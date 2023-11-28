 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Альянс Москвы и Пекина стал кошмаром для Токио, - Владимир Скосырев
08:46 29.11.2023

28.11.2023

Япония надеется на США и опасается нового интернационала
Владимир Скосырев

Японский научный институт, связанный с Министерством обороны, опубликовал доклад, где говорится, что КНР и Россия хотят упразднить мировой порядок, основанный на либеральных ценностях, и заменить его недемократическими правилами. Мало того, Пекин и Москва укрепляют военное взаимодействие, что может вылиться в создание неформального союза.

Как следует из доклада, РФ и КНР намерены создать своего рода новый интернационал, только ключевой его идеей станет не борьба за победу коммунизма, а установление международной системы, в которой тон задают авторитарные режимы. Причем это еще больше взвинтит соперничество между США и российско-китайской осью. Единственным лучом света на этом мрачном фоне служит то, что конфликт в Украине и экономические проблемы пока не позволяют Китаю заключить договор о взаимной обороне с Россией.

Раньше, указано в докладе, в отношениях между Китаем и Россией возникали осложнения. Но эти идеологические и политические разногласия были помещены на нижнюю полку. Что дало председателю КНР Си Цзиньпину и президенту РФ Владимиру Путину возможность объединить по крайней мере часть их сил для того, чтобы попытаться изменить статус-кво. Недаром Си толковал о том, что Китай и Россию связывают вечные дружеские узы.

Столь близкие российско-китайские отношения, указано в докладе, позволяют Китаю в одностороннем порядке выдвигать претензии на территории в Южно-Китайском море, в других районах и угрожать Тайваню. А России это якобы развязывает руки для продолжения боевых действий в Украине. Больше всего нервирует Токио то, что российские и китайские военные корабли и самолеты проводят совместные учения в Японском море и рядом с Японскими островами.

Гаррен Малрой, профессор Daito Bunka University в Японии, говорит, что в докладе японского мозгового треста повторяются тезисы, озвученные ранее в японских Белых книгах и исследованиях. Новое тут то, что с большей ясностью указано на "неприглядные стороны" действий России и Китая в современном мире. К сожалению, сокрушается профессор, Китай и Россия теперь лучше координируют свои шаги, а лидеры двух стран "придерживаются общих стратегических целей".

Впрочем, при всем при том своим главным стратегическим соперником Япония считает не Россию, а Китай. У них более 10 лет не стихает спор из-за островов Дяоюйдао (Сенкаку). Вот и 28 ноября, как передал ТАСС, катера Управления береговой охраны (УБО) КНР оттеснили несколько японских кораблей из акватории спорного архипелага. По версии УБО, японское судно "Рюсе мару" и несколько патрульных катеров Японии незаконно вошли в территориальные воды островов Дяоюйдао.

Куда деваться в такой критической ситуации японцам? Главное для них – крепить военный альянс с США и уповать на то, что американцы никогда не пойдут на такую сделку с Китаем, которая затрагивает Восточную Азию, делают вывод авторы доклада японского мозгового треста.

В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Институт оборонных исследований работает при Министерстве обороны Японии. Он ежегодно выпускает доклад по Восточной Азии. Это, по существу, голос Минобороны, только неофициальный. На мой взгляд, этот новый доклад лишь излишне нагнетает напряженность. Его авторы говорят, будто Россия и Китай собираются порушить либеральный мировой порядок и установить порядок на "условиях двух диктатур". Но это ведь невозможно. Что касается рассуждений о российско-китайском альянсе, то в Японии и на Западе это горячая тема. Даже в официальной Стратегии национальной безопасности Японии, опубликованной в 2022 году, подчеркнуто, что Россия и Китай – это угроза для Японии. Но я думаю, что Китай не пойдет на заключение договора о взаимной обороне с Россией. Это испортило бы его отношения с Южной Кореей, Японией и США. Китай тут занимает очень гибкую позицию".

Российско-китайские отношения тревожат не только японских, но и европейских комментаторов. "Пекин заявляет, что он по Украине нейтрален. На деле китайские деньги быстро заполняют российский подвал, где хранятся средства, покрывающие военные расходы", – утверждает немецкий журнал Der Spiegel.

Источник - НГ
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