 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кого теряем. Умер (своей смертью) лидер казахского ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар
00:05 29.11.2023

Умер лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар

В Актобе скончался лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар, осужденный ранее на длительный срок заключения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Информацию о смерти Избасара подтвердил его близкий друг Бауыржан Нурмаханов. Он также отметил, что родные и близкие готовятся к похоронам Еркина Избасара.

"Да, это произошло сегодня утром. Нам всем сейчас нелегко. Еркин болел продолжительное время", - сообщил Бауыржан Нурмаханов.

Лидера ОПГ "Четыре брата" Еркина Избасара приговорили к 12 годам

Напомним, в августе 2018 года Еркина Избасара приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Он был осужден по ряду статей, в том числе за организацию преступного сообщества.

В ноябре 2021 года стало известно, что Избасар был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья.

"По результатам обследования и выявленных заболеваний осужденного Еркина Избасара состоялось заседание специальной медицинской комиссии. В своем заключении СМК установила наличие у осужденного заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания согласно приказу министра внутренних дел от 19 августа 2014 года № 530", - сообщили ранее в КУИС МВД.

Источник - Tengrinews.kz
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