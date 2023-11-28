Кто разворовал "Казпочту"? Хищения на 273 млн тенге

15:38 29.11.2023

Хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте"

Национальный оператор почтовой связи Казахстана в рамках внутреннего расследования установил в своих региональных филиалах многомиллионные хищения.



По итогам 2023 года в ряде регионов выявлены финансовые нарушения на общую сумму 273 млн тенге. Материалы внутренней проверки были переданы в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения суммы ущерба. Всего зарегистрировано 11 уголовных дел в семи региональных филиалах (факты хищений, мошенничества, краж, получения незаконного вознаграждения).