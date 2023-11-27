Кого теряем. Умер (своей смертью) лидер казахского ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар

00:05 29.11.2023

Умер лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар



В Актобе скончался лидер ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар, осужденный ранее на длительный срок заключения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



