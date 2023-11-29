Ликвидация Израиля? Как связаны события на Ближнем Востоке и на Украине, - В.Матузов

00:22 30.11.2023 Ликвидация Израиля?

Как связаны события на Ближнем Востоке и на Украине

Игорь Шишкин Вячеслав Матузов



На вопросы "ЗАВТРА" отвечает дипломат, специалист по Ближнему Востоку Вячеслав МАТУЗОВ.



"ЗАВТРА". Вячеслав Николаевич, сегодня, в связи с обострившимся палестино-израильским конфликтом, все больше экспертов, в том числе зарубежных, начинают говорить о существовании плана, предусматривающего ликвидацию Израиля. Ближневосточной тематикой вы основательно занимаетесь уже 50 лет. С точки зрения вашего опыта, насколько реален такой вариант развития событий?



Вячеслав МАТУЗОВ. Первым на эту тему серьезно заговорил Генри Киссинджер, который предрек уничтожение Израиля в ближайшие годы. Это очень интересная геополитическая игра с далекоидущими целями.



Но я считаю, что Израиль не прекратит свое существование, ведь 126 лет назад на Первом сионистском конгрессе в Швейцарии было решено "заложить краеугольный камень дома, который станет убежищем для еврейского народа". Все это в 1917 году вошло в Декларацию Бальфура, когда Британская империя приняла решение об образовании, как они говорили, "национального очага для еврейского народа" в Палестине. Это их основополагающая цель. Не думаю, что вследствие каких-то текущих политических или военных обстоятельств на Ближнем Востоке или на глобальном уровне такие стратегические цели будут меняться.



Не верю в предсказания ни Киссинджера, ни наших политологов, поддерживающих подобную идею и рассматривающих будущее в соответствии с планами переустройства мира, и прежде всего так называемого Нового Большого Ближнего Востока с его "кровавыми границами". "Кровавые" они потому, что дипломатическим решением изменить там геополитическую конфигурацию, к сожалению, невозможно - только путем большой крови.



А вот то, что сегодня связывают события в Газе с происходящим на Украине, - абсолютно закономерно. Это две части одного большого плана. Только дело здесь не в том, что "закрывается" Израиль и "открывается" новый, как они пишут, "Небесный Иерусалим" в южных районах Украины и в Крыму, что якобы может стать альтернативой Израилю. Я вижу здесь совершенно другую концепцию. Дело в том, что в основе мировой политики лежат не столько экономические и социальные, сколько религиозные факторы. Эти факторы нельзя не учитывать при анализе ситуации в секторе Газа и военных действий Израиля против палестинского населения…



"ЗАВТРА". Кстати, не только в Газе…



Вячеслав МАТУЗОВ. Да, заодно втянуто палестинское население в ряде областей Западного берега. Так, в Наблусе идут боевые действия, хотя для этого нет никаких причин: там нет ХАМАС, Исламского джихада* или каких-либо других палестинских экстремистских структур.



Ближневосточный конфликт находится в прямой связи с украинским. Уже многие израильские политики рассматривают военные действия на Украине как реализацию некоего плана. Это выполнение замысла, звеньями которого стали государственный переворот на Украине 2014 года и смещение Януковича. Даже предыдущее его воцарение - тоже большая провокация, ведь если полукриминальный элемент становится во главе государства, его потом легче сместить. А предыдущие звенья замысла уходят в еще более отдаленные времена - налицо глубокая разработка плана.



Украина является важным фактором глобального переустройства, в основе которого лежат судьбы Иерусалима, мечети Аль-Акса на Храмовой горе - третьей святыни ислама, а также строительство Третьего иудейского храма - храма Соломона. Это, безусловно, религиозная тема. И эта тема - в центре всех происходящих событий.



Это движущий механизм не только для ближневосточного региона, но и для стран Центральной Азии - Афганистана, Пакистана, он захватывает и Индию, и африканский континент. Идет глобальное движение тектонических плит, на которых построен современный мир по итогам Второй мировой войны. ООН с той структурой управления, которую мы сегодня имеем, прерогативы Совета Безопасности, решения и функции Генеральной Ассамблеи, генерального секретаря, международных структур, входящих в систему ООН, - все это сейчас подвергается перестройке и уничтожению.



В Палестине идут бесчеловечные бомбардировки, уничтожаются медицинские учреждения, школы, в том числе международные и принадлежащие Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам - БАПОР. Уже свыше 100 сотрудников ООН там погибли…



"ЗАВТРА". В ООН даже объявили траур по погибшим…



Вячеслав МАТУЗОВ. Поэтому, несмотря на всю видимость челночной дипломатии американцев, которые не вылезают с Ближнего Востока, буквально каждую неделю появляясь то в Израиле, то в Дамаске, то в Багдаде, то в странах Персидского залива, якобы желая приостановить наступление израильской армии, все это - спектакль, которому верить нельзя. Лично я этому не верю по одной простой причине: до сих пор официально не раскрыто, что стоит за проектом "Сделка века", авторами которого были Дональд Трамп, Джаред Кушнер (зять Трампа) и Биньямин Нетаньяху. Этот план США по ближневосточному урегулированию взят на вооружение и нынешней американской администрацией.



В этой связи хочу отметить следующее: вот все удивляются, как израильские разведывательные службы могли проспать мощную атаку ХАМАС?



"ЗАВТРА". И американские, и британские спецслужбы тоже, получается, проспали начало операции…



Вячеслав МАТУЗОВ. Да, хотя они так палестинские территории нашпиговали своей агентурой, что, наверное, даже сны у палестинского руководства могут прочитать. Я убежден в том, что был разыгран сценарий по успешному и хорошо подготовленному вторжению ХАМАС на территорию Израиля.



Дали возможность расстрелять рок-фестиваль, как бы "случайно" проходивший на границе с сектором Газа. Есть данные, что не палестинцы на своих квадроциклах и с РПГ на плече убивали рокеров, а по скопившимся автомобилям палили сверху, с прилетевших к месту вертолетов, бойцы же ХАМАС тогда стреляли только по военным, которые занимались охраной фестиваля. Совершенно очевидно, что все это - хорошо спланированная провокация.



"ЗАВТРА". Для чего она была нужна?



Вячеслав МАТУЗОВ. План "Сделка века" нуждается в оправдании. Поскольку стало ясно, что бескровно выгнать палестинцев из сектора Газа на Синай не удастся, была срежиссирована эта кровавая баня, чтобы на ее основании узаконить ту военную операцию, которую сегодня проводит израильская армия. Надеялись, что мировая общественность отнесется к ней с сочувствием, но не получилось. Потому что в век интернета сложно что-то утаить. Люди увидели, что это спектакль. И задача его одна - выполнение намеченного плана. А он отнюдь не нацелен на уничтожение Израиля. Наоборот, направлен на его укрепление.



Напомню: весной 2001 года премьер-министр Израиля Эхуд Барак и президент США Билл Клинтон уговаривали палестинского лидера Ясира Арафата подписать бумагу, позволяющую реконструировать мечеть Аль-Акса: подвести под мусульманскую святыню мощный искусственный фундамент, поднять мечеть на определенную высоту от земли, чтобы была возможность построить Третий иудейский храм. Вот где узел всего происходящего!



"ЗАВТРА". То есть все это носит религиозный характер.



Вячеслав МАТУЗОВ. Именно так. Я удивляюсь, когда говорят о том, что религия здесь не играет никакой роли. Но где вы, например, найдете среди мусульманских стран чисто светские государства? Практически весь исламский мир строится на религиозных принципах. Коран лежит в основе большинства конституций стран Азии, Африки и Ближнего Востока. В Израиле конституцию заменили Ветхим Заветом и Торой, то есть религиозными писаниями.



С другой стороны, вспомните посещения евангелической церкви рядом с Белым домом Джорджем Бушем - младшим, который говорил: "Я начал войну против Ирака, посоветовавшись с Богом!" И он действительно советовался с епископом того храма. И его отец консультировался. И Дональд Трамп, будучи президентом, зажигал там свечи. На мой взгляд, евангелическая церковь - это иудаизм в христианстве, поэтому она целиком и полностью разделяет концепцию Нового Большого Ближнего Востока, идею реконструкции мечети Аль-Акса, возведения Третьего храма и построения нового Иерусалима на Украине. Поэтому сейчас на территории бывшей УССР мы столкнулись не с украинцами, а с глобальным планом мирового переустройства. Несчастных украинских солдат бросают в так называемый контрнаступ на территории, вошедшие в состав России в соответствии с решением жителей на референдуме, и эти украинские солдаты, умирающие десятками тысяч, на самом деле освобождают от себя Украину для этого "Нового Иерусалима". Но им вбивают в головы, что идет война с В.В. Путиным, с Россией, с империей - все те глупости, на которые они, к великому сожалению, ведутся, - смешивают идеи нацизма и сионизма, получая в результате необандеровщину, воцарившуюся сегодня на Украине.



Но сейчас уже все очевиднее проявляется связка Израиля с украинским необандеровским руководством. Зеленский даже просил принять его в Иерусалиме в знак поддержки Израиля в войне против палестинцев в Газе. Но Нетаньяху воздержался от такого приглашения. Зеленский просто не понимает, что его просьбы не вписываются в планы, разработанные задолго до его прихода к власти на Украине.



По плану "Сделка века" сейчас проходит этап, когда палестинцы и израильтяне делят территорию, когда можно посочувствовать то одним, то другим - в зависимости от настроения собеседников. Но уже запускаются разговоры о том, что из Израиля якобы планируется перевезти на Украину где-то пять-шесть миллионов человек…



"ЗАВТРА". А в Израиле всего около 10 миллионов человек проживает…



Вячеслав МАТУЗОВ. Да. А оставшиеся станут с оружием в руках добиваться решения главной задачи - укрепления новых границ Израиля от реки Иордан до Средиземного моря, от границы с Египтом до границы с Ливаном. Если, конечно, не встанет вопрос и о Ливане тоже. Недавно один известный ливанский журналист опубликовал в телеграм-канале материал, где он буквально бьет в набат по поводу того, что на территорию военно-воздушной базы ливанской армии на севере Бекаа, на военный аэродром Хамадан каждую ночь садятся самолеты ВВС США…



"ЗАВТРА". Тяжелые транспортные самолеты… В каком направлении в дальнейшем могут использовать эту военную технику?



Вячеслав МАТУЗОВ. Некоторые специалисты считают, что удар будет наноситься по Сирии под предлогом поиска иранских подразделений КСИР, которые там якобы находятся. Но, на мой взгляд, цель другая. Опасно оставлять в Ливане "Хезболлу" с их ракетными установками, нацеленными на Израиль. А их насчитывается до 150 тысяч.



Попытки обвинить Иран в нападении ХАМАС на Израиль провалились. Если бы эта операция была согласована под крышей Ирана, то "Хезболла" тоже включилась бы в игру. И тогда запущенными по Израилю ракетами он был бы подвержен полному уничтожению. Иран - высокотехнологичное государство. Связываться с ним не хотят ни Израиль, ни Америка. Когда говорят о том, что Иран готовится напасть на Израиль или Израиль предполагает нанести удар по Ирану, все понимают невозможность подобного сценария. Это чисто пропагандистские трюки. Информационная неразбериха создается искусственно, чтобы запутать сознание, отвести от главных направлений, которые сейчас реализуются и в Газе, и на Украине, и в отношении арабских стран в целом.



Тем более сейчас произошло замирение Ирана с Саудовской Аравией, когда за стол переговоров сели руководители этих государств. Самый страшный сон, который не хотели видеть ни израильтяне, ни американцы, стал реальностью. Ведь одной из основных целей политики США было натравить на Иран арабов Персидского залива, которым якобы угрожает иранская ядерная бомба. Хотя руководство Ирана постоянно говорит о том, что не собирается этого делать, что Иран и без ядерного оружия достаточно силен. Их современное вооружение уже заставляет разговаривать с этой страной вежливо, а самому Ирану дает возможность вести себя с позиции силы и с американцами, и с израильтянами. Сегодня войны ни между собой, ни тем более глобальной не хотят ни израильтяне, ни иранцы.



Поэтому упомянутые события на военном аэродроме Хамадан, возможно, означают складывающуюся опасную ситуацию для тылов "Хезболлы", территориально расположенной на юге Ливана, на юге долины Бекаа. А Хамадан находится как раз на севере Бекаа. И есть вероятность нанесения точечных ударов по местам скопления тех самых многотысячных ракетных установок, представляющих серьезную угрозу не только для Израиля, но и для американских кораблей, находящихся рядом с Кипром и Израилем.



То, что я говорю, основывается на анализе материалов, приходящих из множества источников. Американцы сталкиваются сейчас с колоссальной проблемой - очень неоднозначным отношением к ним. Под большим сомнением их выводы после "террористического акта" в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Я ставлю здесь кавычки, потому что организаторов той операции тоже надо определять и выводить на чистую воду. Так же, как и зачинщиков теракта, связанного с подрывом "Северных потоков". Это одного уровня провокации. Только в первой еще и погибло около 4 тысяч человек - при подрыве башен-близнецов.



После того взрыва в Нью-Йорке была развязана кампания "Ислам - главный враг Америки после крушения мирового коммунизма". Чуть позже исламофобию немного прижали внутри США, поскольку тот же самый ВПК был недоволен, что для Штатов стал закрываться рынок на Ближнем Востоке, в арабском мире. И с 2005 года произошло изменение направления внешней политики США: убрали тезис "ислам как враг", стали, наоборот, говорить о любви к нему, о необходимости помогать народам исламского мира бороться "за демократию, за права человека, за свободные выборы". Именно в то время произошли эти самые "свободные выборы" на территории Палестины. Хотя все понимали их исход. Бедных, забитых, ограбленных палестинцев сектора Газа использовали для того, чтобы создать на территории Газы анклав, противостоящий палестинскому руководству, ранее возглавлявшемуся Арафатом, а затем Махмудом Аббасом, лидером ФАТХ.



"ЗАВТРА". Вячеслав Николаевич, вы сейчас показали, что план по возведению Третьего храма последовательно осуществляется. Бойня в Газе необходима для очистки территории от мешающих его реализации палестинцев, при этом расчет на то, что исламские, арабские государства забьются с перепугу под лавку. Но ведь в истории всегда одновременно реализуется несколько планов. Можно ли предположить, что есть центр принятия решений, работающий на иное развитие событий на Ближнем Востоке? Не из-за этого ли такая зависимая от США организация, как ООН, вдруг начинает резко критиковать Израиль? Гутерриш делает заявления в адрес этого государства, которые еще год назад нельзя было представить. Правозащитные организации, никогда раньше никаких преступлений ЦАХАЛ в упор не видевшие, вдруг начинают обвинять израильские Вооруженные силы в военных преступлениях. И так далее. Они что, все вдруг вышли из глобального подчинения? Или все же реализуется иной, отличный от израильского, сценарий, который, возможно, предполагает и ликвидацию самого Израиля?



Вячеслав МАТУЗОВ. Согласен, планов всегда несколько. Так, многие говорят о борьбе между США и Соединенным Королевством или даже внутри самой Британии, внутри британской разведки. Существуют склоки между кланами Рокфеллеров и Ротшильдов, а также внутри самих кланов. И так далее. Подобное существует на протяжении столетий. Но есть стержневые направления мировой закулисы, и к таковым я отношу восстановление Третьего храма. Вокруг этого есть разные мнения, касающиеся его деталей. Например, некоторые считают, что этот храм должен спуститься с неба, а не быть выстроен людьми, и не надо здесь бороться с мусульманами против мечети Аль-Акса. Это достаточно влиятельное направление, но я отношу его к категории распыления внимания зрителей.



Взять тот же самый украинский проект. Ведь некоторые израильские политики говорят, что именно Днепропетровск, где находится самая крупная синагога в мире, - это политическая столица нового Израиля, а его культурная столица - Одесса. И такое мнение уже вышло за рамки внутренней дискуссии, оно обсуждается очень широко. Не случайно пишут о наличии израильского паспорта у того же Зеленского, или Шмыгаля, или ушедшего недавно в отставку Резникова.



Можно вспомнить, как после решения Всемирного еврейского конгресса 1917 года о необходимости создания своего независимого государства пошли разговоры о том, где оно будет находиться. То есть сам факт стремления поместить Израиль именно в Палестине расплывался в огромном количестве вариантов. В СССР тоже, кстати, тогда создали Еврейскую автономную область. И сегодня можно услышать мнение, мол, давайте мы всех из Израиля перевезем в Биробиджан и создадим там настоящую Еврейскую область.



Но план при всей многовариантности есть только один - это "Сделка века", которую обсудили Нетаньяху, Трамп и Кушнер. Это продукт их сговора. Он предполагает полнейший геноцид палестинского населения, его изгнание со своих земель. Я, когда выступаю перед арабской аудиторией, сравниваю этот план с террористической акцией, которая была проведена в 1948 году на территории Палестины с целью изгнать палестинцев с как можно большей части их земель. Это резня в Дейр-Ясине, когда 254 жителя арабской деревни были за одну ночь вырезаны сионистскими боевиками из военизированных группировок "Иргун" и "Лехи" - террористических организаций, созданных в те годы именно для этих целей. И сегодня беспощадно уничтожается мирное население в Газе, которое никакого отношения к ХАМАС не имеет. А цель одна - запугать людей, заставить их бежать в Египет, в Иорданию, таким образом очистить территорию от палестинцев.



"ЗАВТРА". Да, как в 1948 году - вырезали одну деревню, остальные вынуждены были бежать…



Вячеслав МАТУЗОВ. Да, как можно скорее достигнуть реки Иордан и перейти на территорию арабского государства…



Я всегда внимательно смотрю выступления экспертов на эту тему, слышу мнения очень хороших специалистов, но они не понимают или не хотят понять, что происходит в Газе, в Палестине, каковы конечные цели Израиля в этом регионе. Это не уничтожение, а укрепление его позиций и создание запасного аэродрома на территории Украины, где великолепный климат, великолепные земли, великолепные ресурсы - сланцевый газ, редкие металлы, уголь. И пшеница, золотые поля Черноземья - вот за что идет борьба. Здесь как раз цель определена, решается задача создать тыловую базу на Украине и передовой авангард, который занимается строительством храма - и не в Днепропетровске, не в Уганде, не в Биробиджане, а в Иерусалиме. Не зря Арафат, с которым я лично разговаривал, утверждал, что все проблемы Ближнего Востока можно решить путем политических переговоров, кроме одной - мечети Аль-Акса и Третьего храма. Это центральный вопрос.



"ЗАВТРА". Спасибо, Вячеслав Николаевич, за высказанную вами точку зрения по такой сложной, запутанной и актуальной теме!



Беседовал Игорь ШИШКИН



* Запрещенная в РФ террористическая организация



29.11.23 Источник - завтра

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