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|"Рыжая бестия" Динара Щеглова теперь вице-министр науки Казахстана
00:09 29.11.2023
Назначен вице-министр науки и образования РК
Ранее она была вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.
Постановлением правительства РК Динара Щеглова назначена на должность вице-министра науки и высшего образования, передает Liter.kz.
Динара Щеглова родилась в 1982 году в Семее. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.
В 2004-2006 годах - главный специалист отдела Агентства РК по информатизации и связи.
В разные годы трудилась в коммерческих структурах.
2011-2018 годы - главный менеджер, директор департамента, управляющий директор, советник председателя, заместитель председателя АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
2018-2019 годы - вице-министр информации и коммуникаций РК.
2019-2020 годы - советник премьер-министра РК.
С 2020 года по настоящее время - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.