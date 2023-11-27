Дело "Антиструмина". В Узбе начались аресты врачей-отравителей

09:40 29.11.2023

Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала задержание трех женщин-врачей по делу "Антиструмина"

Распространение информации о заключении под стражу трех женщин-врачей в рамках уголовного дела о препарате "Антиструмин" препятствует объективному и беспристрастному проведению расследования, заявили в Генеральной прокуратуре.



Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала заключение под стражу трех женщин-врачей в рамках дела о массовом отравлении детей после приема препарата "Антиструмин".



Ранее Верховный суд Узбекистана сообщил, что 7 ноября решением Яшнабадского районного суда заключены под стражу и помещены в следственный изолятор заместитель директора по лечебной работе, доктор медицинских наук, профессор, главный эндокринолог Министерства здравоохранения Феруза Хайдарова и заведующая лабораторией этого центра, старший научный сотрудник, главный детский эндокринолог Минздрава Насиба Алимова.



16 ноября под стражу взята бывший начальник управления Минздрава по регулированию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования и координации благотворительной помощи Хилола Ганиева.



Генеральная прокуратура сообщила, что проводит предварительное следствие по уголовному делу, связанному с препаратом "Антиструмин", на основании уголовно-процессуального законодательства.



"В настоящее время, хотя расследование этого уголовного дела не завершено, информация о заключении под стражу трех женщин по уголовному делу распространяется в СМИ с разными интерпретациями. Распространяемая информация препятствует объективному и беспристрастному проведению расследования", - говорится в сообщении.



По данным ведомства со ссылкой на требования Уголовно-процессуального кодекса, в ходе проведения следствия распространение личной информации и вмешательство в ход расследования запрещены законом.



"Уважаемые представители СМИ и пользователи социальных сетей, призываем вас не распространять информацию об этом уголовном деле в социальных сетях до завершения следствия. О результатах следствия будет предоставлена дополнительная информация", - отметили в Генпрокуратуре.



Напомним, Ассоциация врачей попросила президента помочь изменить меру пресечения трем врачам.