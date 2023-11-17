Транскаспийский коридор остается тесным

00:19 29.11.2023

Мониторинг мировой торговли



Объем грузовых перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, другое название - "Средний коридор") к 2030 году может вырасти в три раза, до 11 млн тонн, прогнозируют во Всемирном банке. Значимость ТМТМ, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспия, Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу, после начала военной операции РФ на Украине лишь растет (см. график). Увеличение нагрузки на маршрут позволило аналитикам ВБ выявить его "узкие" места: предполагается, что их устранение позволит коридору стать ключевым в логистике между КНР и ЕС.



Среди описанных в новом докладе проблем "Среднего коридора" - дефицит оборудования для поддержания бесперебойной работы портов. Речь идет главным образом об Актау, который, по данным ВБ, не функционирует в ветреные дни. Впрочем, инфраструктурные сложности (в том числе недостаточная пропускная способность на некоторых участках маршрута) кажутся аналитикам менее серьезными, чем системные "административные" проблемы маршрута. Дело в том, что страны, через которые пролегает ТМТМ, используют не интегрированные между собой информационные системы, что создает сложности при передаче информации о перевозках участниками торговли - отслеживать же местонахождение грузов в режиме реального времени в таких условиях и вовсе невозможно. Инвестиции в инфраструктуру без цифровизации операций и упрощения таможенных процедур могут оказаться бессмысленными, констатируют в ВБ. Именно с "административными" сложностями аналитики связывают снижение объема контейнерных перевозок по коридору в первые восемь месяцев 2023 года: по сравнению с аналогичным периодом 2022-го он, по предварительным данным, уменьшился на 37%.



Хотя развитие ТМТМ принято рассматривать в основном в контексте укрепления торговых связей Китая с ЕС, в ВБ призывают говорить об этом процессе как о важнейшем для диверсификации поставок на мировой рынок из Азербайджана, Грузии и Казахстана. Напомним, последний активнее других вовлекся в работу по укреплению коридора - заинтересованность Астаны объясняется желанием снизить зависимость от контролируемого Россией Каспийского трубопроводного консорциума (КТК): большая часть экспортных поставок нефти сейчас проходит через него (см. "Ъ" от 1 ноября 2022 года и 6 июня).



Кристина Боровикова