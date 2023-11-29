В Ташкенте более чем в 1,5 раза увеличатся тарифы на вывоз мусора

17:48 29.11.2023

Кенгаш (совет) народных депутатов Ташкента одобрил повышение тарифов на вывоз мусора для физических и юридических лиц. Соответствующее решение было принято 29 ноября, однако оно вступит в силу с 14 декабря 2023 года, следует из документов, размещенных на сайте Единой электронной системы разработки, согласования и регистрации постановлений, принимаемых органами государственной власти на местах (E-Qaror).



С середины следующего месяца для жителей столицы плата за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), осуществляемый предприятием "Махсустранс", возрастет более чем в 1,5 раза.



Новый тариф составит 7500 сумов ($0,61) в месяц за каждого проживающего человека. Сейчас - 4500 сумов ($0,37).

Для организаций данные услуги также подорожают:



- с 53986 сумов ($4,39) до 89966 сумов ($7,32) за кубометр ТБО;



- с 20174 сумов ($1,64) до 188 809 сумов ($15,36) за тонну мусора.



Кроме того, транспортировка отходов с мусороперегрузочных станций (Яшнабадской, Яккасарайской и Юнусабадской) до полигона "Ахангаран" в Ташкентской области для компаний и предприятий станет дороже более чем в пять раз - с 22275 сумов ($1,81) до 116 461 сума ($9,47).



До этого тарифы на вывоз мусора в Ташкенте повышались в январе 2019 года.



Накануне, 28 ноября, стало известно, что в ряде регионов Узбекистана вводятся единые тарифы на оплату услуг по сбору и утилизации ТБО.



Так, в 22 городах и районах Ташкентской области ежемесячная плата для физлиц составит 4400 сумов ($0,36) на человека. В Самарканде и Самаркандском районе - 5000 сумов ($0,41), в других районах региона - 4129 сумов ($0,34). В городах Ферганской области - 5000 сумов ($0,41), в районах - 4000 сумов ($0,33). В 16 городах и районах Андижанской области - 3500 сумов ($0,28). Тарифы для остальных регионов пока не утверждены.



29.11.23