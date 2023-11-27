 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дело "Антиструмина". В Узбе начались аресты врачей-отравителей
09:40 29.11.2023

Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала задержание трех женщин-врачей по делу "Антиструмина"
Распространение информации о заключении под стражу трех женщин-врачей в рамках уголовного дела о препарате "Антиструмин" препятствует объективному и беспристрастному проведению расследования, заявили в Генеральной прокуратуре.

Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала заключение под стражу трех женщин-врачей в рамках дела о массовом отравлении детей после приема препарата "Антиструмин".

Ранее Верховный суд Узбекистана сообщил, что 7 ноября решением Яшнабадского районного суда заключены под стражу и помещены в следственный изолятор заместитель директора по лечебной работе, доктор медицинских наук, профессор, главный эндокринолог Министерства здравоохранения Феруза Хайдарова и заведующая лабораторией этого центра, старший научный сотрудник, главный детский эндокринолог Минздрава Насиба Алимова.

16 ноября под стражу взята бывший начальник управления Минздрава по регулированию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования и координации благотворительной помощи Хилола Ганиева.

Генеральная прокуратура сообщила, что проводит предварительное следствие по уголовному делу, связанному с препаратом "Антиструмин", на основании уголовно-процессуального законодательства.

"В настоящее время, хотя расследование этого уголовного дела не завершено, информация о заключении под стражу трех женщин по уголовному делу распространяется в СМИ с разными интерпретациями. Распространяемая информация препятствует объективному и беспристрастному проведению расследования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства со ссылкой на требования Уголовно-процессуального кодекса, в ходе проведения следствия распространение личной информации и вмешательство в ход расследования запрещены законом.

"Уважаемые представители СМИ и пользователи социальных сетей, призываем вас не распространять информацию об этом уголовном деле в социальных сетях до завершения следствия. О результатах следствия будет предоставлена дополнительная информация", - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, Ассоциация врачей попросила президента помочь изменить меру пресечения трем врачам.

Источник - gazeta.uz
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