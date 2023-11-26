 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уральское сознание. Грядет великий проект "Очищение" России, - Александр Проханов
00:20 30.11.2023

грядет великий проект "Очищение"​​​​​​​, когда спасенное и построенное нами Государство Российское переживет преображение
Александр Проханов
26.11.23

Величие государства - это плод усилий всех русских земель. Каждая русская земля - это река или ручей, вливающие свою чудотворную влагу в чашу русского величия. Каждая земля плодоносит, в каждой земле происходили деяния, строившие Государство Российское. В каждой земле рождались русские чудотворцы, русские подвижники и герои. Каждая земля своими реками, лесами, проселочными дорогами, великими трактами и путями, своими городами и монастырями плодоносит. И эти плоды, добытые в великих радениях, земли сносят своему государству, которое принимает их и взрастает к величию.

Каждая русская земля, каждый проживающий на ней народ неповторим и драгоценен. Каждый несет над собой свод русской государственности, свод великого русского храма, свод Русской Мечты.

Уральские коды

В уральском сознании присутствуют все русские коды. Код "Взыскание" определил появление русского Урала, ибо на Урал пришли русские очарованные странники, путешественники за три моря, мечтатели, которым грезилась обетованная земля.

Верхотурье с его Кремлем было вратами, через которые русский люд двигался за Урал. И освоение Сибири вплоть до Тихого океана начиналось с Урала. Эта русская подвижность, склонность к перемещению, к познанию таинственного, к освоению неведомого - все это связано с Уралом.

Но, выискивая в далях пространств, времен обетованную землю, русский человек крепко осел на Урале, закрепился на нем, создал из Урала оплот русскости, оплот государства. Уральский человек очень верен, очень надежен, очень устойчив. Урал - это одно из самых устойчивых мест в России, хребет от Северного полюса до раскаленных азиатских степей, он держит на себе множество русских пространств к западу и востоку от Урала.

Код священного труда приложим к Уралу, как ни к одному другому региону России. Урал столетиями денно и нощно занят огромным надрывным трудом. Он двигает горы, добывает тяжеловесные угли и руды, плавит раскаленные металлы, создает из этих металлов множество изделий. Урал полон заводами. Урал - это огромный завод, промзона России, что растянулась от Северного Ледовитого океана до казахстанских степей.

Но эти заводы строят не только хрупкую электронику, машины или орудия. Они строят государство. Урал полон государствообразующими заводами, такими, как "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Труд уральцев вложен в создание державы из 12 часовых поясов. Урал не просто строитель и созидатель государства, но и его охранитель. Он сберегает государство в минуты, когда ему грозит опасность. Пушки Демидова спасли петровское государство в период шведской войны. Танки, созданные из уральской стали на уральских заводах, отбили немцев от Москвы и дошли до Берлина. Государство в 1941 году откатывалось почти до Урала, уперлось в Урал спиной. И Урал двинул это государство обратно - на запад, привел его к центру Европы.

В недавнее время, когда сходила с ума Болотная площадь и казалось, Государство Российское начинало качаться, с "Уралвагонзавода" прозвучали грозные, отрезвляющие либеральных интеллигентов слова о том, что, если не прекратится бесчинство Болотной площади, Урал придет сюда с изделиями, которые он создает - он придет на броне, вместе с танками.

Код возрождения, пасхального воскрешения. Урал - то место, где нашли свое завершение две великие имперские эры. Романовская империя окончательно угасла, когда в Ипатьевском доме был расстрелян последний русский император - Николай Второй. На Урале родился Ельцин, который погубил Советский Союз и вбил железный кованый гвоздь в гроб великой красной империи. Урал - таинственное, грозное место, где завершились две великие русские эры. В момент, когда они завершились, и наступили пустота и безвременье, в недрах этого безвременья уже существовала молекула нового Государства Российского. Урал есть место, где сходили во гроб великие русские имперские эры, чтобы вновь начать свое пасхальное воскрешение. Русский историк и провидец должен чутко прислушиваться к гулу и трепету уральской земли: здесь, на Урале, случались великие потрясения и следующие за ними великие воскрешения.

Код русского чуда. Когда царь Николай с семьей в роковую ночь спускался по ступеням Ипатьевского дома в подвал, а Юровский доставал револьвер, и пули его револьвера пробивали царское сердце, жизнь царя обрывалась. Но в то же мгновение царь-отреченец превратился в святого. Ипатьевский дом - место, где совершилось чудо преображения потерявшего власть правителя в русского святого. Храм на крови - место, где было явлено это чудо.

В глубинах уральского сознания среди грозных явлений мира сего, великих потрясений, великих строек существует таинственное мерцающее упование на чудо, красоту и божественную тайну. В недрах уральского миросознания цветет божественный каменный цветок, образ красоты, который таится в каждой русской душе, в каждом уральском труднике, будь то рудокоп или работник Белоярской станции на быстрых нейтронах. И эти чудесные, таящиеся в глубинах труда божественные откровения делают труд уральцев по созиданию государства трудом священным, трудом чудесным.

Код общего дела объясняет существование Урала. Государство строится не в одиночку, а всем народом. Золото добывается артелью. Деревянный острог ставится всей казачьей ватагой. Великие заводы - это огромные трудовые коллективы. И Урал - это гигантский трудовой коллектив, в глубинах которого лежит осмысленная цель - создание высшей ценности - Государства Российского. Уральский коллективизм - больше, чем простое сообщество, соединенное трудовой целью. Это своеобразное братство, и можно говорить об уральцах как о сложившемся среди великих трудов и радений человеческом братстве.

Код оборонного сознания. Урал - это гигантский укрепрайон, до которого никогда не доходил враг. Уральское оружие, будь то чугунная пушка или пищаль, скоростной танк или зенитная ракета - они отбивали и отбивают врага. Уральское оружие не только лучшее в мире, оно - святое оружие. Танк т-34 - святой танк. Он станцевал уральскую кадриль в Берлине на куполе имперской канцелярии, он на своей броне принес России священную Победу 1945 года. Он стоит на всех перекрестках русских дорог, как когда-то стояли часовни. И всякий, кто проезжает мимо этого танка, невольно молится на него.

Код "Россия - душа мира". Урал между Европой и Азией является швом этих двух континентов. Урал склепал две половины земли. Урал с Аркаимом, что находится в оконечности южных уральских гор, является прародиной великих цивилизаций - индусской, персидской и германо-европейской. Аркаим - это матка, из которой, как лава, изливались эти народы древности, рождая великие ценности, великие культуры. Эти пуповины и по сей день живы, и из них, из глубин Аркаима выливаются творящие энергии в сегодняшнюю Индию, в Иран, в кичливые европейские народы, что свысока смотрят на Россию, не зная и не ведая, что все они появились из чаши Аркаима, который находится в русских руках.

Все эти коды возводят уральское величие, а оно созидает великое Государство Российское. Уралец - это человек-государственник. Для уральца государство является высшей ценностью, которое он создал и создает, сберегал и продолжает сберегать.

Сегодня Государство Российское переживает новый этап возрождения. Оно движется от великих потрясений к величию. Мы добыли свой суверенитет и отстаиваем его на поле брани. Впереди грядет великий проект "Очищение", когда спасенное и построенное нами Государство Российское переживет преображение. Мы станем защищать себя от скверны и от пороков, мы очистим окраины наших городов, наши леса, нашу русскую Арктику от мусора и черных отходов. Мы очистим наше государственное управление от нерадивцев, мздоимцев, коварных притворщиков, мечтающих вернуть Россию в состояние исторического безвременья. Будем очищать наши души, внимая пастырским проповедям и создавая русскую культуру возрождения, где ценности, которые исповедовали наши прадеды, наши деды и отцы, будут основой для наших детей и внуков в их стремлении к развитию и совершенству.

Источник - завтра
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