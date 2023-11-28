 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЗиС далеко не уедет... В Польше сформировали безнадежное правительство
17:01 29.11.2023

28.11.2023
Уходящая власть готовит тыл и создает "пятую колонну"
Валерий Мастеров

Выступая на церемонии назначения министров, президент Анджей Дуда подчеркнул, что правительство сформировано Матеушем Моравецким – представителем политического лагеря, победившего на парламентских выборах. То есть партии "Закон и справедливость" (ЗиС). Напутствуя новых членов правительства, глава государства отметил, что они возлагают на себя "чрезвычайно ответственные политические функции по ведению польских дел". Однако не было сказано, что выполнение этих "политических функций" рассчитано на ближайшие две недели, в конце которых получить вотум доверия для правительства, потерявшего большинство в Сейме (нижней палате парламента), ЗиС не представляется возможным.

Состав присягнувшего на верность уходящей власти правительства был обнародован только на самой церемонии, которая проходила в тесном кругу чиновников президентской канцелярии. Бросилось в глаза отсутствие на ней маршалов (спикеров) Сейма и Сената – Шимона Головни и Малгожаты Кидава-Блоньской, избранных с большим отрывом от кандидатов ЗиС оппозиционным объединением "Гражданской коалиции", Польской крестьянской партии, партии "Польша-2050" и "Новых левых", которые теперь и представляют новое большинство в нижней палате.

Третье правительство Моравецкого заметно "похудело" (из 27 министров осталось 18, причем двое – без портфелей), помолодело и приобрело женское лицо (10 представительниц прекрасного пола). В нем, как и было анонсировано, много неизвестных публике фигур, которые преподносятся как "далекие от активной политики эксперты". Только трое перекочевали из прежнего кабинета, причем двое из них поменяли ведомства и только один остался в том же кресле – министр обороны Мариуш Блащак, который еще накануне решительно отвергал участие в новом. Лидер ЗиС Ярослав Качиньский все-таки настоял сохранить место главного военачальника для своего ближайшего соратника. Сам Блащак в эфире Polskie Radio во вторник многозначительно пояснил, что "победила идея продолжения политики безопасности, которая есть и будет приоритетом ЗиС".

Качиньский в день присяги министров в интервью информагентству РАР заявил: "Это моя идея, чтобы в этом правительстве не было слишком много политиков. Мы хотим предложить новые лица и конкретное предложение Сейму, президенту и обществу".

Новые лица среди министров действительно преобладают, и даже полякам многие из них неизвестны. В публичном пространстве, помимо Блащака, несколько запомнились возглавившие МВД Павел Шефернакер и Министерство юстиции Марчин Вархол, которые в своих ведомствах были замами. МИД возглавил Шимон Шинковский вел Сенк, который в 2018–2022 годах был заместителем главы дипломатии, а последний год – министром по делам ЕС. Теперь эти две структуры планируют объединить. Конечно, больше всего полякам известна своими ролями в телесериалах и скандальными высказываниями получившая в свое ведение Министерство культуры и национального наследия Доминика Хоросиньская, выдвинувшаяся из депутатов ЗиС. "Представьте себе, скольким пришлось отказаться, чтобы дойти до Хоросиньской с предложением?" – вопрошает Доминика Длугош из Newsweek Polska.

Доминирует именно такое впечатление, что многие ведущие политики из правящего "Объединения правых" отказались от мобилизации в правительство Моравецкого. "Даже те, кто активно следит за событиями в польской политике, должны приложить значительные усилия, чтобы вспомнить, кто эти люди, назначенные на министерские посты", – отмечает профессор Лодзинского университета Мачей Онаш в интервью Dziennik.pl.

"Поляки проголосовали за перемены к лучшему, а не за скверное двухнедельное кабаре. Жалко времени и жалко Польшу", – считает лидер Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. "В польской истории после 1989 года такой наглости не было. ЗиС потерял власть, политически сдулся, но не хочет оторваться от руководящих столов и государственной казны. Когда закончится это жалкое зрелище Моравецкого и его партийных коллег, все будет подсчитано и рассчитано", – утверждает сенатор Гжегож Схетына.

А пока еще есть время, ЗиС старается укрепить позиции в различных государственных учреждениях и организациях. В таких как Конституционный суд, Польский национальный банк, Генпрокуратура, Национальный совет по радиовещанию и телевидению, а также во многих корпорациях, где ЗиС по-прежнему имеет влияние. Поговаривают, что речь даже идет о создании "пятой колонны".

Моравецкий же продолжает публично заявлять, что ведет широкие переговоры с представителями оппозиции о поддержке нового правительства. Однако из опросов TVN24 следует, что таких переговоров не было и нет. Депутат Петр Ляхович из "Гражданской коалиции" предполагает, что Моравецкий разговаривает, пожалуй, только с инопланетянами.

Во вторник пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в интервью Polsat News сообщил, что Моравецкий выступит с экспозе в Сейме, вероятнее всего, через две недели, то есть 11 декабря. Это означает, что премьер-министр намерен полностью использовать время, предусмотренное в такой ситуации Конституцией.

Источник - ng.ru
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