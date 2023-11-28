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Южно-Казахстанское село Жетыген решено переделать в город
22:08 29.11.2023

Новый город в Алматинской области: как сейчас выглядит село Жетыген и почему хотят изменить его статус

Село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название Алатау. Новость об этом появилась в середине ноября в опубликованном проекте указа президента.



Корреспондент Zakon.kz решил поехать в Жетыген, чтобы рассказать и показать, как сейчас живется жителям в небольшом селе на юге Казахстана и что они думают о его преобразовании в город.

Село Жетыген находится в 47 км к северу от Алматы. Территориально оно относится к Илийскому району Алматинской области. Сегодня здесь проживает 25 тыс. человек.

По старой памяти жители называют Жетыген – Николаевка. Такое название село носило до 1993 года. Однако с обретением статуса города село может получить новое название – Алатау.

"В целом этот процесс закономерен, потому что задолго до этого планировалось, что будет большое развитие в направлении Конаева. Непосредственно сейчас этот процесс подходит к логическому продолжению собразованием нового города с проектным названием Алатау, который будет включать в себя несколько населенных пунктов. Мы думаем, что изменение статуса нашего округа даст дополнительный толчок для дальнейшего развития. Потому что в связи с этим будет планироваться привлечение больших инвестиций, появятся новые проекты, которые непосредственно будут решать проблемы, волнующие население", – рассказал нашему корреспонденту аким Жетыгенского сельского округа Нурлан Абилев.

По его словам, в Жетыгенский сельский округ входит четыре села: Жанаарна, Енбек, Куйган и сам Жетыген. Когда они объединятся, общая численность населения будет составлять 50 тыс. человек.

К нашему удивлению, для села здесь достаточно неплохие дороги и инфраструктура. Из значимых соцобъектов есть небольшой вокзал, детские сады, школы, сельская больница, церковь, мечеть и даже аэродром.

Аким Нурлан Абилев провел нам небольшую экскурсию по Жетыгену и в первую очередь мы поехали в одну из школ.

Это самая большая школа в поселке, в прошлом году здесь провели капитальный ремонт внутри и снаружи, заменили кровлю.

"В самом Жетыгене три средние школы, пока они нас полностью обеспечивают. Проблема пока остается в селе Енбек, там в рамках программы "Комфортная школа" в этом году начали строить среднюю школу на 600 мест", – объяснил аким Жетыгенского сельского округа.

В целом во всех школах округа двухсменное обучение, в одном классе учатся от 20 до 30 человек.

С детскими садами здесь проблем нет, только в одном Жетыгене пять дошкольных организаций – есть среди них и частные, и государственные.

А вот больница всего одна, об этом не раз упоминали местные жители.

Аким Нурлан Абилев отметил, что в Жетыгенском округе уже запланировано строительство сельской больницы с поликлиникой. Более того, выделен земельный участок, готова проектно-сметная документация, дело осталось за финансированием.

Также в следующем году в селах Енбек и Жанаарна начнут строить фельдшерско-акушерские пункты.

В целом жители, с которыми нам удалось побеседовать, очень положительно отнеслись к новости о том, что Жетыген в будущем может стать городом.

"Я живу здесь с 1979 года. Наш поселок хороший, люди добрые, а главное дружные. Я и мои родные очень обрадовались, что Жетыген станет городом. Это будет уже новый уровень, появятся школы, больницы, заводы. Также очень хотелось бы, чтобы здесь построили Дом культуры, а то молодежи некуда ходить", – рассказал житель Жетыгена Минизбек.

Глава сельского округа уточнил, что жители давно просили построить Дом культуры в Жетыгене. Акимат уже даже выделил земельный участок, сейчас готовится ПСД, когда пройдет экспертиза проекта, будет решаться вопрос о дальнейшем строительстве.

Одна из важных проблем, на которую неоднократно указывали жители Жетыгена – это отсутствие работы. В основном местное население здесь занимается скотоводством, выращивают бахчевые культуры, а вот для молодежи особо работы нет.

"Из-за того, что не хватает работы, многим приходится ездить на заработки в Алматы. Допустим, мне приходится вставать в 4:30, в 5:30 я уже иду на автобусную остановку, чтобы к 7:00 добраться до города. То есть 2,5 часа у меня уходит только на дорогу в один конец. Поэтому хотелось бы, чтобы автобусы ездили в город чаще", – отметила Светлана.

По словам женщины, если бы в Жетыгене открыли новые предприятия, то многие жители работали бы в поселке, не выезжая в Алматы.

Аким подчеркнул, что такая проблема есть у всех пригородных населенных пунктов.

"Я думаю, что принятое решение по преобразованию нашего округа в город, поможет решить эту проблему. Потому что дальше наше село будет целенаправленно и кластерно развиваться. И для живущего здесь населения это будет большим подспорьем. Поэтому в первую очередь мы будем создавать рабочие места, заниматься строительством социнфраструктуры, чтобы жители могли пользоваться всеми услугам здесь, не уезжая в Алматы", – заявил Нурлан Абилев.

Он отметил, что вопрос понемногу уже решается. К примеру, недавно в Жетыгене построили птицефабрику, а летом здесь появился транспортно-логистический центр, благодаря чему часть населения получила работу.

Транспортно-логистический центр "Жетыген" открыли в июне 2023 года. Он играет важную роль в региональном и международном транспортном сообщении и будет способствовать развитию грузопотоков со странами Центральной Азии и Китаем.

Это долгосрочный проект, который поделили на три этапа. На полную мощность ТЛЦ будет работать с 2027 года.

"В целом мы планируем трудоустроить 200 человек. Сейчас здесь работают уже порядка 50 человек, в основном это местное население", – рассказал представитель центра.

А вот жительница Жетыгена Гульбахрам считает, что тот, кто хочет чем-то заниматься, обязательно найдет работу, несмотря на то, где он живет – в городе или небольшом селе.

Попросили жители обратить внимание местных властей и на проблему с поливной водой. По словам нескольких крестьян, особенно остро нехватка воды ощущается летом.

"Эта проблема решается. Мы уже провели ремонт оросительных сетей. По самой географии и расположению округа получилось так, что Жетыген находится в самом конце цепочки распределения поливной воды. В связи с этим возникает нехватка, но в целом вода есть", – ответил аким Жетыгенского сельского округа Нурлан Абилев.

По словам акима, за один день эта проблема не решится. Однако сейчас руководство района и области уделяют этому вопросу большое внимание.

"Мы планируем строить новые оросительные сети, проведем реконструкцию старых, чтобы полностью обеспечит поливной водой крестьянские хозяйства. Также мы рассматриваем вариант капельного орошения. Во-первых, это экономно, а во-вторых, сами крестьяне смогут регулировать поступление воды на своих наделах. Использование влагосберегающих технологий однозначно даст положительный результат", – заверил аким.

Ну а пока проект о новом статусе села Жетыген рассматривают и обсуждают на публичных слушаниях, местные жители радуются и ждут, когда же небольшой поселок на юге страны станет городом.

Тамила Языкова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701284880


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