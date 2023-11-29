Армия Китая готова обуздать сепаратистов при помощи гиперзвука, - Владимир Овчинский

00:25 30.11.2023

НОАК готова обуздать сепаратистов при помощи гиперзвука

Владимир Овчинский



29.11.23



Выборы на Тайване – это не выборы на Тайване. Это выборы, организуемые Китаем и США.



Китай пришел в ярость, когда оппозиционные тайваньские партии отказались накануне выборов объединиться и выдвинуть единого кандидата в противовес американской марионетке от ДПП Лай Циндэ (он же - Уильям Лай). По существу, это победа спецслужб США, которые провели удачную спецоперацию по разобщению сил, на которые ставил Китай, накануне выборов.



Когда стало ясно, что оппозиционные силы Тайваня не собираются объединяться, и замаячила победа открытого сепаратиста Лайя, Китай демонстративно заявил, что добавляет Пятое подразделение, "Командование ближнего космоса", чтобы укрепить свою военную мощь, сообщила газета South China Morning Post (21.11.2023). Новое подразделение Народно-освободительной армии (НОАК) находится в процессе "быстрого развития", заявили исследователи из Национального университета оборонных технологий в документе, цитируемом SCMP .



Достижения в военных технологиях привели к разработке оружия нового века, которое обычно не попадает в вековую сортировку армии, флота и военно-воздушных сил. Сама НОАК сформировала четвертую группу для своих ракет и теперь направляется на новую арену, откуда она сможет противостоять атаке противника в ближнем космосе.



Технически ближний космос начинается примерно на расстоянии 12 миль (20 км) от поверхности Земли и простирается до 62 миль (100 км), где начинается космическое пространство. В этом районе воздух слишком разрежен для полетов самолетов, но в то же время слишком плотен для вывода спутников на орбиту и, следовательно, не занят военными операторами. Китай имеет беспрецедентное преимущество первопроходца, создав силы для действий в этой области.



Именно Китай в 2019 году представил первое действующее гиперзвуковое оружие на параде в честь Национального дня и задал тон для таких стран, как Северная Корея, Россия и Иран.



В докладах исследовательской службы Конгресса США и в открытых документах Пентагона отмечено, что США отстают в разработке гиперзвукового оружия, что дает преимущество Китаю.



Гиперзвуковое оружие может хорошо действовать в ближнем космосе и, благодаря своей способности совершать непредсказуемые маневры на скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука, находится в очень хорошей позиции, чтобы перехитрить даже самые совершенные системы ПВО.



КНР хорошо осознает двойственный характер таких технологий, что дает ей большое преимущество, но также привлекает более пристальное международное внимание, поддерживая международные отношения в напряжении.



Китай также обратился к другим инструментам, таким как дроны на солнечных батареях и "большое количество" шпионских аэростатов, которые могут работать в этом пространстве, работают на низких скоростях, но могут оставаться на плаву в течение длительного времени для поддержки наблюдения и ретрансляции связи.



Учитывая деликатность своих операций, командование ближнего космоса будет тесно сотрудничать с высшим руководством НОАК, которое примет во внимание геополитические последствия предполагаемых действий, прежде чем одобрить их. Действия ближнего космоса будут проводиться над чувствительными районами или территориями других стран, поэтому держать глав НОАК в курсе будет критически важно.



Однако в случае войны процесс принятия решений будет направлен вниз и в основном будет направлен на то, чтобы сломать военную машину противника. Согласно открытым документам НОАК, удары командования ближнего космоса будут "точными, сокрушительными и беспощадными", направленными на воздействие на его возможности, а также волю к бою.



Гиперзвуковое оружие может быть использовано для уничтожения пусковых установок ракет, чтобы противник не мог запустить противоспутниковые ракеты с целью нарушить военную или гражданскую связь в Китае.



Кроме того, он также может быть нацелен на гражданскую инфраструктуру, такую ​​как стартовые площадки SpaceX, которые могут быть перепрофилированы для проведения военных атак, говорится в документе.



Пятые подразделения готовятся взять на себя управление гиперзвуковым оружием других подразделений НОАК, чтобы гарантировать, что хорошо защищенные военные объекты на территории противника могут быть атакованы. По мнению исследователей, это способно изменить темп сражений и определить исход военных действий.



Пятые подразделения также осознают, что противники попытаются вывести из строя ее инфраструктуру в случае конфликта, и принимает необходимые меры для ее защиты.



Как отмечено в Отчете Пентагона Конгрессу США "События в военной сфере и сфере безопасности с участием Китайской Народной Республики - 2023":



"НОАК рассматривает космическое превосходство, способность контролировать космическую информационную сферу и лишать противников возможности сбора информации и связи в космосе как важнейшие компоненты ведения современной "информатизированной войны";



НОАК продолжает инвестировать в улучшение своих возможностей в области космической разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), спутниковой связи, спутниковой навигации и метеорологии, а также пилотируемых космических полетов и роботизированного исследования космоса;



НОАК продолжает приобретать и развивать ряд средств противокосмической борьбы и связанных с ними технологий, включая ракеты кинетического поражения, наземные лазеры и орбитальные космические роботы".