Под грохот орудий: просто бизнес. Рос-олигархня продолжает торговать с Украиной, - И.Веремеев

19:57 29.11.2023 Украина продолжает торговать с Россией



Под грохот орудий: просто бизнес

Как сообщает украинское информационное агентство УНИАН, несмотря на войну с Россией, украинские предприятия и после начала СВО поставляли для министерства обороны РФ запчасти для самолетов и вертолетов. За полтора года войны, с января 2022 по июль 2023, пишет агентство, ссылаясь на данные портала "Важные истории", российская компания "Авиа ФЭД сервис" ввезла запчастей для самолетов и вертолетов на 650 млн руб., причем большая их часть - украинского производства.



Согласно таможенным документам, свидетельствует агентство, российская компания импортировала почти на 120 млн руб. детали для самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", запчасти для вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 млн руб. Также компания закупила примерно на 170 млн продукцию ряда других украинских компаний, в том числе детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор сич".



Помимо этого, авиа-запчасти "Авиа ФЭД сервис" поставляли компании из Франции, США и Великобритании. Основными покупателями российской фирмы выступали министерство обороны РФ, предприятия госкорпорации "Ростех" и президентский специальный летный отряд "Россия".

Из-за санкций, введенных против российской компании еще в 2018 году, поставки в Россию осуществлялись через компанию Linker из ОАЭ. Последняя поставка российской компании со стороны Linker была осуществлена в январе 2023 года. После этого поставки осуществлялись через компанию "Бакайторг1" из Кыргызстана, которая зарегистрирована в апреле 2023 года.



УНИАН, публикуя эту информацию, никак ее не комментирует, не возмущается и не требует тут же привлечь виновных в "вооружении России" к ответственности и отправить их в подвалы СБУ. Отчего бы это? Как видно, кто-то из власть имущих в Киеве нагревал на этом бизнесе руки. Что, в общем-то, не удивительно, учитывая грандиозный размах коррупции на "незалежной".



Однако Украина не только отправляла в Россию запчасти для самолетов, но и до сих пор осуществляет транзит в Европу газа и нефти от "ворога", несмотря на санкции и вопли западных пропагандистов о тотальном отказе от российских энергоресурсов.



Газотранспортная система Украины - вторая в Европе и одна из крупнейших в мире. Именно через Украинскую ССР прокладывались во времена СССР грандиозные нефтепроводы. Без транспортировки российских энергоресурсов эта система тут же "накроется медным тазом", но пока что она функционирует, благодаря "агрессивной" России.



Как сообщил агентству "Царьград" эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, поставки российского природного газа через Украину существенно сократились с началом СВО, но продолжают оставаться весьма крупными. Россия сейчас поставляет около 40 млн кубометров в сутки, а по контракту с конца 2019 года наша страна может прокачивать 110 млн кубометров газа ежесуточно. Нынешние объемы прокачки через украинскую территорию сопоставимы с теми, что идут через Турцию в Европу. По нефти остались поставки через южную ветку нефтепровода "Дружба". Для Венгрии, например, это было до 80% общего национального потребления, в этом году будет где-то 50%.



Но почему Россия вообще продолжает этот транзит, хотя на территории Украины мы проводим СВО? Как считает Станислав Митрахович, для РФ транзит гораздо выгоднее, нежели для нашего противника. Россия зарабатывает деньги на этих поставках, в том числе деньги и на военные цели.



Так что пока нам транзит выгоден. Сокращение этих поставок не убьет Украину. Основную часть средств Киев все равно сегодня получает от Запада, поэтому это не так принципиально, утверждает аналитик.



Кроме того, имеет значение еще и другое. России важна ее репутация на мировом рынке, чтоб нас не обвинили в том, что мы не выполняем собственные контракты. Причем мы работаем на репутацию больше не перед Западом, а перед глобальным Югом. Это тоже одна из причин сохранения поставок.



Как известно, в апреле 2022 г. киевские власти ввели против нашей страны полное торговое эмбарго, запрещающее ввоз на территорию Украины любых товаров из РФ. Но это – на бумаге, а на деле товарооборот между двумя странами где-то и увеличился.



В декабре прошлого года Государственная таможенная служба Украины опубликовала данные об объемах внешней торговли за 11 месяцев 2022 г. По объему экспорта Россия, - да, опустилась на двадцатую строчку и имеет показатель в $476,05 млн. А вот что касается импорта, то тут наша страна находится на шестой позиции, уступая лишь Китаю, Польше, Германии, Турции и США. Все это благодаря тому, что с начала года сумма ввезенных на территорию Украины товаров из РФ составила $1,57 млрд.



Почти треть российского экспорта на Украину составлял каменный уголь и антрацит. Его в 2022 г. наша страна поставила на сумму $431,08 млн. Еще на $75,78 млн было ввезено кокса, полукокса и ретортного угля. И это притом что кокс и антрацит играют ключевую роль в выплавке чугуна и стали, которые активно используются украинской военной машиной.



Мало того, в 2022 г. Россия стала одним из главных поставщиков на Украину углеродистой стали. Сюда относятся полуфабрикаты ($3,52 млн), плоский прокат ($5,25 млн), стальные бруски и прутья ($7,313 млн) и много чего еще. Общая сумма импорта из РФ одной только углеродистой стали составила больше $28,2 млн. Справедливости ради нужно отметить, что тут "украинские партнеры" отправили в Россию еще больше стали. Вся сумма экспорта этого металла в нашу страну за 2022 г. составила больше $56 млн.



Продолжается торговля цветными металлами. Судя по отчету украинской Таможенной службы, в "незалежную" наша страна поставляет медь, никель, алюминий, вольфрам, свинец, кобальт, бериллий, хром, ванадий и т.п.



В 2022 г. наши атомщики не стали нарушать свои контрактные обязательства, поставив на Украину топлива и оборудования на $34,1 млн.

Есть в отчете украинских таможенников и такая статья импорта как "Вагоны для перевозки грузов". Россия и Белоруссия поставили этой продукции на $3,66 млн и $3,58 млн соответственно. Также наша страна продает для нужд украинской железной дороги запчасти, экспортировав их на сумму в $1,76 млн. Согласно опубликованным данным, сумма ввезенных из РФ на Украину запчастей к летательным аппаратам в 2022 г. составила $804 тыс.



Следует отметить, что эти цифры - лишь официальный товарооборот. И можно только догадываться, какой объем российского газа, нефти и нефтепродуктов получает Украина путем "серых" и реверсных поставок. Это же касается и другой продукции, ввозимой на территорию "незалежной" через Беларусь, Казахстан, Грузию, Польшу, Латвию и многие другие страны.



В целом объем взаимной торговли Украины и России по итогам 2022 года составил 6,031 млрд долларов. Экспорт России на Украину - 5,5 млрд долларов, а импорт - 475 млн долларов. Положительное сальдо для России составило 5,079 млрд долларов. По итогам 2021 года Украина и Россия наторговали на 12,28 млрд долларов. Таким образом, товарооборот снизился в 2 раза, экспорт из России на Украину - в 1,4 раза, а импорт из Украины - в 9 раз. Но в этих данных нет ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, а учитываются лишь те регионы, которые киевская власть фактически контролирует.



Если отбросить эмоции, то с нашей стороны это - сугубо прагматичный подход, торгуем, потому что пока нам это выгодно. Такой подход Москвы к торговле и экономическому взаимодействию с Киевом уже принес России 24,2 млрд долларов (транзит газа, нефти и экспорт). Украина же соответственно получила 1,7 млрд долларов.



Хотя Киев и называет Россию агрессором, от российских денег, уплачиваемых за транзит, Украина не отказывается, заявил недавно президент РФ Владимир Путин на форуме Валдай, отметив, что мы продолжаем транзит, поскольку выполняем контракты перед получателями в Европе.

"Поставки, - сказал он, - продолжаются, в том числе через территорию Украины. Мы же транзитируем через территорию Украины. И платим деньги за этот транзит, так, на минуточку. Я уже говорил об этом. Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие-рассякие, плохие, но деньги, судя по всему, не пахнут, деньги получают за транзит с удовольствием", - сказал Путин.



Действующий контракт на транзит российского газа через Украину в Европу "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в 2019 году. По его условиям "Газпром" должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб.м газа в 2020-2024 годах. Но, как заявил в августе министр энергетики "незалежной" Герман Галущенко, Украина не будет вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. И что тогда?



А это будет, зависит вовсе не от того, что сказал министр киевской хунты, а от того, когда Россия завершит СВО, выполнив все поставленные задачи по денацификации и демилитаризации Украины. Вот тогда и можно будет говорить о перспективах возобновления полноценной торговли.



Игорь Веремеев

29.11.2023 Источник - столетие

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