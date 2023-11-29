Власти Таджикистана ужесточили наказание за развратные действия в отношении детей

15:52 29.11.2023

Власти Таджикистана утвердили поправки в Уголовный кодекс республики, согласно которым ужесточается наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Если раньше за подобные преступления можно было лишиться свободы на срок до пяти лет, то теперь - до восьми. Об этом сообщает "Азия-плюс".



Как пишет издание, президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о введение в УК соответствующих поправок еще 13 ноября.



Изменения коснулись статьи 142 ("Развратные действия") - она состояла из двух частей, теперь же в нее добавили третью.



Согласно части первой, совершение развратных действий насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьями 138 (Изнасилование), 139 (Насильственные действия сексуального характера) и 140 (Принуждение к действиям сексуального характера), наказывалось ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью.



Вторая часть подразумевает, что те же действия, совершенные с применением насилия или угрозы его применения; с использованием служебного положения; родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности по обучению и воспитанию; в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста или близкого родственника, наказывались лишением свободы на срок от двух до пяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью.



Третья часть гласит, что действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, явно не достигших четырнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



Издание добавляет, что в Таджикистане редко раскрываются преступления, связанные с домогательствами или насилием в отношении детей. Причина заключается в том, что родственники жертв стараются не афишировать такие факты, чтобы это не привело к изоляции ребенка или осуждению семьи в традиционном таджикском обществе.



По данным Министерства внутренних дел республики, в прошлом году было зарегистрировано 49 насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Причем в 2021 году статистика была хуже, тогда милиция зафиксировала 57 аналогичных случаев.



29.11.23