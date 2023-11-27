 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.11.2023
00:06  Саудовская Аравия установит нефтяные цены на ближайшее будущее, - НГ
00:04  Cи, возможно, наметил преемника. Премьера Ли повысили в звании , - В.Скосырев
00:02  К чему ведет сравнение жизненных ценностей мигрантов и москвичей, - Петр Акопов
00:00  Лютый бой под Ясиноватой: двум амер-инструкторам прострелили ноги, но потом... взяли в плен
Вторник, 28.11.2023
19:49  Эпидемия кори (которой нет) скосила курсантов Казахстанской Академии Нацгвардии
18:09  С добром ли пожаловал: спецпослаец ЕС О’Салливан в третий раз с начала года едет в Центральную Азию из-за санкций против РФ
18:05  ДонбассФронт. На передовой перелом чувствует каждый. Осталось дождаться..., - Д.Стешин

18:02  Киргизия. Экс-премьер-министр за 1 млн долларов построил здание в Таласе. На открытие приехали глава ГКНБ Ташиев и спикер ЖК Шакиев
18:00  Казахстан получил два танкера Taraz и Liwa для перевозки нефти по Каспию в обход России
17:52  Банановый саммит. В Акорде состоялись "в узком формате" переговоры Токаева с Президентом Того - Фором Эссозимной Гнассингбе
17:38  "Высшее историческое право быть Россией...". Путин продолжает месить воздух ура-патриотизмом
17:33  Казахстанским туристам упроcтят въезд в Байконур. Сшурупят с ракет заглушку...
17:30  Приговор 4 участникам "Народного совета трудящихся" огласили в Петропавловске: одного на 9 и трех женщин - на 7 лет!
16:43  О стерилизации информации "министерством правды" в США. Ч. 1, - В.Прохватилов
15:22  Голландцы доставили в Киев крымскую коллекцию скифского золота. РосМИД в очередной раз по-полной обделался
14:00  Зачем Узбекистану и Казахстану французские истребители Rafale. Денег не жалко, нищеброды?
13:52  У исламского экстремизма – светские корни, - Сергей Худиев
13:49  Близ греческого Лесбоса лег на дно следовавший на Украину (с грузом оружия?) "коморский" сухогруз Raptor
13:06  Беженцы как инструмент давления на талибов,- А.Рыбин
13:03  Без нас весной Украине точно капут. Германо-фашисты спешат на помощь, - Der Spiegel
13:02  Рейтинг глав казахстанских региональных департаментов полиции
12:59  КырГКНБ нашло себе занятие: громит притоны с проститутками
12:56  Милей и Зеленский: бесконечность вариаций одного и того же, - Олег Ясинский
12:54  США атакуют мутанты: Дикие суперсвиньи из Канады и ядовитые пчелы из Африки
12:52  Эр-Рияд, Рим и Пусан борются за право принять Всемирную выставку "Экспо-2030"
11:57  На юг через юго-запад. Транспортные загогулины Казахстана, - Н.Кузьмин
11:01  Украина: доказательство обреченности, - Ростислав Ищенко
10:59  Нелегальным мигрантам в России могут запретить водить машину и переводить деньги
10:42  Сосать надо с умом.... Моника Левински выступила с рядом новаторских предложений
09:30  Штаты обещают вернуть на родину беглого Казбанкира Амирханова (Эксимбанк)
07:27  КырВласти раскулачили, обвинив в связях с мафией, элитную и состоятельную корейскую семью Сан
00:45  Российский газ продолжает ласкать Европу, - Михал Коцурек
00:39  Правые и евроскептики Запада поймали волну и устремились во власть, - СП
00:27  Как будет развиваться мировая экономика, когда появится альтернатива SWIFT? - "Duvar"
00:18  Падальщики собираются у палестинских берегов, - Е.Пустовойтова
00:17  США и Индия занялись заговором. Между Вашингтоном и Дели встал сикхский сепаратист, - С.Строкань
00:01  Перемирие в Газе продлено еще на 2 дня
Понедельник, 27.11.2023
21:15  КырГКНБ задержал мэра Токтогула Тойгонбаева (с сыном) по подозрению в рейдерском захвате месторождения кварца и связь с ОПГ
21:08  "Казахмыс" остановил все работы в подземных рудниках после трагедии
21:02  Узбекистан и Саудовская Аравия подписали новые соглашения на $12 млрд
21:00  ГУВД Ташкента опровергло слухи о гибели людей в давке во время концерта Jah Khalib
20:56  Заместители УВД Ошской области полковники Усеналиев, Шералиев и Асанбаев уволены... за драку между собой
20:50  G20: итоги председательства Индии, - Илья Максименко
20:14  В Казахстан к Токаеву с визитом прилетел очередной VIP-китаец Дин Сюэсян
19:30  Китай и США: Дело медленно, но верно идет к формированию "большой двойки", - Сергей Цыплаков
15:25  BlackRock берет под свой контроль государства и центробанки, - В.Катасонов
15:24  Таджикским мигрантам теперь нужно уведомлять МВД России о месте работы
15:22  В Казахстане почти на треть увеличилось количество самоубийств среди подростков
15:21  Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
15:19  Умереть, чтобы стать взрослым. Особенности украинского нацизма
15:14  Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины? - В.Зотов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Cи, возможно, наметил преемника. Премьера Ли повысили в звании , - В.Скосырев
00:04 29.11.2023

27.11.2023

Председатель КНР не хочет концентрации всей власти в одних руках
Владимир Скосырев

На премьер-министра КНР Ли Цяна возложена дополнительная ответственность.
Премьер-министра Ли Цяна повысили в звании. Он стал главой Центральной финансовой комиссии. Такой чести не удостаивался ни один премьер. Часть наблюдателей связывают это назначение с трудностями в экономике. Другие говорят, что председатель КНР Си Цзиньпин начал передавать больше полномочий чиновникам, понимая, что чрезмерное сосредоточение компетенций у одного человека не отвечает интересам государства.

О новой роли Ли Цяна сообщило в понедельник информагентство "Синьхуа". Эндрю Лон, предприниматель и финансовый консультант из Гонконга, сказал, что Си Цзиньпина возложить больше ответственности на премьера побудили два фактора. Во-первых, пузырь, вздувшийся на рынке недвижимости, когда строительные гиганты не могут покрыть свои издержки; во-вторых, огромные долги местных правительств.

То есть главная цель перестановки – вернуть стабильность финансового сектора, где действуют теневые банки и существует коррупция.

А полагать, что Си передает полномочия близкому человеку, которому доверяет, чтобы исключить соперничество за высший пост, совершенно неверно. У Си нет соперников внутри элиты. Высшая власть останется за ним. Недаром его называют корнем партии, заключил Лон.

Однако газета South China Morning Post напоминает, что Си начал формировать комиссии по разным сферам, например комиссию Компартии по безопасности. Он сам ее и возглавил. Задача была – создать для партии новые инструменты для решения политических задач. И многое говорит о том, что Ли Цяну предстоит сыграть в будущем особую роль. Недаром Ли представлял Китай на международных конференциях, таких как саммит G20 в Индии в сентябре и форум Боао на острове Хайнань, который называют азиатским Давосом. А ведь раньше на нем председательствовал сам Си.

Ленин, как мы помним, в своем "завещании" обвинил Сталина в том, что он сосредоточил в своих руках огромную власть. В КПК очень пристально изучили историю КПСС. Спрашивается, может, Си и его соратники опасаются, как бы такой же оборот не приняли события в Поднебесной?

Нис Грюнберг, ведущий аналитик мозгового треста Mercator Institute for China Studies в Берлине, говорит, что слишком рано делать выводы о желании Си передать полномочия другим партийцам, а также окончательно давать оценку повышению Ли Цяна. Может быть, пленум ЦК, который ожидается вскоре, даст более ясные сигналы. К тому же неизвестно, насколько независимой в действительности будет Центральная финансовая комиссия.

Одной из целей назначения премьера могло бы быть то, что он сможет лучше координировать работу министерств и финансовых институтов. А это необходимо. Ведь банковская система Китая, особенно малые региональные банки, пострадала от падения рынка недвижимости и увеличения долгов местных правительств. "Китаю нужны более структурные и долгосрочные решения. Но чиновники, в том числе Си, очевидно, не желают структурных изменений", – утверждает Грюнберг.

Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и стран современной Азии РАН, в беседе с "НГ", как и финансист из Гонконга, сказал, что Си Цзиньпин не занимается подбором преемника. "Ли Цян в качестве премьера должен заниматься экономикой. Его новое назначение показывает, что эта область вызывает беспокойство Пекина. Си Цзиньпин концентрировал власть и прежде, ставя на ведущие посты людей из своей группы. Ли Цян тоже его человек. Но поскольку речь об экономике, логично, что премьер-министр будет этим заниматься.

Что касается преемника, вряд ли Си Цзиньпин вообще думает о преемниках. Ведь он ликвидировал существовавшую ранее систему преемничества. Правда, не исключено, что он видит человеком № 2 Ли Цяна. Раньше существовало правило, что лидер через пять лет после прихода к власти должен выдвинуть своего преемника и назначить его заместителем председателя КНР. Срок пребывания на посту председателя КНР был ограничен 10 годами. А Си Цзиньпин этот порядок отменил, были внесены изменения в Конституцию", – отметил эксперт.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701205440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Знаковый мегапроект: Казахстан и Узбекистан свяжет новая железная дорога
- Утверждена повестка заседания Палаты
- Широкий круг межгосударственных вопросов обсужден на Казахстанско-китайском комитете по сотрудничеству в Астане
- Кадровые перестановки
- Религия и элита
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Социальные предприниматели вносят значимый вклад в развитие экономики и решение социальных проблем
- Ерлан Кошанов: Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
- Мажилис рассмотрит законопроект о масс-медиа в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  