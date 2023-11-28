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|Кто разворовал "Казпочту"? Хищения на 273 млн тенге
15:38 29.11.2023
Хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте"
Национальный оператор почтовой связи Казахстана в рамках внутреннего расследования установил в своих региональных филиалах многомиллионные хищения.
По итогам 2023 года в ряде регионов выявлены финансовые нарушения на общую сумму 273 млн тенге. Материалы внутренней проверки были переданы в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба. Всего зарегистрировано 11 уголовных дел в семи региональных филиалах (факты хищений, мошенничества, краж, получения незаконного вознаграждения).