В Караганде осудили на 6 лет 8 месяцев русского бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Шомполова

19:49 29.11.2023

Бывший боец ЧВК "Вагнер" получил в Казахстане срок за наемничество

29.11.23

Казыбекбийский районный суд города Караганды приговорил гражданина Казахстана к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба суда.



Жителя поселка Топар Карагандинской области (в сообщении он указан, как Ш.) признали виновным по статье 170 части 3 УК Казахстана (Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства).



По данным суда, Ш. в марте текущего года согласился за денежное вознаграждение вступить в "Вагнер" для участия в боевых действиях на территории Украины. В дальнейшем, выехав на территорию России, он вступил в ряды ЧВК и прошел военную подготовку. В конце апреля Ш. был направлен в город Бахмут (Артемовск), где был ранен, комиссован и вернулся на родину.



Издание Press.kz уточняет, что имя осужденного - Алексей Шомполов, он уроженец Красноярского края, но имеет гражданство Казахстана, в ЧВК имел позывной "Зубрак". От "Вагнера" мужчина получил 235 тыс. рублей, которые суд конфисковал. Со слов Шомполова, при заключении контракта в офисе ЧВК, юрист компании заверил, что он "не нарушает законов другой страны, так как в Украине проводится специальная операция по освобождению мирного населения".



Ранее власти Казахстана неоднократно предупреждали о недопустимости участия граждан в конфликтах в других странах, напоминая об уголовной ответственности за наемничество вплоть до 20 лет лишения свободы.



Минувшей весной сообщалось, что Комитет национальной безопасности республики расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан в боях на территории Украины. При этом, ведомство не уточнило, на чьей стороне сражались подозреваемые.