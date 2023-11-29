США: война миров. Американцев ожидают одни из самых необычных и сложных выборов в истории страны

19:59 29.11.2023 США: война миров.

Американцев ожидают одни из самых необычных и сложных выборов в истории страны

Святослав Князев

29.11.2023



На страницах испанского издания EL MUNDO вышел весьма примечательный материал о грядущих президентских выборах в Соединенных Штатах. Его авторы констатировали, что в следующем году американцев, судя по всему, ждет уникальная ситуация, когда за пост главы государства будут бороться два человека, которые уже занимали президентское кресло. Причем один из них и сейчас является хозяином Белого дома.



Как отмечает EL MUNDO, предвыборная гонка 2024 года станет столкновением двух антагонистических миров. Журналисты подчеркивают, что пиарщики часто называют выборы в США "историческими" из маркетинговых соображений - чтобы мобилизовать свой электорат пугающими прогнозами относительно перспектив победы оппонента. Однако в этот раз все действительно достаточно серьезно. Победа Джо Байдена на прошлых выборах президента уже привела Соединенные Штаты к беспрецедентному институциональному кризису со времен Гражданской войны 1861-1865 годов и к штурму Капитолия. Теперь есть все шансы на то, что это противостояние обострится еще сильнее.



Однако под конец материала журналисты либеральной EL MUNDO тушуются и сводят свою громкую заявку к рассуждениям о том, что экс-президент США Дональд Трамп - якобы радикал и ультранационалист, а Байден - левоцентрист, отстаивающий принципы политической преемственности в Соединенных Штатах. Что, конечно же, не соответствует действительности.



Для того, чтобы объявить "радикалом" миллиардера-застройщика Трампа, проводившего достаточно традиционную политику на посту президента США, нужно переписать само значение слова "радикал" в словарях. Да и в принципе, Трамп в своих взглядах - даже либеральнее того, что всего пару-тройку десятилетий назад считалось общественной нормой в Соединенных Штатах. После его прихода к власти в США, вопреки прогнозам сторонников демократов, практически не произошло отката в вопросе прав ЛГБТ-сообщества (все свелось к "косметическим" мерам вроде удаления радужных флагов со зданий посольств), сохранилось финансирование международных программ по "поддержке демократии", и официальный Вашингтон даже не подумал всерьез испортить отношения с Евросоюзом. Если уж на то пошло, Трамп был сторонником закрепления условной "нормальности" в американской политике с учетом особенностей исторического момента.



Напротив, элиты, контролирующие Демпартию, куда радикальнее, и всегда готовы, если понадобится, сжечь США в огне мировой либеральной революции.



В годы президентства Барака Обамы и Джо Байдена в Штатах произошли реформы, фактически обрушившие для местного населения привычный миропорядок, и легализованные в общественном сознании мощной волной пиара.



Так, 26 июня 2015 года Верховный суд США официально легализовал на всей территории страны однополые браки, несмотря на то, что в 13 штатах они были запрещены конституциями, а в большинстве остальных - были узаконены под давлением Вашингтона в период президентства Обамы вопреки воле местных жителей. В 2014 году Обама в обход конгресса запустил миграционную реформу, позволившую нескольким миллионам нелегальных мигрантов узаконить свое пребывание на территории США. Байден же фактически объявил продвижение интересов ЛГБТ частью внешнеполитической стратегии официального Вашингтона и ключевым "признаком" демократичности того или иного политического режима. При нем начались масштабные гонения на традиционные искусство и науку, как на проявления "белого превосходства", а меньшинства официально получили преимущество при поступлении в вузы и устройстве на работу. Наличие среди героев фильмов представителей расовых или сексуальных меньшинств де-факто превратилось в один из ключевых критериев присвоения престижных премий в сфере киноиндустрии. Если перед вступлением Барака Обамы на пост президента большинство американцев открыто говорили в ходе соцопросов о своем негативном отношении к так называемому ЛГБТ-сообществу, то на сегодняшний день 7,2% американцев относят себя к секс-меньшинствам (среди молодежи - около трети), а 82% - осуждают "дискриминацию" ЛГБТ.



В 2020 году, на фоне подготовки к президентским выборам в США, воспользовавшись гибелью афроамериканца-уголовника Джорджа Флойда, либеральные общественно-политические объединения инспирировали массовые беспорядки и продвинули с помощью СМИ и соцсетей идею о существовании среди белых американцев так называемого системного расизма. Исходя из этого, любой гражданин США с белой кожей считается по умолчанию виновными во всех притеснениях, которым столетиям назад подвергались темнокожие.



Причем реальное положение вещей в худших традициях постмодернизма в этом процессе не играет никакой роли. Например, в штате Калифорния, где никогда не было рабства, планируются "компенсационные" выплаты темнокожим без каких-либо скидок на личность. Никто не задумывается, например, над тем, что одним из первых владельцев рабов на территории современных США был афроамериканец Энтони Джонсон, а в 1850 году в Штатах насчитывались 3 726 рабовладельцев африканского происхождения. В то же самое время среди белокожего населения Северной Америки было немало аболиционистов, боровшихся с рабством и жертвовавших ради этого силами, деньгами, репутацией, а иногда и жизнью. Свыше 2 млн человек воевали в годы Гражданской войны в армии "северян". Из них почти 600 тыс. погибли или пропали без вести. Несмотря на это, в наши дни потомок погибшего где-нибудь под Атлантой офицера-аболициониста официально признан "угнетателем" и должен из своих налогов выплачивать пособие прапраправнуку темнокожего рабовладельца, до смерти забивавшего кнутом на своей плантации людей одной с ним расы. А еще потомок того же самого рабовладельца может остановить потомка погибшего аболициониста на улице и заставить его целовать себе ноги. Это, конечно, не имеет ничего общего не то что со справедливостью, но даже со здравым смыслом. Но ничего такого и не нужно американским элитам. Им необходим символический постмодернистский перформанс для использования в борьбе за власть и при перераспределении денежных потоков. И в этом смысле у них все прекрасно получается.



Еще один специфический сюжет в деятельности американских либеральных сил связан с религией. Благодаря деятельности президентов-демократов доля латиноамериканцев в населении США за последние пару десятилетия выросла более чем в два раза и составила около 19%. С учетом этого фактора, логично было бы ожидать "католизации" Соединенных Штатов. Но на практике происходит строго противоположный процесс.



Социологи утверждают, что христианство стремительно теряет свои позиции в американском обществе. В 2020-е годы христианами себя считали 64% жителей Соединенных Штатов. При сохранении существующих тенденций уже через 40-50 лет их останется не более 35%. Причем с "активными" прихожанами дело обстоит гораздо хуже.



Если в 1999 году осознанно верили в Бога и более ли менее регулярно посещали какие-либо культовые сооружения 70% жителей США, то сегодня - 47.



В 1980-е-1990-е годы американские консерваторы наивно жаловались на то, что "приезжие" не хотят становиться частью содержимого "большого плавильного котла", формирующего единую идентификацию граждан США. Теперь их мечта свершилась, но принесло ли это им облегчение? Выходцы из латиноамериканских стран после пересечения границы Соединенных Штатов и выпадения из социумов, имеющих многие признаки традиционных, теряют привычные для них общественные регуляторы (от посещения церкви до осуждения со стороны соседей). Однако правовая культура, которой так долго гордились на Западе, не выглядит привлекательно в их глазах. Банды темнокожих, безнаказанно грабящие магазины, и толпы наркоманов, валяющихся на улицах, порождают пьянящую атмосферу вседозволенности. Образовавшийся в душах приезжих вакуум заполняется примитивной поп-культурой либо постмодернистскими разновидностями бандитского оккультизма.



До поры до времени стратегия американских либеральных элит, замешанная на создании у населения США искусственного чувства вины перед меньшинствами и на порождении ощущения гедонистической вседозволенности, работала.



Дополнительным доводом в пользу голосования за Демпартию было использование псевдолевой риторики в части касающейся продвижения мер социальной поддержке беднейших слоев населения. Однако при Байдене начало происходить то, чего следовало было давно ожидать. Вот уже третий год в США падают реальные доходы населения.



Медианный доход домохозяйства в Соединенных Штатах в прошлом году снизился на 2,3% в реальном выражении, а падение за три года в целом составило 4,7%. И это данные Бюро переписей населения США. Источник - официальнее некуда.



Еще одна проблема, которая очень сильно беспокоит американцев, - это безопасность. Согласно данным Ассоциации руководителей полиции США, количество убийств в крупных городах выросло на две пятых в период с 2019 по 2022 год. Более 75% американцев считают преступления с применением насилия серьезной проблемой. Судя по разговорам в соцсетях, многие из граждан США уже даже не считают нужным обращаться в полицию из-за уличного ограбления или "разутой" машины. Исходя из новых либеральных концепций, преступники массово оказываются на свободе благодаря сделкам со следствием и обещаниями "исправиться".



В 2020 году либеральные медиа и лидеры общественного мнения смогли существенно дискредитировать Дональда Трампа, однако теперь под влиянием объективных факторов ситуация меняется буквально на глазах.



Согласно результатам социологического исследования, проведенного YouGov, 73% американцев считают, что дела в их стране идут плохо.



По данным опроса, сделанного по заказу газеты Financial Times, только 14% американских избирателей считают, что их финансовое положение улучшилось при Байдене. Более половины утверждают, что их благосостояние ухудшилось. 65 % заявили, что они сократили второстепенные расходы, такие как отдых или питание вне дома, а 52% заявили, что сократили расходы на еду или другие предметы первой необходимости. Почти 70 % полагают, что экономическая политика Байдена либо нанесла ущерб экономике США , либо не оказала никакого позитивного влияния. При этом, 33% утверждают, что политика президента "причинила большой вред экономике".



"Экономические показатели президента могут подорвать его перспективы на переизбрание", - констатирует FT.



Согласно исследованию, проведенному по заказу CNN, 49% американцев хотят видеть президентом Дональда Трампа, и лишь 45% - Джо Байдена.



"Шансы Байдена на переизбрание снижаются из-за крайне негативных рейтингов одобрения, стойкого ощущения того, что дела в Соединенных Штатах идут плохо, снижения поддержки среди ключевых групп избирателей и широко распространенного ощущения, что он не подходит для этой должности", - утверждает CNN.



Другие соцопросы показывают примерно сопоставимые результаты. Часть социологов утверждают, что популярность Трампа уже даже перевалила за отметку в 50%.



Исследование, проведенное NYT совместно с Колледжем Сиены, показало, что Трамп уверенно опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов, играющих на выборах в США роль "золотой акции": Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.



"Партия демократов должна опасаться не только этих итогов опроса, но и конкретных слабостей Байдена в политике и личных качествах", - говорится в материале, вышедшем на страницах газеты Politico.



Как пишет Wall Street Journal, жители США теперь оценили меры по поддержке населения, которые Трамп предпринимал, находясь в президентском кресле. Социологи констатируют снижение рейтинга Байдена даже среди темнокожих и латиноамериканцев - ядерного электората демократов.



Результаты опросов, несомненно, вызывают ярость у руководства Демпартии, и стоящих у него за спиной либеральных бизнес-элит. Жесткая пропагандистская игра против республиканцев уже началась. The Economist назвал Трампа самой большой угрозой для мира в 2024 году, а предвыборный штаб Байдена, чтобы повысить политическую активность молодежи, даже рассматривает возможность начала открытой работы в TikTok - на видеоресурсе, вызывающем стойкую аллергию у американского истеблишмента из-за своего китайского происхождения. Это очень серьезная жертва.



По мере приближения выборов, количество грязи в общественном пространстве будут расти. Главным инструментов политической борьбы для демократов в решающий момент могут стать изменения, внесенные ими в избирательное законодательство - в частности, предоставление возможности голосовать мигрантам без предъявление мало-мальски надежных документов и подкуп избирателей.



При этом, любая проигравшая сторона будет пытаться оспорить результаты волеизъявления. И если разница в результатах будет невелика, нельзя исключать даже столкновений, способных перерасти в гражданскую войну. Во всяком случае, об этом в последнее время все чаще говорят эксперты.



Конечно, даже если президентом США станет Трамп или еще кто-либо из республиканцев (например, Рон Десантис), это не сделает российско-американские отношения теплыми и дружественными. Буквально на днях глава республиканцев Сената США Митч Макконелл в интервью Fox News прямым текстом назвал Россию, Китай и Иран "новой осью зла".



"Это чрезвычайная ситуация, что мы имеем дело с осью зла - Китаем, Россией, Ираном - потому что это непосредственная угроза Соединенным Штатам. Во многих отношениях мир сегодня находится под большей угрозой, чем когда-либо при моей жизни", - заявил он.



Однако у потенциального республиканского руководства Штатов все же будет, как минимум две положительных черты, - политический прагматизм и национальный инстинкт самосохранения.



Для республиканцев Америка - самоцель, а для демократов - топливо для построения антиутопического "Дивного нового мира". Либеральные политики говорят об "американской исключительности", однако эта исключительность для них - именно производная от "прогрессистских" ценностей и способности разносить их по миру с использованием мощных военно-политических инструментов США.



В отличие от демократов, погрязших в постмодернистской фата-моргане и мечтающих о мировом господстве, республиканцы не полностью утратили способности называть черное черным, а белое - белым (хотя бы про себя), и поэтому они относительно договороспособны - как для России, так и для других суверенных государств.



Победа же демократов будет означать новую спираль разрушения любых традиционных ценностей и построения "матрицы" для атомарных индивидов, лишенных свободы воли, везде, куда сможет дотянуться американское руководство. Апеллировать при общении с ними к каким-то нормам, договоренностям или здравому смыслу - бесполезно.



Сказать со стопроцентной уверенностью, кто победит в 2024 году, нельзя. Поэтому, в любом случае, нам необходимо держать порох сухим, и быть морально готовыми к любому исходу. А американским избирателям хотелось бы пожелать из двух зол выбрать все-таки меньшее.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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