Похоже, жизнь в Солнечной системе есть везде. Без исключений

12:29 29.11.2023 Мы не одни в Солнечной системе: Ученые обнаружили "Фабрики жизни" на планете, где от жара плавится свинец



Евгений АРСЮХИН



В далеком прошлом на Меркурии бушевали вулканы



Днем на Меркурии плюс 430 градусов, а Солнце висит над горизонтом лохматым огненным шаром. Это явно не то место, где может быть жизнь. Тем не менее, она там есть, выяснили ученые из Института планетарных наук (США). Похоже, в нашей Солнечной системе обитаемо вообще все. И Луна? К сожалению, да. Туда вот-вот начнутся постоянные экспедиции. И именно оттуда мы занесем на Землю первую внеземную бактерию.



В ОБЛИКЕ КОМЕТЫ



Но сначала о Меркурии.



Недавно СМИ обошла фотография: самая близкая к Солнцу планета выглядит… как комета. С хвостом. Хвост – желтый. Это натрий. Тот самый, который окрашивает пламя свечи, если посыпать в него немного поваренной соли (не делайте так дома). На Меркурии оказалось настолько много натрия, что он прямо-таки извергается из планеты.



Откуда же он берется? И не только натрий. Зонды обнаружили около Меркурия (на саму планету еще никто никогда не садился) калий, серу и хлор. По идее все это давно должно испариться под палящими лучами Солнца. Значит, есть постоянно действующий источник этих веществ. И он внутри планеты.



Эта цепочка рассуждений привела к потрясающему открытию: в глубине плавящейся планеты есть ледники из соли. Именно эта соль просачивается через грунт, оказывается на поверхности и испаряется.



Было так: в далеком прошлом на Меркурии бушевали вулканы. Они извергали всевозможные химические вещества вместе с водой (она всегда есть в недрах). Вода испарялась сразу – жарко! – а соль накапливалась слоями. И так миллиарды лет. Постепенно такие залежи оказались под поверхностью: Меркурий постоянно атакуют метеориты, они роют грунт и "закапывают" то, что снаружи.



ФАБРИКИ ЖИЗНИ



В результате под поверхностью Меркурия образовались уникальные образования – солевые ледники. Это ледник без льда, льдом там выступает сама соль, которая приобретает необычные свойства. А вода как раз не нужна, она соль растворит. Такие ледники есть и на Земле (очень красивые в Иране), и они славятся тем, что жизнь в них беспрепятственно существует и развивается, словно в инкубаторе.



- Соединения соли на Земле создают обитаемые ниши даже в самых суровых условиях, например, в засушливой пустыне Атакама в Чили, - говорит соавтор исследования Алексис Родригес, - Это заставляет нас задуматься о возможности существования подземных областей Меркурия, которые могут быть более гостеприимными, чем его суровая поверхность.



Итак, ученые полагают, что жизнь вполне может быть под поверхностью Меркурия. Но откуда она там взялась изначально? Кометы и метеориты поставляют в избытке все нужные химические и органические вещества, "зародыши жизни". Стоит им попасть в правильные условия, появляются вирусы и бактерии.



ВСЮДУ ОНИ



Таким образом, Меркурий (даже Меркурий) присоединился к числу планет, где потенциально возможна жизнь. Но есть в Солнечной системе еще более суровый мир, относительно которого почти все уверены: он обитаем. Это Венера.



Представьте, что вы живете на планете, где днем и ночью почти 500 градусов. Плотные облака всегда скрывают небо и Солнце. Вы прозябаете в красном мареве. И повсюду серная кислота. А плотный воздух состоит из ядовитых газов.



Меркурий присоединился к числу планет, где потенциально возможна жизнь



Когда советские аппараты сели на поверхность (больше это никому не удалось), руководитель полета, Леонид Ксанфомалити, обратил внимание, что некоторые камни выглядят чересчур симметрично и двигаются. Он опубликовал об этом работу в академическом "Астрономическом вестнике". А уже после его кончины, в 2020 году, НАСА собрало пресс-конференцию. И объявило, что в облаках Венеры нашли фосфин. Который могут выделять только живые существа.



По сравнению с этими двумя адскими планетами Марс с его плюс двадцатью летом, почти земным небом и привычными нам пейзажами – просто райское местечко. Первый же эксперимент, проведенный в 1977 году станциями Викинг – они сели на Марс и провели химический опыт – показал бурную биологическую реакцию. Но она шла не так, как на Земле, и все списали на "ошибку". Сегодня мы понимаем: мы умудрились уничтожить бактерии в пробирке Викинга самими условиями опыта. Роверы тем временем рассекают пустыни, а в воздухе парят вертолеты, но, несмотря на русла рек, которые еще "вчера" текли полноводно, несмотря на то, что на Земле есть места похуже Марса, мы не видим на красной планете ни насекомых, ни животных. Марс бурлит невидимой жизнью. Может, она под поверхностью?



Еще в 1970-е многие думали, что в атмосферах Юпитера и Сатурна парят "разумные шары" - особая форма жизни, приспособившаяся к газовым планетам без твердой поверхности. Может, и парят! Мы пока изучаем спутники этих планет-гигантов, и новости крайне ободряющие. Так, на спутнике по имени Ганимед нашли подледный океан с жидкой водой. Воображение рисует чудовищных рыб и плавучих динозавров. Почти то же самое на спутнике по имени Европа. А кандидатом номер один часто называют спутник Сатурна Энцелад: там и лед, и океан, и там тепло – потому что изнутри греют гейзеры. На Земле жизнь появилась именно возле гейзеров.



Хотя я бы отдал приоритет другому спутнику Сатурна – Титану. Над Титаном плывут метановые облака, и – текут метановые реки. Там больше углеводородов, чем все земные запасы нефти и газа. И если вам кажется, что жить в нефти нельзя – с вами поспорят земные бактерии, которые только там и обитают.



ЗАГАДКА ЛУНЫ



Посетив все эти странные миры, вернемся на нашу Луну: лететь до нее всего несколько суток, и скоро там будет обитать человек.



Спорам о жизни на Луне – несколько сотен лет. В XIX веке астрономы были уверены, что видят на Луне города, но это оказались причудливые детали рельефа. Фантасты начала ХХ века селили селенитов (жителей Луны) под поверхность, и были прозорливы. Уже в наше время обнаружены лавовые трубки, идущие вглубь; там скапливается скудный воздух, и, конечно, вода, которая на Луне есть. Именно там будут строить первые станции – но вдруг космонавты окажутся там не одни?



В 1967 году на Луну сел Сервейор-3, а через два года его навестили американские астронавты. Земные (?) бактерии еще жили-поживали на его панелях, и это в полном вакууме и под радиационным душем.



Согласно последним исследованиям, микробы могут выжить на Южном полюсе Луны, если как-то туда попадут. Но они могут появиться и прямо на Луне, в тех же лавовых трубках.



ЧТО БУДЕТ



Столкновение с иными формами жизни в Солнечной системе – дело нескольких десятилетий. Ко всем перечисленным небесным телам планируются миссии. Видимо, это впервые случится на Луне. Каковы будут последствия?



Скорее всего, мы и так постоянно получаем "подпитку" внеземными микробами. На Землю падают метеориты. В них то и дело что-то находят. Но доказать сложно: метеорит сколько-то лежит прежде, чем его поднимут. Этого достаточно, чтобы его захватили земные микробы. Так или иначе, мы находили в них только известные микроорганизмы. Вряд ли метеориты стерильны. Это значит, что все микробы в Солнечной системе плюс-минус похожи.



Теории, что вспышки пандемий на Земле вызваны метеоритами – есть, но доказательств маловато.



В последнее время ученые склоняются к мысли, что жизнь (даже разумная) во Вселенной скорее стандартная, похожая на нашу. Голова, две руки, две ноги. Но даже вдруг и не так: если вас шокируют разумные шары на Юпитере, то разве киты в земных морях недостаточно разумны? Человек расширяет понятие "разумного" (совсем недавно за животными признавали только "инстинкты") и теперь готов встретиться с иным видом разума.



Некоторые полагают, что прямо сейчас на Марсе мы сталкиваемся с самым серьезным вызовом. Марсианская жизнь у нас перед глазами, но мы ее не видим. Мы ищем что-то напоминающее нашу культуру (чего стоит "марсианский сфинкс", который оказался скалой), но от нас ускользает какой-то важный нюанс. Неотличимые от песчинок насекомые? Прозрачные птицы? Мыслящие "камни"? Похоже, нам надо учиться видеть.



И тогда, словно пелена с глаз спадет – Солнечная система предстанет пред нами в совершенно новом облике. Источник - КП

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