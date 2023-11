На Украине вспыхнула политическая война. Расклад не в пользу Зеленского, - The Economist

00:19 30.11.2023 The Economist

Великобритания



Россия намерена воспользоваться политическим расколом на Украине

The Economist: часть окружения Зеленского согласна с мнением главкома Залужного



Рейтинги Зеленского резко падают, при этом влияние Залужного заметно растет, пишет The Economist. На Украине идет междоусобная политическая война. И, как показывают опросы, в случае выборов президент рискует проиграть главкому.



Политическая борьба вернулась, а вот вооруженная ни к чему не привела.



Предложение стать заместителем министра культуры не должно было вызвать никаких сомнений. Будучи главой Украинского института национальной памяти, Антон Дробович имел определенный опыт. На протяжении многих месяцев он действовал на самых опасных участках украинского контрнаступления в Запорожской области или лечился от серьезных ран в госпитале.



Дробович не стал наотрез отказываться от поступившего предложения, но его представлений о политической атмосфере в Киеве оказалось достаточно, чтобы усомниться. Переживет ли он возобновившиеся идеологические распри, брифинги и бюрократические баталии? Он решил вернуться в свое штурмовое подразделение. "Я понял, что для меня есть более важная работа на передовой", – сказал Дробович.



Дробович – один из многих украинцев, живущих в двух совершенно разных мирах. Это мир мрачных реалий окопного конфликта и мир все более яростных политических игрищ в Киеве.



Когда Россия в феврале 2022 года начала военную операцию, состязательная политика отошла на задний план. Когда в конце года угроза существованию Украины ослабла, она вернулась.



Депутат от оппозиции Ярослав Железняк говорит, что по фундаментальным вопросам национальной безопасности по-прежнему существует "общее согласие".



Но другой известный депутат из партии президента отмечает, что из-за междоусобной борьбы Украина уже стала "нестабильной". Ошибки допускают "все стороны". Президент пытается добиться "централизации принятия решений" и "подавить инакомыслие", однако его усилия дают прямо противоположный результат.



Трещины появились не только на политической сцене, но и во взаимоотношениях между военным командованием и политическим руководством. Насколько известно, отношения между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным ужасные. Первые сообщения о возникших между ними разногласиях появились летом прошлого года.



А недавно генерал дал откровенное интервью изданию The Economist, объявив, что военные действия на Украине зашли в тупик. Так о конфликте между ними стало известно всем. Зеленский дал публичную отповедь генералу за его сенсационные высказывания. Давая позже интервью, президент предупредил Залужного, чтобы тот занимался военными делами, а не политикой.



Высокопоставленный источник из правительства назвал открытый конфликт в руководстве предсказуемым результатом застопорившейся контрнаступательной операции, которая "пошла не по плану". Этот источник сказал, что со стороны Залужного было неразумно противоречить более оптимистичной официальной позиции президента. Но спорить со здравыми выводами генерала в правительстве захотят очень немногие. Сейчас начались поиски виноватых и ответственных за провал наступления: "Политики говорят, что генералы – дурни с советским образованием. А генералы говорят, что политики сами дурни, любящие постоянно вмешиваться. У победы много отцов, но никто не хочет отвечать за безвыходное положение на фронте".



Еще один важный фактор – это уголовное расследование по вопросу обороны на юге Украины. Именно там российские войска в феврале-марте 2022 года сумели быстро одержать исключительно важную победу, за несколько недель открыв новый сухопутный коридор в Крым. Пророссийски настроенные украинцы помогли им с наступлением. Мосты не взрывались, хотя должны были. Армия была слабо подготовлена. Согласно имеющейся информации Залужный сейчас проходит по делу в качестве свидетеля. Но все может измениться и перерасти в нечто более серьезное. Союзники говорят, что возможность уголовного преследования должна удержать его в узде. Однако источник из генерального штаба заявляет, что сотрудничество генерала со средствами массовой информации стало для него чем-то вроде страхового полиса.



Залужный ничего не говорит о своих политических амбициях, а его немногочисленные шаги на политической сцене никак нельзя назвать искусными и умелыми. Но это не значит, что он не представляет никакой опасности для Зеленского. Президент, который еще в 2019 году был комедийным актером, знает, насколько быстро украинское общество и создает себе лидеров, и избавляется от них. Внутренние опросы, с которыми ознакомились журналисты The Economist, говорят о том, что президент, которого одно время превозносили за вклад в защиту страны, запятнал свою репутацию коррупционными скандалами в правительстве, а курс, которым следует страна, вызывает растущую озабоченность. Ноябрьские цифры указывают на то, что уровень доверия к президенту упал до 32 процентов, и это в два раза меньше, чем степень доверия к генералу Залужному (70 процентов). Рейтинги главного украинского разведчика Кирилла Буданова тоже выше, чем у Зеленского, и составляет 45 процентов.



Данные того же опроса говорят о том, что если Зеленский вступит в предвыборную гонку с Залужным, то президентские выборы он проиграет. Украинское общество вряд ли будет приветствовать ничем не спровоцированное соперничество. Сегодня восемь из 10 украинцев против самой идеи проведения выборов, которые должны состояться в марте будущего года. Президент тоже исключил возможность их проведения, сославшись на военное положение. Однако тенденция к понижению рейтингов Зеленского может заставить его передумать. Российская пропаганда, несомненно, поднимет хай, если выборы не состоятся.



Источники в украинской разведке говорят, что Москва уже пытается воспользоваться возникшей напряженностью и амбициями руководителей. Пресс-секретарь главного управления разведки Украины Андрей Черняк говорит о наличии свидетельств того, что у России новая стратегия, предназначенная для электората. Во-первых, она стремится укрепить поддержку российской власти в стране, во-вторых, подорвать доверие к Западу, а в-третьих, усилить недовольство людей на Украине. Есть отдельная кампания дезинформации для украинских солдат, говорит он. Русские показывают поддельные видеоролики, в которых командиры различного уровня призывают своих подчиненных сдаваться в плен (фейковая информация, в реальности на Украине число дезертиров, сдающихся в плен и уклонистов, согласно данным тех же западных СМИ, непрерывно растет. – Прим. ИноСМИ.). "На поле боя Россия не сумела добиться того, что ей нужно, но здесь она добивается реальных успехов", – заявил Черняк.



Высокопоставленный источник из правительства предполагает, что влияние российской пропаганды обусловлено наличием материала, на котором можно сыграть. Он признает, что коррупция в стране существует. Управление зачастую неэффективно. Украина не смогла полностью перевести свою экономику на военные рельсы. Но, если президента заставят уйти, выиграет от этого одна только Россия. "Некоторые наши политики не очень-то беспокоятся по поводу российской угрозы, и это меня злит. Они думают, что смогут побороться за власть, убрать Зеленского, и никаких последствий не будет". По словам этого источника, украинские спецслужбы с началом боевых действий весьма эффективно уничтожили почти все рычаги российского влияния. Сейчас наиболее эффективным рычагом являются "сами украинцы".



На фронте обстановка для России складывается довольно удачно. Она практически решила проблему нехватки живой силы. Украина, напротив, не может провести мобилизацию населения. Военное командование набирает так мало людей, что их едва хватает для восполнения естественных потерь на передовой. Если в начале конфликта большинство мобилизованных знало, за что они сражаются, то теперь мало кто из новобранцев хочет воевать. Выполнять планы по набору становится все сложнее. Политическая напряженность вряд ли будет содействовать процессу призыва.



Сомнения по поводу хода конфликта внутри страны и за рубежом начинают просачиваться на линию фронта. Пока они не повлияли существенно на поведение военнослужащих и на их боевой дух. Но это пока. "Находящимся под огнем людям наплевать, поссорился Залужный с Зеленским или нет", – сказал один командир.



Дробович с ним согласен. Когда он беседует со своими товарищами, никто не говорит, что надо идти на Киев и "наводить порядок в политике". Все говорят только о том, как выжить. "Это заставляет нас сражаться вне зависимости от того, что происходит в Киеве или в Вашингтоне", – говорит Дробович. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701292740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Президентом Тоголезской Республики

- Алихан Смаилов предложил расширить Перечень казахстанско-китайских проектов в области индустриализации

- Мы должны сохранить здоровье наших детей - Алихан Смаилов поручил усилить меры по борьбе с корью

- На юг через юго-запад

- Про аэропорты

- Свыше 10 тыс. км автодорог построят и отремонтируют в 2023 году

- Борьба с алкоголизмом "выпала" из фокуса внимания – социолог

- Закупки недропользователей должны работать на страну - Алихан Смаилов об усилении регулирования товарных бирж

- Казахстан принял участие во Второй конференции государств-участников ДЗЯО