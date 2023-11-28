Россия перекрыла Армении логистику. Пашинян чешет репу...

16:46 29.11.2023

Вера Басилая



Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за непринятия Россией некоторых ее грузов через КПП "Верхний Ларс", заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

Керобян сказал, что Ереван изучает документы Россельхознадзора, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует действующим российским нормам.



Министр счел странным, что Россия в течение всего года развернула 35 машин, а потом "через два дня – еще 35 машин, при этом качество товара не меняется", передает ТАСС.



Он также предложил армянским предпринимателям попытаться диверсифицировать экспортные рынки, чтобы "избежать подобных проблем", но отказался связать проблему с политическими причинами.



Ранее Россельхознадзор зафиксировал резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства и обратился к армянским коллегам незамедлительно принять меры для предотвращения нарушений.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сообщения о закрытии Россией своего рынка для армянских товаров не соответствуют реальности.