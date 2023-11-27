В Казахстане изменились правила расторжения брака

07:05 29.11.2023

Приказом Минюста внесены изменения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в заявлении о расторжении брака супруги подтверждают свое взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие у них несовершеннолетних детей. Данные подтверждаются также подписями супругов в записи акта о расторжении брака.



Государственная регистрация расторжения брака производится органом РАГС при личном присутствии расторгающих брак супругов по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления о расторжении брака.



Срок начинает отсчет на следующий день после подачи заявления. Если месячный срок завершается в нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. При этом отмечается, что месячный срок не может быть сокращен.



Супругам, желающим расторгнуть брак, необходимо явиться в регистрирующий орган с документом, удостоверяющим личность, либо электронным документом из сервиса цифровых документов в назначенный день регистрации расторжения брака.



Если супруги не могут явиться в РАГС в установленный им день, они могут повторно обратиться с заявлением о расторжении брака, и им снова назначат месячный срок для регистрации расторжения брака.



Если один из супругов не может явиться на регистрацию расторжения брака после повторной подачи заявления, то расторжение брака производится в его отсутствие при наличии его нотариально удостоверенного согласия на расторжение брака.



Какие документы нужно предоставить

заявление о государственной регистрации расторжения брака по форме, в зависимости от основания расторжения брака;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

свидетельство о заключении брака;

документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины;

сведения о вступившем в законную силу решении суда о признании супруга безвестно отсутствующим, либо недееспособным или приговор суда об осуждении супруга(и) за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет;

нотариально удостоверенную доверенность в случае обращения представителя супруга.

При обращении на портал для регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей:



электронное заявление, удостоверенное ЭЦП услугополучателя или одноразовым паролем в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

сведения о регистрации актов гражданского состояния.

Приказ вводится в действие с 9 декабря 2023 года.



Лариса Черненко