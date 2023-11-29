В вымирающей Германии сожалеют о гибели СССР, - Дм.Адамов

17:54 29.11.2023 29.11.2023 | АРТУР ПРИЙМАК



Интервью с германским правозащитником



Германские политики и простые немцы – два разных мира внутри одной страны, одного народа. Большинство простых граждан Германии предпочитают пропускать мимо ушей русофобскую повестку официального Берлина. Нельзя говорить о том, что эти немецкие кухонные диссиденты – убежденные русофилы. Куда больше, чем Россия или Украина, бюргеров волнует то, что будет с Германией завтра. Экономика, социальная сфера, демографическая ситуация в стране расшатаны до предела. Рядовой немец чувствует себя униженным, он видит, что немцы как народ вымирают в собственной стране. По характеру самочувствия электората ФРГ создается впечатление, что Германия вернулась во времена агонии Веймарской республики…



Публикуем вторую часть интервью с германским правозащитником и общественным деятелем Дмитрием Адамовым, бывшим нашим соотечественником. С первой частью можно ознакомиться здесь.



- Правящая коалиция СДПГ и "Союза 90/Зеленые" у власти только недавно, но уже успела опротиветь большинству здравомыслящих немцев. Однако же сами немцы выбрали в бундестаг этих политиков, дали им право формировать правительство…



Эти немцы очень разочаровались в правившем Германией с 2005 года Христианско-демократическом союзе (ХДС) и лично в лидере ХДС Ангеле Меркель. Немцы в 2021 году отдавали голоса Социал-демократической партии Германии, потому что это старейшая партия в Германии, существовавшая еще в кайзеровские времена. Социал-демократы создали Германию как республику, первым президентом веймарской Германии был социал-демократ Фридрих Эберт. Те немцы, которые голосовали за социал-демократов, хотели, чтобы следующим за Меркель канцлером Германии стал человек вроде предшественников Ангелы Меркель, Герхарда Шредера и Гельмута Коля. Умерший в 2017 году Гельмут Коль – очень популярная до сих пор личность в Германии. С Колем связывают объединение запада и востока страны, экономическое процветание объединенной Германии в девяностых годах, превращение Германии в лидера единой Европы. Герхард Шредер был достойным преемником Гельмута Коля, считают голосовавшие в 2021 году за СДПГ немцы. При ХДС и Ангеле Меркель Германия пошла совсем не туда, куда ей было нужно, жизнь простых немцев резко ухудшилась, говорили в 2021 году избиратели. При Меркель Германия действительно активно включилась в Евромайдан и войну в Донбассе, это Германии только навредило. Канцлером Германии стал социал-демократ Олаф Шольц, парламентское большинство в бундестаге составили СДПГ и зеленые, потому что немцы отдали голоса на выборах тем, кто не Ангела Меркель и не ХДС.



Теперь же, когда немцы сравнивают Ангелу Меркель и Олафа Шольца, они говорят: хотели жить лучше, чем при Меркель, а оказалось, что Шольц это гораздо хуже, чем Меркель. Позиции СДПГ сегодня стремительно падают. Партия стремительно теряет доверие населения во всех федеральных землях. Говорю именно про СДПГ, а не конкретно про Олафа Шольца или других ведущих социал-демократов. Уже идет речь о возможных скорых перевыборах в бундестаг и формировании нового правительства. На следующих выборах успех точно обеспечен "Альтернативе для Германии", АдГ. Абсолютного большинства мандатов в бундестаге АдГ точно не завоюет, но по сравнению с их прошлыми смехотворными результатами на выборах они сейчас берут штурмом целые регионы Германии. На выборах в ряде федеральных земель АдГ взяла более 28 процентов голосов. На следующих выборах АдГ может набрать по землям и всей Германии еще больше голосов. Если, конечно, у АдГ не отберет голоса еще одна громко заявившая о себе юная партия – "Альянс Сары Вагенкнехт". Многие рядовые немцы, которые больше не доверяют старым парламентским партиям, очень уважают Сару Вагенкнехт – яркого политика, бывшего лидера партии "Левые" в бундестаге.



- В ФРГ в первые годы после падения Берлинской стены была политика жесткой люстрации всех немцев, которые были причастны к деятельности СЕПГ, правительства и силовых структур ГДР, приходились родственниками крупным функционерам ГДР. Лидера ГДР Эриха Хонеккера, пожилого больного человека, едва не убили в Моабитской тюрьме. Имеет ли доступ в элиту нынешней Германии условный потомок офицера Штази?



Лет десять назад я работал в одной семье. Хозяйкой семейства была немка из ГДР, которая вышла замуж за венгра или румына, уже не помню, уехала на родину мужа. Затем она вместе с семьей вернулась в уже объединенную Германию, подала на гражданство ФРГ. Гражданства ФРГ эта немка, живя в Германии, добивалась целых десять лет! Ей под любым предлогом отказывали в паспорте ФРГ, несмотря на то что она – рожденная на немецкой земле немка, немецкий язык для нее родной с детства. Ей отвечали: "Вы не родились в Германии, вы родились в ГДР". Немцев из ГДР – их еще называют "осси", до сих пор остальные немцы недолюбливают. Западные немцы – "весси", между собой называют "осси" "дармоедами, которые присоединились к ФРГ в 1989 году, чтобы сосать деньги германских налогоплательщиков". Про Коммунистическую партию Германии, с которой связаны имена Розы Люксембург и Эрнста Тельмана, я сегодня вообще ничего не слышу, как и вообще про коммунистическое движение в Германии. Очень много говорят про правую партию "Альтернатива для Германии", АдГ. На недавних выборах в федеральных землях АдГ обошла все другие партии. Я помню, когда АдГ только создалась, они еле-еле набрали пять процентов голосов на выборах в бундестаг, а сейчас у АдГ такой ошеломляющий успех. Если сегодня-завтра будут выборы в бундестаг, за АдГ отдадут примерно 25 процентов голосов, возможно, что и больше. Как я вижу, почти все русские немцы в Германии сегодня за АдГ. Очень боюсь того, что АдГ придет к власти в Германии. Этот день станет для Германии повторением 30 января 1933 года, когда канцлером Германии стал Адольф Гитлер.



- Почему вы так думаете насчет АдГ?



Я переводил на русский язык программу АдГ, когда эта партия сражалась за пост бургомистра в восточногерманском городе Кемнитце, бывший Карл-Маркс-Штадт. В Кемнитце живет много русскоговорящих. АдГ, чтобы привлечь на свою сторону их голоса, использовала фактор исторической близости Германии и России. В целом социалистическая по духу программа АдГ, направленная на помощь малоимущим немцам и неполным семьям, призывающая к отзыву на родину служащих в зарубежных горячих точках немецких солдат, выглядела идеальной.



Но другая сторона этой программы смотрелась иначе. АдГ предлагает заменить действующую альтернативную военную службу в бундесвере на всеобщую воинскую обязанность. После этого бундесвер станет такой же большой армией, каким был вермахт при Гитлере. Зачем мирной Германии такая большая армия? В АдГ заявляют, что "ислам – это не немецкая религия" и вообще мусульманам в Германии нечего делать, пусть убираются вон. Одно из популистских воззваний АдГ в соцсетях гласит: "Немец, почему у тебя такая маленькая зарплата? Все рабочие места заняты иностранцами. Почему ты не можешь жить в хорошей квартире? Все квартиры заняты иностранцами". Все в таком духе. Идет массовый настрой немцев против иностранцев. Мало того что это натуральный нацизм образца 30-х годов, эта ксенофобия в случае своей реализации обрушит всю германскую экономику. Не будь иностранцев, экономика ФРГ давно бы рухнула. На стройках работают одни русские, поляки, болгары, турки, чехи, сербы… Строитель-немец сегодня это, как правило, пожилой человек, который всю жизнь отдал стройке. Юные немцы предпочитают сидеть в теплом офисе за компьютером, в крайнем случае, они идут продавцами-консультантами в узкопрофильные магазины. В больших торговых сетях, где огромный поток покупателей, а работники все время на ногах, также работают одни иностранцы. Приди АдГ к власти, вышвырнут из Германии и меня, потому что я русский.



На жителях Германии, которые не являются немцами по крови, сегодня держится демография ФРГ. Немцы как нация вымирают. У "чистых" немцев высок процент браков между двоюродными и троюродными родственниками. В таких браках часто рождаются неизлечимо больные дети. Чтобы очистить и освежить немецкую кровь, в Германию сначала массово завозили немцев из бывшего СССР, потом постсоветских евреев, потом другие народы… Считалось, что германский "плавильный котел" сделает настоящим немцем человека любой национальности и расы. В нынешней Германии сложилось несколько поколений немецких семей с африканскими, арабскими, турецкими корнями. В эндогамных браках умирает здоровье немецкой нации, при повальных экзогамных браках стремительно умирает чистота немецкой нации. Недалек день, когда в Германии вообще не останется плакатных "истинных арийцев".



Отрицательную роль играет господствующий эгоистический настрой большинства молодых немцев. Часто есть такое, когда немка свою молодость посвятила учебе, устройству деловой карьеры, жизни для себя, а своего первого и единственного ребенка родила уже лет в сорок. У нынешних немцев в возрасте 18-25 лет есть по двое-трое и больше детей. Это несколько улучшает демографию, но отрицательно влияет на экономику и социальное самочувствие. Многие молодые граждане Германии принципиально не хотят работать, поэтому заводят как можно больше детей, чтобы жить исключительно на детские пособия. Отрицательную роль в демографии и социальном самочувствии Германии играет привилегированный по факту статус сексуальных меньшинств. Это крайне не нравится пожилым немцам. Они плюются, говорят, что эту пропаганду ЛГБТ, как и все англосаксонское, нынешним немцам насадила Америка. К сожалению, с молодыми немцами на эти и похожие темы разговаривать бесполезно.



- Куда при этом делись уважаемые всеми русскими такие столпы Немецкого мира, как бюргерская честь, христианское благочестие, пунктуальность, любовь к порядку во всем?



Про честь и кристальную честность всех немцев сказать ничего не могу, у меня лично большие сомнения в существовании сегодня этих вещей. Лет еще двадцать назад чистота на улицах германских городов и поселков была идеальной. Сейчас многие города Германии все больше превращаются в огромные свалки. Это связано не с самими немцами, а с бескультурьем наводнившего Германию пришлого элемента. Немец уже боится того, что если сделает замечание гадящим повсюду арабам или африканцам, то приезжие немца изобьют толпой. С немецкой пунктуальностью все было хорошо не так много лет назад. Весь транспорт приходил и уходил секунда в секунду. Сейчас перебои в работе транспорта это норма, ведь немцев среди водителей и диспетчеров тех же автобусов почти не осталось. Если немец опаздывает, а то и вовсе не приходит на встречу, не предупредив об этом, это тоже уже нормально. Можно записаться к врачу на девять часов утра, а прийти к нему после полудня, и это нормально. Ведь пациентов огромный наплыв, на прием каждого пациента уделяется 15-20 минут, а врачей катастрофически не хватает. На церковную службу в воскресенье ходят только очень пожилые немцы. Среди молодых немцев лично я вообще не встречаю каких-то набожных христиан. Сейчас со мной учеником электрика работает типичный молодой немец. У него я не замечаю никакой религиозности, равно как и пунктуальности, любви к порядку… В общем, у него все как и везде в Германии.



Простые немцы в целом – сочувствующие чужому горю люди. Немцы стараются помогать тем же беженцам с Украины. Немцы понимают, что украинские старики, женщины и дети непричастны к тому безумию, которое с санкции США развязал режим Владимира Зеленского. Простое население Германии считает, что весь мир сегодня погрузился в лишенную логики реальность, когда лидеры стран намеренно действуют во вред своим странам и народам. Мои знакомые немцы, поляки, чехи, сербы ностальгируют по временам Советского Союза и Организации Варшавского договора, когда в Европе и во всем мире было спокойно, люди из социалистического блока были абсолютно уверены в завтрашнем дне. Это часто говорят не современники тех лет, а их дети и внуки. Трудящийся народ бывшей социалистической Европы проклинает то время, когда начал разваливаться СССР и союзники СССР по Варшавскому договору стали ориентироваться на Запад. Простые немцы из бывшей ГДР давно поняли, что западный образ жизни – это не только красивые вещи, к которым эти "осси" так стремились, но и риск неожиданно потерять работу, полная неуверенность простого человека в своем будущем. Немцы-"весси", которые родом из Западной Германии, в беседах со мной говорили: "Мы не понимаем, как вы, русские, могли добровольно развалить такую страну как Советский Союз? У вас же там было абсолютно все, кроме наших немецких машин, конечно". Как говорят эти "весси", советская система образования считалась самой передовой в Европе и во всем мире.



Мне близко недоумение этих немцев. Я бывший гражданин СССР, 1969 года рождения. Горбачева я терпеть не мог уже в середине восьмидесятых. Горбачев и Ельцин мне были одинаково противны, когда я в 1989 году заканчивал служить в Советской армии, собирался возвращаться домой в Узбекскую ССР. Ельцина я окончательно возненавидел, когда он расстрелял из танков Верховный Совет России. В Советском Союзе никогда не было такой разрухи, нищеты, повальной безработицы, многомесячных невыплат зарплат, какие я видел везде в постсоветской России, где мне удалось побывать. А объездил я постсоветскую Россию от Смоленска на западе до Алтая на востоке и Дагестана на юге. В Советской армии служил на Дальнем Востоке. В 2000 году главный инженер электростанции в Бийске мне сказал, что в последний раз он получал зарплату… в 1992 году. Он и его семья все эти годы выживали за счет продажи на рынке даров алтайской тайги. Когда я был в Екатеринбурге, на глазах у всех среди бела дня в центре города из машины расстреляли лидера местной преступной группировки, пострадала стоявшая на автобусной остановке посторонняя женщина. В Екатеринбурге в те же годы из гранатомета стреляли по зданию управления ФСБ… Я всем в Германии говорю: сейчас при Владимире Путине в России хотя бы люди спокойно ходят по улицам, пусть получают небольшую зарплату, но регулярно. Мои живущие в России родственники по два-три раза в год ездят в отпуск – это для обычных немцев уже роскошь. Я за двадцать лет жизни в Германии смог съездить в Россию в отпуск только один раз, это было четыре года назад. У обычных немцев нет денег на поездку в отпуск хотя бы раз в год. Четыре года назад моя зарплата в евро в переводе на рубли была где-то 160 тысяч в месяц. Из них условные 80 тысяч я каждый месяц отдавал только за квартиру. Потребительские цены и тарифы в Германии – куда выше, чем в России. Не в переводе на рубли, а в процентном соотношении к зарплате. В совсем недавнее мирное время немцы после выхода на пенсию переезжали в Турцию. В Турции можно нормально жить с германскими пенсиями, а в Германии нельзя.



В тех местах России, где я был, сельское хозяйство полностью разрушили в девяностых годах, опустели некогда процветающие села. Германское село даже в нынешнее кризисное время живет полноценной жизнью. Работают мелкие и средние фермерские хозяйства. Горожане специально покупают продукты как раз у фермеров, это дешевле, чем в супермаркетах. Фермеры дают горожанам возможность заработать на уборке урожая и заодно приобрести продукты почти за бесплатно. Владельцы маленьких фермерских хозяйств имеют средства на покупку новой сельскохозяйственной техники. Такие фермеры ездят по городам и селам со своей продукцией, у них там давно сложилась постоянная клиентура. Сейчас многие немцы хотят переехать в Россию. Они в России могли бы прекрасно адаптироваться. Немцы – хорошие работники, прекрасные хозяева для своего дома, приусадебного хозяйства, своего постоянного места пребывания.



Среди немцев растет число сторонников Владимира Путина. В немецких соцсетях однажды видел картинку, где изображены Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Урсула фон дер Ляйен и стоит надпись на немецком: "Мы не боимся Путина, он немцам ничего плохого не сделал. Мы боимся вас". Немцы скучают по не столь давним временам, когда отношения между Германией и Россией были нормальными, россияне ездили в Германию, а немцы в Россию. Как только Россия начала специальную военную операцию, Берлин перекрыл прямое авиационное сообщение с Россией. Теперь, чтобы попасть из Германии в Россию, надо тратить куда больше денег и времени на транзитный перелет через Турцию, Сербию, Израиль, Эмираты. Как было удобно раньше, когда из Берлина можно было долететь "Аэрофлотом" в Москву или Петербург, билеты "Аэрофлота" до России были доступны большинству немцев…



- Расскажите, как вы, русский человек из Узбекистана, стали жителем Германии, германским общественным деятелем?



Немецкий язык мне очень хорошо давался еще в школе. В мае 1989 года я вернулся из Советской армии в свой родной город Фергану. В ночь с 3 на 4 июня 1989 года я стал свидетелем позднесоветской гражданской войны, которая вошла в анналы истории как Ферганские события – когда узбеки стали уничтожать турков-месхетинцев. Месхетинцев зверски убивали, сжигали их заживо, отрезали им головы… Тогда я понял, что в Узбекистане мне делать нечего, уехал в Россию. Еще существовал тогда Советский Союз. Долгое время я жил и работал в городе Владимире. Когда жил во Владимире, в семь утра вставал на работу, в одиннадцать вечера возвращался домой с работы, бывало, что и работал в выходные. Свободного времени у меня практически не было. Снимал комнату, не прописываясь там. На момент распада СССР в 1991 году у меня в советском паспорте не было официальной прописки во Владимире, стояла только прописка в Узбекской ССР, город Фергана. Поэтому автоматического российского гражданства, как другие прописанные на территории РСФСР граждане бывшего СССР, я в 1991 году не получил. Как-то прожил и проработал в России до начала нулевых годов, объездил по работе полстраны. В 2003 году я захотел посмотреть Европу. Пересекал границу нелегально. Имея опыт службы в армейской разведроте, будучи профессиональным электриком, я смог пройти через пограничные полосы колючей проволоки с сигнализацией. На границе Белоруссии и Польши, пока с заставы к месту моего положения прибегали белорусские пограничники, я уже успевал преодолевать половину контрольно-следовой полосы и двигался к польской стороне. Белорусы тогда куда лучше охраняли свою границу, чем поляки. У белорусов их контрольно-следовая полоса перепахана трактором, там не скроешься. У поляков на том же участке сплошные трава и кусты, поэтому пограничники не увидели, как я ушел в Польшу.



Из Польши я добрался до Германии, дошел практически пешком до Берлина с советским паспортом в кармане. В Берлине меня задержали полицейские. Когда я им показал паспорт уже не существовавшего СССР, меня отправили в управление федерального ведомства по миграции. Там меня спросили: "Вы беженец?" Отвечаю на чистом немецком: "Какой я беженец? Я апатрид, лицо без гражданства". Меня отправили в лагерь для лиц без гражданства в Саксонию, город Кемниц. Там еще мне задавали вопросы по поводу моей биографии. Спросили, какое мне гражданство все же писать, Россию или Узбекистан. Оказалось, что если меня запишут российским гражданином, то я остаюсь на какое-то время в Германии, а если я гражданин Узбекистана, то мною сразу же займутся работающие по Германии представители стран Средней Азии. В Западной Германии, где я обосновался потом, меня десять лет отказывались признавать апатридом. Однажды в суде мне председатель суда сказал, что по международному праву я имею право быть гражданином сразу всех пятнадцати бывших советских республик. Отвечаю: "Господин судья, разве можно представить себе обычного законопослушного человека с пятнадцатью гражданствами в кармане?" Десять лет меня мурыжили. Наконец признали жителем Германии со статусом Staatlos, то есть без гражданства, выдали соответствующий заграничный паспорт. Потом мне дали бессрочное право на постоянное жительство в Германии. Так я здесь в Германии и остался. Четырнадцать лет прожил в гражданском браке с местной жительницей. Помимо работы электриком, всерьез ушел в правозащиту. В 2011 году даже вступил в Amnesty International*, но уже через несколько месяцев разочаровался в них и порвал с ними. Я быстро понял, что Amnesty International *в Германии не защищает реально права простых людей, а выполняют политические заказы властей Великобритании и США. Стал независимым правозащитником и журналистом. Более десяти лет веду свой публицистический сайт на русском и немецком языках, пишу как внештатный журналист статьи для сайта Nachrihten.com. Являюсь членом Германского союза журналистов прессы. В штате ни одного германского издания не состою, журналистикой на жизнь не зарабатываю. На полноценную журналистику у меня физически не хватает времени. Но признанное членство в германском журналистском сообществе облегчает мне возможность помогать русскоязычным людям здесь в Германии.



*Признана в России нежелательной организацией. Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701269640





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