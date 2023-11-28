Саудовская Аравия установит нефтяные цены на ближайшее будущее, - НГ

00:06 29.11.2023 28.11.2023



В Кремле не прогнозируют вероятность очередного сокращения добычи черного золота в РФ

Ольга Соловьева Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Главная интрига последних недель вокруг дополнительного сокращения нефтедобычи должна разрешиться в ближайший четверг на встрече стран – участниц соглашения ОПЕК+. Представитель президента РФ Владимира Путина отказался обсуждать возможность нового добровольного сокращения добычи нефти со стороны России. И сообщил лишь, что в графике главы российского государства пока не запланировано контактов с наследным принцем Саудовской Аравии.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать о том, можно ли ожидать каких-либо договоренностей по итогам предстоящей встречи ОПЕК+. Заседание мониторингового комитета и министерская встреча альянса состоятся 30 ноября онлайн. "Что касается ОПЕК+, вы знаете – мы никогда ничего не анонсируем. Это достаточно тонкая, ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату", – отметил представитель Кремля. При этом он сообщил лишь, что президент России Владимир Путин в ближайшие несколько дней не планирует контактов с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.



Между тем нефтяной рынок замер в ожидании встречи группы ОПЕК+, которая назначена на четверг. Котировки черного золота незначительно росли во вторник. Аналитики и эксперты ожидают как минимум продления соглашения до конца года – первого квартала 2024-го. Как максимум – реализации плана Эр-Рияда по сокращению квот. В целом ни одной стране-экспортеру сейчас не выгодны низкие цены на нефть, считают эксперты. При этом агентства сообщают о возможности очередной отсрочки встречи из-за тяжелых переговоров.



Во вторник цены на нефть умеренно росли после снижения днем ранее. Так, цена январских фьючерсов на сорт Brent утром по Москве составляла 80,1 долл. за баррель, после снижения в понедельник. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром во вторник выросли до 74,96 долл. за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 0,9%. Уже днем Brent вырос до 80,74 долл. за баррель. Котировки WTI повысились до 75,61 долл. за баррель.



Основная причина роста нефтяных котировок – предстоящая встреча министров стран ОПЕК+, которая пока назначена на 30 ноября. Напомним, встреча была перенесена с 26 ноября, как сообщалось, из-за разногласий внутри самой группы. Агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе во вторник сообщило, что переговоры о будущей нефтяной политике в ОПЕК+ идут тяжело, заседание может быть снова перенесено.



Ранее сообщалось, что конференция ОПЕК, а также заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, которые должны были состояться в Вене 25–26 ноября, были перенесены на 30 ноября. ОПЕК+ потребовалось больше времени для того, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи.



Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи. Страна, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн барр. в день, вела трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили агентству Bloomberg его источники. ОПЕК и ее союзники видят все более пессимистическую картину цен на нефть, пишет агентство. Цены на нефть сорта Brent упали более чем на 18%. А сорт нефти WTI подешевел более чем на 21% с максимумов конца сентября. Высокая добыча в странах, не входящих в ОПЕК, таких как США, усилила ценовое давление. Перспективы на следующий год выглядят еще более слабыми: прогнозируется профицит в первом полугодии, если картель будет придерживаться своей текущей политики.



Тем самым встреча ОПЕК+ станет самым важным событием этой недели. "И не только потому, что любое решение будет иметь прямые последствия для цен и инфляции, но и из-за того, что заседание уже было отложено", – замечает старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.



Саудовская Аравия, вероятно, хочет более высоких цен и будет оказывать давление на других членов ОПЕК+, чтобы они присоединились к недавнему сокращению добычи. Некоторые эксперты даже не исключали, что Эр-Рияд может отменить свое одностороннее ограничение добычи на 1 млн б/с. Эксперты также считают, что желание Анголы и Нигерии добывать больше нефти может вызвать раздражение Саудовской Аравии, и страна откажется от добровольных сокращений производства, "наводнив мировой рынок нефти". Тем не менее большинство трейдеров и аналитиков ожидают, что ОПЕК не станет менять целевые показатели добычи на ближайшем заседании.



"Источник в ОПЕК+ заявил, что ожидает, что в четверг появится возможность "коллективного дальнейшего сокращения", не уточнив подробностей", – передает агентство Reuters. Саудовская Аравия предлагает другим членам ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти, чтобы поддержать мировые рынки. Эр-Рияд теперь ищет поддержки со стороны всех членов Организации стран – экспортеров нефти и ее партнеров, передает агентство Bloomberg.



Большинство аналитиков полагает, что добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией, осуществленное в сочетании с сокращением экспорта из России на 300 тыс. барр. в день, продлится до конца года. "Мы по-прежнему ожидаем продления односторонних сокращений с Саудовской Аравией и Россией, по крайней мере до первого квартала 2024 года", – заявили аналитики Goldman Sachs. По оценке банка, экспорт стран ОПЕК сейчас на 1,3 млн б/с ниже апрельского уровня, что соответствует целевым показателям поставок группы.



"Страны ОПЕК+ по итогам перенесенного заседания, которое пройдет 30 ноября, продлят действующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года", – прогнозируют аналитики Citi. При этом вероятность более масштабных сокращений они оценивают в 20%.



Ряд экономистов ставит под сомнение дальнейшего ужесточения сделки. "Ирак, Россия и Казахстан в последнее время перевыполняют свои квоты, в то время как другие страны, например африканские, потеряли столько производственных мощностей, что не в состоянии сокращать поставки дальше", – сомневаются эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.



Агентство также сообщило во вторник, что еженедельный экспорт российской сырой нефти морским транспортом восстановился перед встречей министров нефти ОПЕК+. Согласно данным отслеживания танкеров, за неделю до 26 ноября из российских портов отгружалось около 3,24 млн барр. сырой нефти в день. Это на 370 тыс. барр. в день больше по сравнению с пересмотренным показателем за период до 19 ноября, даже несмотря на то, что погрузка танкеров в Черном море была нарушена из-за штормов. Тем не менее средние показатели за четыре недели снизились.



Аналитик "Финам" Александр Потавин не исключает двух сценариев. "Продление существующих добровольных сокращений добычи, что означает сохранение ценника Brent, близкого к текущему уровню или немного ниже. Второй – дополнительные сокращения добычи (около 300 тыс. барр./сутки), что не только поддержит текущие котировки, но и поднимет их опять в район 90 долл. за барр. Новые снижения объемов поставок нефти возможны, на добровольной основе", – говорит он.



"Риски того, что итоговое соглашение не будет достигнуто, минимальны, поскольку это будет означать развал нефтяного альянса и падение цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия кровно заинтересована в том, чтобы все процессы мировой добычи держать под своим контролем, равно как и регулировать нефтяные цены в большую сторону", – подчеркивает эксперт. Источник - НГ

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