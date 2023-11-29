 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.11.2023
19:59  США: война миров. Американцев ожидают одни из самых необычных и сложных выборов в истории страны
19:57  Под грохот орудий: просто бизнес. Рос-олигархня продолжает торговать с Украиной, - И.Веремеев
19:49  В Караганде осудили на 6 лет 8 месяцев русского бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Шомполова
17:54  В вымирающей Германии сожалеют о гибели СССР, - Дм.Адамов
17:48  В Ташкенте более чем в 1,5 раза увеличатся тарифы на вывоз мусора
17:01  ЗиС далеко не уедет... В Польше сформировали безнадежное правительство
16:46  Россия перекрыла Армении логистику. Пашинян чешет репу...

16:45  Китай запугивает Тайвань войной по уважительной причине, - Дмитрий Бавырин
15:52  Власти Таджикистана ужесточили наказание за развратные действия в отношении детей
15:38  Кто разворовал "Казпочту"? Хищения на 273 млн тенге
15:34  У японского острова Якусима разбился военный конвертоплан ВВС США Osprey. 8 - "груз 200"
14:55  "Правый выбор" Аргентины и настроения на континенте, - В.Ильин
12:30  Шерзод Буриев - новый хоким узбекского Шахрисабза
12:29  Похоже, жизнь в Солнечной системе есть везде. Без исключений
12:24  Украина: безумие и страх шута, безумие и страх свиты, - В.Авва
09:40  Дело "Антиструмина". В Узбе начались аресты врачей-отравителей
09:29  В будущие успехи Таджикистана в энергетике хочется верить, - Андрей Захватов
08:46  Альянс Москвы и Пекина стал кошмаром для Токио, - Владимир Скосырев
07:05  В Казахстане изменились правила расторжения брака
00:22  Декларация прав нормального человека как идеология будущего, - Дм.Тараторин
00:19  Транскаспийский коридор остается тесным
00:11  Злая девчонка в 50 кг. Чемпионкой мира по MMA среди юниорок стала казахстанка Жанна Каскинова
00:09  "Рыжая бестия" Динара Щеглова теперь вице-министр науки Казахстана
00:06  Саудовская Аравия установит нефтяные цены на ближайшее будущее, - НГ
00:05  Кого теряем. Умер (своей смертью) лидер казахского ОПГ "Четыре брата" Еркин Избасар
00:04  Cи, возможно, наметил преемника. Премьера Ли повысили в звании , - В.Скосырев
00:03  Жену начальника УкрРазведки Буданова Марианну... отравили солями тяжелых металлов
00:02  К чему ведет сравнение жизненных ценностей мигрантов и москвичей, - Петр Акопов
00:00  Лютый бой под Ясиноватой: двум амер-инструкторам прострелили ноги, но потом... взяли в плен
Вторник, 28.11.2023
19:49  Эпидемия кори (которой нет) скосила курсантов Казахстанской Академии Нацгвардии
18:09  С добром ли пожаловал: спецпослаец ЕС О’Салливан в третий раз с начала года едет в Центральную Азию из-за санкций против РФ
18:05  ДонбассФронт. На передовой перелом чувствует каждый. Осталось дождаться..., - Д.Стешин
18:02  Киргизия. Экс-премьер-министр за 1 млн долларов построил здание в Таласе. На открытие приехали глава ГКНБ Ташиев и спикер ЖК Шакиев
18:00  Казахстан получил два танкера Taraz и Liwa для перевозки нефти по Каспию в обход России
17:52  Банановый саммит. В Акорде состоялись "в узком формате" переговоры Токаева с Президентом Того - Фором Эссозимной Гнассингбе
17:38  "Высшее историческое право быть Россией...". Путин продолжает месить воздух ура-патриотизмом
17:33  Казахстанским туристам упроcтят въезд в Байконур. Сшурупят с ракет заглушку...
17:30  Приговор 4 участникам "Народного совета трудящихся" огласили в Петропавловске: одного на 9 и трех женщин - на 7 лет!
16:43  О стерилизации информации "министерством правды" в США. Ч. 1, - В.Прохватилов
15:22  Голландцы доставили в Киев крымскую коллекцию скифского золота. РосМИД в очередной раз по-полной обделался
14:00  Зачем Узбекистану и Казахстану французские истребители Rafale. Денег не жалко, нищеброды?
13:52  У исламского экстремизма – светские корни, - Сергей Худиев
13:49  Близ греческого Лесбоса лег на дно следовавший на Украину (с грузом оружия?) "коморский" сухогруз Raptor
13:06  Беженцы как инструмент давления на талибов,- А.Рыбин
13:03  Без нас весной Украине точно капут. Германо-фашисты спешат на помощь, - Der Spiegel
13:02  Рейтинг глав казахстанских региональных департаментов полиции
12:59  КырГКНБ нашло себе занятие: громит притоны с проститутками
12:56  Милей и Зеленский: бесконечность вариаций одного и того же, - Олег Ясинский
12:54  США атакуют мутанты: Дикие суперсвиньи из Канады и ядовитые пчелы из Африки
12:52  Эр-Рияд, Рим и Пусан борются за право принять Всемирную выставку "Экспо-2030"
11:57  На юг через юго-запад. Транспортные загогулины Казахстана, - Н.Кузьмин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Караганде осудили на 6 лет 8 месяцев русского бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Шомполова
19:49 29.11.2023

Бывший боец ЧВК "Вагнер" получил в Казахстане срок за наемничество
29.11.23
Казыбекбийский районный суд города Караганды приговорил гражданина Казахстана к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба суда.

Жителя поселка Топар Карагандинской области (в сообщении он указан, как Ш.) признали виновным по статье 170 части 3 УК Казахстана (Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства).

По данным суда, Ш. в марте текущего года согласился за денежное вознаграждение вступить в "Вагнер" для участия в боевых действиях на территории Украины. В дальнейшем, выехав на территорию России, он вступил в ряды ЧВК и прошел военную подготовку. В конце апреля Ш. был направлен в город Бахмут (Артемовск), где был ранен, комиссован и вернулся на родину.

Издание Press.kz уточняет, что имя осужденного - Алексей Шомполов, он уроженец Красноярского края, но имеет гражданство Казахстана, в ЧВК имел позывной "Зубрак". От "Вагнера" мужчина получил 235 тыс. рублей, которые суд конфисковал. Со слов Шомполова, при заключении контракта в офисе ЧВК, юрист компании заверил, что он "не нарушает законов другой страны, так как в Украине проводится специальная операция по освобождению мирного населения".

Ранее власти Казахстана неоднократно предупреждали о недопустимости участия граждан в конфликтах в других странах, напоминая об уголовной ответственности за наемничество вплоть до 20 лет лишения свободы.

Минувшей весной сообщалось, что Комитет национальной безопасности республики расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан в боях на территории Украины. При этом, ведомство не уточнило, на чьей стороне сражались подозреваемые.

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701276540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Президентом Тоголезской Республики
- Алихан Смаилов предложил расширить Перечень казахстанско-китайских проектов в области индустриализации
- Мы должны сохранить здоровье наших детей - Алихан Смаилов поручил усилить меры по борьбе с корью
- На юг через юго-запад
- Про аэропорты
- Свыше 10 тыс. км автодорог построят и отремонтируют в 2023 году
- Борьба с алкоголизмом "выпала" из фокуса внимания – социолог
- Закупки недропользователей должны работать на страну - Алихан Смаилов об усилении регулирования товарных бирж
- Казахстан принял участие во Второй конференции государств-участников ДЗЯО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  