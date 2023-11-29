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"Правый выбор" Аргентины и настроения на континенте, - В.Ильин
14:55 29.11.2023

29.11.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

Большинство стран Латинской Америки осудило Израиль, но выбор Аргентины корректирует эту тенденцию

Смена власти в Аргентине будет иметь далеко идущие последствия в борьбе за влияние не только в Латинской Америке. Воспользоваться ситуацией "правого выбора" аргентинцев в лице Хавьера Милея готовы как США – для усиления борьбы против Китая (сам Милей активно критикует КНР, хотя экономика Аргентины нынче держится именно на китайских кредитах), так и "правые" глобалисты, продвигающие проект укрепления позиций Израиля в региональной и мировой политике.

В региональном ближневосточном формате архитекторы глобалистского проекта ставят целью расширение Израиля и ареала его влияния с параллельной ликвидацией палестинских образований. В глобальном – нейтрализацию антиизраильского тренда в Латинской Америке, явно обозначившегося в последнее время.

Либертарианец Хавьер Милей, считающий Израиль и США приоритетными союзниками, в настоящий момент идеально подходит для отводимой ему роли. По данным портала jewish.ru, этот "выходец из простой аргентинской семьи" получил образование экономиста, преподавал в вузах, где и увлекся изучением иудаизма (в Аргентине более 250 тыс. иудеев – самая крупная еврейская диаспора в Латинской Америке). Сегодня Милей регулярно изучает иудейские тексты с раввином Шимоном Акселем Вахнишем. "Это очень важный для меня человек. Я советуюсь с ним по широкому кругу вопросов, и порой наши беседы длятся часами – они помогают мне расти и глубже вникать в самые разные ситуации" – так рассказывает об этом сам Милей.

Выступая на публике, он нередко цитирует Тору (Пятикнижие Моисея). Кроме того, он обещал, что в случае избрания его президентом перенесет посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим. По словам Милея именно визит в Израиль мог бы стать его первой зарубежной поездкой в ранге главы государства: "Я мог бы углубиться в изучение Талмуда, Торы и других еврейских писаний".

Именно на этого человека делают ставку правые глобалисты после того, как Латинская Америка почти единодушно обвинила Израиль в нарушении международного права, призвала к прекращению огня и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. По мнению профессора международных отношений университета в Сан-Паулу Оливера Стуэнкеля, Израиль в настоящий момент проигрывает "войну нарративов по всей Латинской Америке, точно так же, как он проигрывает битву на глобальном Юге".

Еще за несколько дней до избрания Милея Аргентина активно следовала пропалестинским и антиизраильским курсом. 1 ноября Буэнос-Айрес осудил нападение Израиля на лагерь беженцев Джабалия в секторе Газа. "Гуманитарная ситуация в Газе с каждым днем становится все более тревожной", – заявил МИД страны, также сообщив, что в ходе конфликта были убиты и похищены ее граждане.

Заявление Аргентины прозвучало через несколько часов после того, как президент Бразилии призвал Израиль прекратить бомбардировки Газы и на тот момент свидетельствовало о единодушной позиции в отношении Израиля.

К этому моменту лидер крупнейшей державы региона, выступая в конце октября на пресс-конференции в президентском дворце в столице Бразилиа, уже заявил: "Проблема в том, что это уже не война, это просто геноцид. Потому что около 2 тысяч детей, не имевших никакого отношения к войне, были убиты".

Представитель дипломатического ведомства Мексики Алисия Буэнростро, выступая на чрезвычайной специальной сессии ООН по Газе, призвала "оккупирующую державу" Израиль прекратить свои притязания на палестинские территории и выступила за создание двух государств.

Власти Чили решили отозвать своего посла из Израиля "перед лицом неприемлемых нарушений международного гуманитарного права, совершенных Израилем в секторе Газа". Об этом прямо говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чили. Внешнеполитическое ведомство страны также призвало к "немедленному прекращению военных действий, которые представляют собой коллективное наказание палестинского гражданского населения в Газе".

Власти Колумбии, подобно коллегам из Чили отозвали своих послов в Израиле в качестве значимой меры. "Это называется геноцидом; они делают это, чтобы изгнать палестинский народ из Газы и захватить ее, – написал в соцсетях президент Колумбии Густаво Петро. – Глава государства, совершающий этот геноцид, является преступником против человечности".

Правительство Боливии повторно разорвало 31 октября дипломатические отношения с Израилем, обвинив Тель-Авив в совершении "преступлений против человечности" в Газе.

Все эти заявления и действия латиноамериканских лидеров и политиков вызвали дипломатическую напряженность в отношениях с Израилем и уже привели к переоценке двусторонних отношений. Озвученные позиции стали маркером, продемонстрировавшим, что против Израиля в Латинской Америке сегодня играют левые глобалисты.

До нынешнего "правого выбора" Аргентины казалось, что левым глобалистам уже удалось создать в Латинской Америке единый устойчивый фронт, в задачу которого входит принуждение Израиля к миру на условиях именно их глобальной группировки, предельно негативно относящейся к любому проявлению национального суверенитета. Однако "правый разворот" и появление на политической авансцене Латинской Америки либертарианца Хавьера Милея свидетельствует о том, что борьба только начинается.

Предыдущая аргентинская власть интересовалась прежде всего сельским хозяйством и земельной собственностью своей страны. Однако теперь в Аргентине появились и активизировались не просто спонсоры Хавьера Милея и его многолетние работодатели, а новые миллиардеры-глобалисты, типа Маркоса Гальперина (владельца испаноязычного маркетплейса Mercado Libre и представителя влиятельнейшей еврейской диаспоры) или Эдуардо Эрнекяна (владельца более полусотни аэропортов Латинской Америки и Европы и представителя 400-тысячной армянской диаспоры, одной из крупнейших в стране), интересам которых упорная самоизоляция Аргентины, перонистский протекционизм и социализм предыдущих властей крайне невыгодны и полностью противоречат.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701258900


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