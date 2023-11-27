Злая девчонка в 50 кг. Чемпионкой мира по MMA среди юниорок стала казахстанка Жанна Каскинова

00:11 29.11.2023

Чемпионкой мира по MMA стала спортсменка из Казахстана

В весовой категории до 52,2 кг



Чемпионкой мира по ММА среди молодежи стала казахстанка Жанна Каскинова, передает Liter.kz.



