер-министр будет этим заниматься.



Что касается преемника, вряд ли Си Цзиньпин вообще думает о преемниках. Ведь он ликвидировал существовавшую ранее систему преемничества. Правда, не исключено, что он видит человеком № 2 Ли Цяна. Раньше существовало правило, что лидер через пять лет после прихода к власти должен выдвинуть своего преемника и назначить его заместителем председателя КНР. Срок пребывания на посту председателя КНР был ограничен 10 годами. А Си Цзиньпин этот порядок отменил, были внесены изменения в Конституцию", – отметил эксперт.