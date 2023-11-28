У японского острова Якусима разбился военный конвертоплан ВВС США Osprey. 8 - "груз 200"

15:34 29.11.2023

Американский военный конвертоплан Osprey с восемью членами экипажа на борту разбился у берегов Японии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Японии.



"Сегодня в 14:47 (05:47 по Гринвичу) мы получили информацию о том, что американский военный корабль Osprey разбился у острова Якусима",- сообщил пресс-секретарь береговой охраны.



Остров Якусима, рядом с котором потерпел крушение самолет, расположен к югу от японского острова Кюсю.



По данным NHK, Osprey вылетел с американской базы Ивакуни в районе Ямагути на базу Кадена на Окинаве. Как сообщает NHK со ссылкой на источники в Минобороны, CV-22 Osprey принадлежал американской авиабазе Йокота в Токио.



За прошедшие несколько лет воздушные суда Osprey не раз попадали в авиакатастрофы. В августе в результате крушения Osprey на севере Австралии погибли трое морских пехотинцев США из 23 находившихся на борту. Четыре морских пехотинца США погибли в 2022 году в Норвегии, когда их самолет MV-22B Osprey разбился во время учений НАТО. В 2017 году Osprey разбился, зацепив заднюю часть транспортного корабля при попытке приземлиться в море у северного побережья Австралии - погибли трое членов экипажа. В 2000 году 19 военных погибли в Аризоне, когда Osprey потерпел крушение во время учений.



Osprey – винтокрылый самолет, который может летать как вертолет и как самолет с фиксированным крылом, эксплуатируется морской пехотой США, ВМС США и силами самообороны Японии.